Jak CEO wykorzystują AI? Nowy raport ujawnia kulisy decyzji

2026-04-13 00:20

Decyzje zarządów coraz rzadziej zapadają wyłącznie przy stole konferencyjnym - dziś ich cichym współautorem bywa sztuczna inteligencja. Liderzy firm nie tylko analizują z jej pomocą dane, ale też konfrontują własne strategie i testują scenariusze biznesowe. Mimo rosnącej roli AI, większość z nich nie mówi o tym otwarcie. Dlaczego technologia, która zmienia zarządzanie, wciąż pozostaje „za zamkniętymi drzwiami”?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak liderzy firm wykorzystują AI w procesach decyzyjnych?
  • Dlaczego CEO są jedną z najbardziej aktywnych grup korzystających ze sztucznej inteligencji?
  • Jakie zadania i pytania najczęściej kierowane są do narzędzi AI?
  • Dlaczego firmy wciąż niechętnie komunikują wykorzystanie AI w zarządzaniu firmą?

Kluczowe liczby raportu:



  • 92% aktywnych użytkowników AI w zarządach korzysta z niej codziennie.
  • 39% liderów stosuje model partnerski: wspólnie z AI analizuje podstawy rekomendacji i wypracowuje ostateczną decyzję.
  • Co szósty menedżer najwyższego szczebla używa algorytmów na każdym etapie pracy nad strategią, a w ciągu trzech lat ten odsetek ma wzrosnąć do 35%
  • Zaledwie 11% ankietowanych mówi otwarcie o włączeniu narzędzi AI w proces podejmowania decyzji.

Jak zarządy korzystają z nowych technologii


Wykorzystanie AI w całych strukturach zarządzających rośnie. Dziś średnio co szósty menedżer najwyższego szczebla używa algorytmów na każdym etapie pracy nad strategią, a w ciągu trzech lat ten odsetek ma wzrosnąć do 35%. Dla wielu osób stało się to codzienną rutyną – 92% tych, którzy już wdrożyli AI, używa jej każdego dnia.

Raport wskazuje przy tym różnice w adopcji technologii na szczeblu kierowniczym. Choć najczęściej po sztuczną inteligencję sięgają dyrektorzy ds. technologii (55% CTO), niezwykle aktywną grupą są sami prezesi (CEO). Już 41% z nich wykorzystuje AI w procesach decyzyjnych – to najwyższy wynik spośród wszystkich stanowisk pozatechnicznych. Warto dodać, że CEO korzystają z algorytmów niemal dwukrotnie częściej niż pozostali członkowie zarządu (z wyłączeniem kadry IT).
Pod pojęciem AI w zarządach kryje się dziś całe spektrum technologii wspierających decyzje. Widzimy, że liderzy coraz sprawniej łączą tradycyjne modele z możliwościami generatywnej sztucznej inteligencji. To właśnie CEO są obecnie grupą najchętniej eksperymentującą z tymi narzędziami, a ich wskaźnik adopcji rośnie najszybciej.

Kolejnym, najbardziej perspektywicznym krokiem w tej ewolucji stają się agenci AI. Pozwalają one na autonomiczną koordynację działań w wielu systemach jednocześnie, co umożliwia np. bieżące monitorowanie wydajności i rekomendowanie strategicznych przesunięć w zasobach w czasie rzeczywistym – komentuje Maciej Sowa, Principal Delivery Head, BSv w Capgemini Polska.

O co CEO pytają algorytmy


Analiza zapytań kierowanych do najpopularniejszych narzędzi pokazuje, że aż 58% wiadomości związanych z pracą dotyczy dwóch kluczowych obszarów. Pierwszym jest pozyskiwanie, dokumentowanie i interpretowanie informacji, drugim zaś wsparcie w podejmowaniu decyzji, udzielanie porad oraz kreatywne rozwiązywanie problemów. Dodatkowo 24% wszystkich komunikatów służbowych dotyczy zadań związanych z pisaniem i redagowaniem tekstów, a 15% koncentruje się na poszukiwaniu praktycznych wskazówek.
Choć dziś AI wspiera głównie bieżącą produktywność, liderzy oczekują, że w bliskiej przyszłości technologia stanie się partnerem zdolnym do rzucania wyzwania ich dotychczasowemu sposobowi myślenia strategicznego – zauważa Maciej Sowa, Principal Delivery Head, BSv w Capgemini Polska.

Dyrektorzy świadomi pułapek AI


Mimo że niemal połowa liderów deklaruje wysoki poziom zaufania do roli AI w procesie decyzyjnym, sposób, w jaki z niej korzystają, sugeruje dużą świadomość i ostrożność. Na szczytach organizacji dominuje model partnerski i iteracyjny. 39% kadry zarządzającej stawia na wypracowanie decyzji we współpracy z AI, a 17% wykorzystuje AI do ponownej weryfikacji analiz. Zaledwie 1% decydentów przyznało, że podąża za rekomendacjami bezkrytycznie. Ta ostrożność wynika nie tylko z obaw o błędy w danych czy ryzyka prawne, ale także ze zjawisk takich jak „persuasion bombing”.
Konwersacyjny styl sztucznej inteligencji jest niezwykle przekonujący. Istnieje ryzyko, że podczas gdy użytkownik rozpocznie rozmowę z AI w celu weryfikacji faktów, wirtualny asystent przejdzie w tryb, w którym stara się go przekonać do konkretnego punktu widzenia – wskazuje Maciej Sowa, Principal Delivery Head, BSv w Capgemini Polska.

Rewolucja za zamkniętymi drzwiami


Najbardziej uderzającym wnioskiem z raportu jest fakt, że zmiana w procesach decyzyjnych odbywa się „w zaciszu gabinetów”. Choć AI realnie wspiera kształtowanie strategii, liderzy wciąż czują się niekomfortowo, ujawniając ten fakt – zaledwie 11% mówi o tym otwarcie. Obawy wynikają m.in. z braku możliwości pełnego odtworzenia sposobu działania algorytmów, a co za tym idzie, udokumentowania procesu podjęcia decyzji, a także potencjalnych reakcji otoczenia biznesowego.

Raport zauważa też istotną różnicę: liderzy masowo korzystają z AI jako indywidualni użytkownicy (np. do analizy danych czy przygotowania maila), ale ich firmy wciąż mają trudności z systemowym wdrażaniem AI do procesów biznesowych. Jednym z podstawowych celów powinno być stworzenie ram ładu korporacyjnego (governance), który uporządkuje sposób działania w tym obszarze.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Średnia długość życia w Polsce rośnie i...obniża emerytury

9 najczęstszych błędów w projektowaniu oświetlenia - sprawdź, czego unikać

Nie każdy musi płacić podatek za 2025 rok. Jakie dochody są zwolnione z PIT?

Komfort pracy a oświetlenie w biurze: najczęstsze błędy i jak ich uniknąć

Związki nieformalne w Polsce: Jak zabezpieczyć finanse bez ślubu?

Od 13 kwietnia 2026: Nowe zasady zwolnień lekarskich i kontroli ZUS

Czy grozi nam skokowy wzrost czynszów?

