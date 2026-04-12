Hejt, przemoc i AI: czy młodzież rozumie internet?

Współczesna młodzież do sieci jest podłączona w zasadzie przez 24 godziny na dobę, ale czy naprawdę rozumie cyfrowy świat?Raport EU Kids Online 2026 rzuca nowe światło na kompetencje, emocje i codzienne doświadczenia młodych w sieci. Od rosnącej roli sztucznej inteligencji, przez kontakt z niepokojącymi treściami, po zaskakujący powrót do relacji „twarzą w twarz” - dane pokazują, że druga strona ekranu jest znacznie bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać.

Raport EU Kids Online 2026 ukazuje szeroki obraz cyfrowych aktywności młodych - zarówno szanse, jak i ryzyka związane z korzystaniem z technologii. Dzięki takiemu podejściu można dostrzec, jak złożona jest rzeczywistość młodych oraz co tak naprawdę dzieje się po drugiej stronie ich ekranów - mówi Anna Kowalik-Mizgalska, prezeska Fundacji Orange.

AI w