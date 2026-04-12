Hejt, przemoc i AI: czy młodzież rozumie internet?

2026-04-12 12:03

Czy młodzi rozumieją internet?

Współczesna młodzież do sieci jest podłączona w zasadzie przez 24 godziny na dobę, ale czy naprawdę rozumie cyfrowy świat?Raport EU Kids Online 2026 rzuca nowe światło na kompetencje, emocje i codzienne doświadczenia młodych w sieci. Od rosnącej roli sztucznej inteligencji, przez kontakt z niepokojącymi treściami, po zaskakujący powrót do relacji „twarzą w twarz” - dane pokazują, że druga strona ekranu jest znacznie bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać.

Przeczytaj także: Kompetencje cyfrowe dzieci mniejsze, niż się wydaje?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak młodzież korzysta ze sztucznej inteligencji i czego się w jej kontekście obawiają?
  • Dlaczego „cyfrowi tubylcy” nie zawsze rozumieją, jak działa internet?
  • Z jakimi trudnymi doświadczeniami młodzież styka się w sieci i gdzie szuka wsparcia?
  • Czy internet zastępuje młodym relacje „twarzą w twarz”?

Raport EU Kids Online 2026 przedstawia wyniki trzeciej edycji badań prowadzonych w ramach międzynarodowej sieci badawczej EU Kids Online. Polska część objęła reprezentatywną próbę 1 502 uczniów i uczennic w wieku 10-16 lat i była prowadzona pod kierownictwem dr. hab. Jacka Pyżalskiego prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr. hab. Piotra Plichty z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr. hab. Łukasza Tomczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Raport EU Kids Online 2026 ukazuje szeroki obraz cyfrowych aktywności młodych - zarówno szanse, jak i ryzyka związane z korzystaniem z technologii. Dzięki takiemu podejściu można dostrzec, jak złożona jest rzeczywistość młodych oraz co tak naprawdę dzieje się po drugiej stronie ich ekranów - mówi Anna Kowalik-Mizgalska, prezeska Fundacji Orange.

AI w edukacji


Już 8 na 10 badanych uczniów korzysta z generatywnej AI. Głównie do celów edukacyjnych: pisania tekstów (22,6 %) lub streszczania treści (26,2%). Zdecydowanie rzadziej do tworzenia np. deepfejków (4,2%).
Częstotliwość łączenia się z internetem za pomocą różnych urządzeń (%)
Dominującym urządzeniem do łączenia się z internetem jest obecnie telefon komórkowy/smartfon

Co ważne, aż 65% polskiej młodzieży nie wie, jaki wpływ AI będzie miała na ich przyszłe życie. To więcej niż w innych krajach Europy. Dziewczęta częściej niż chłopcy deklarują, że rozmawiają z AI o swoich obawach i radzą się (19,5% vs. 12,1%), co może sugerować większą skłonność do traktowania jej jako narzędzia quasi-relacyjnego i regulującego emocje.

„Cyfrowi tubylcy” to mit


95% badanych łączy się z internetem przez smartfon. 1/3 używa komputera raz w miesiącu lub rzadziej. Co ciekawe, chociaż znaczna część badanych czuje się pewnie co do swoich umiejętności cyfrowych, przeczą temu wyniki testów wiedzy, wskazując niski poziom rozumienia mechanizmów internetu.
Przekonania badanych nt. wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na ich życie
Przekonania badanych nt. wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na ich życie

Rozkład odpowiedzi wskazuje na zdecydowanie wysoki poziom niepewności i braku wyraźnych przekonań dotyczących wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na przyszłe życie badanych

Na przykład, 32,3% badanych uważa, że pierwszy wynik wyszukiwania w sieci zawsze jest najlepszym źródłem informacji, a 51% nie jest co do tego pewna. Dodatkowo 43% twierdzi, że każdy otrzymuje te same informacje, kiedy wyszukuje coś w internecie Co ósmy badany nie odpowiedział poprawnie na żadne pytanie z testu wiedzy, co pokazuje, że częste korzystanie z sieci nie prowadzi automatycznie do nabycia „naturalnych” umiejętności cyfrowych.

Trudne doświadczenia i wymowne milczenie


74,4% badanych deklaruje, że doświadczyło w internecie czegoś, co wywołało u nich negatywne emocje. Po takim zdarzeniu 38,5% rozmawia na ten temat z rówieśnikami, 30,9% z rodzicami, ale 18,2% - z nikim. Z nauczycielem rozmawia 3,3%. Mowę nienawiści widziało w sieci aż 62,4% badanych, a dla 30% to doświadczenie częste (co najmniej raz w miesiącu).
Awersyjne doświadczenia w internecie w ciągu roku poprzedzającego badanie
Awersyjne doświadczenia w internecie w ciągu roku poprzedzającego badanie

Rozkład odpowiedzi sugeruje, że doświadczenia „niepokojące” lub „irytujące” były w jakimś zakresie udziałem większości respondentów

Prócz tego, na ekranach młodzież widzi także przemoc, pornografię, challenge czy teorie spiskowe. Blisko 9 na 10 badanych, twierdzi, że niebezpieczne treści widzi na swoim ekranie, mimo, że ich nie poszukuje. Przemocy online doświadczyło 15,4% badanych. W 49,9% sprawcy to znajomi ze szkoły. Anonimowi - to mniejszość.

Najważniejszy pozostaje kontakt „twarzą w twarz”


Niespełna 23,1% badanych deklaruje, że w internecie łatwiej im być sobą niż w kontaktach „twarzą w twarz”, a 17,2% – że w sieci czuli się „mocni”. Szczególnie niska (9,2%) była natomiast deklaracja ujawniania w internecie spraw osobistych, o których nie mówi się „twarzą w twarz”. To sugeruje, że – wbrew potocznym wyobrażeniom – internet nie jest dla większości badanych podstawową przestrzenią intymnych zwierzeń.
Doświadczanie wybranych ryzyk w okresie roku poprzedzającego badanie
Doświadczanie wybranych ryzyk w okresie roku poprzedzającego badanie

Najczęściej doświadczaną sytuacją było wydanie zbyt dużej ilości pieniędzy w aplikacjach lub grach online (16,1%)

Internet jest dla nastolatków przestrzenią relacji, uczenia się i budowania tożsamości. Problemem nie jest samo korzystanie z niego, lecz wciąż spora luka w edukacji młodych i zrozumienie, jak działa środowisko cyfrowe - podsumowuje dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, koordynator polskiej edycji badania EU Kids Online 2026.
Ekspozycja na treści o charakterze mowy nienawiści online
Ekspozycja na treści o charakterze mowy nienawiści online

Ekspozycja na mowę nienawiści nie różnicuje statystycznie chłopców i dziewcząt, jest ona jednak silnie powiązana z wiekiem.

O raporcie
Raport można pobrać na stronie Fundacji Orange www.fundacja.orange.pl/raport Porusza on tematy związane m.in. z samooceną umiejętności cyfrowych i wiedzą o świecie online, informacje czy i gdzie młode osoby szukają wsparcia oraz w jaki sposób z internetu korzystają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przeczytaj także: Rodzice ograniczają czas w internecie, ale czy wiedzą, co robią ich dzieci? Rodzice ograniczają czas w internecie, ale czy wiedzą, co robią ich dzieci?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Jak nauczyć dziecko korzystania z AI? 5 ważnych wskazówek

Jak nauczyć dziecko korzystania z AI? 5 ważnych wskazówek

Dzieci w sieci: nie tylko rozrywka, ale też nauka online?

Dzieci w sieci: nie tylko rozrywka, ale też nauka online?

Sztuczna inteligencja w edukacji. Czy ChatGPT zmieni model nauczania?

Sztuczna inteligencja w edukacji. Czy ChatGPT zmieni model nauczania?

Studenci i nowe technologie: pracę dyplomową napisze sztuczna inteligencja?

Studenci i nowe technologie: pracę dyplomową napisze sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja w edukacji - szansa czy zabójca kreatywności?

Sztuczna inteligencja w edukacji - szansa czy zabójca kreatywności?

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023, czyli jak chronić dzieci w sieci

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023, czyli jak chronić dzieci w sieci

Minecraft, Trump i TikTok. To interesuje dzieci w sieci

Minecraft, Trump i TikTok. To interesuje dzieci w sieci

Ile właściwie kosztuje AI? Firmy zaczynają liczyć wydatki na LLM

Ile właściwie kosztuje AI? Firmy zaczynają liczyć wydatki na LLM

Czy w czasach deepfake'ów i chatbotów jest miejsce na primaaprilisowe żarty?

Czy w czasach deepfake'ów i chatbotów jest miejsce na primaaprilisowe żarty?

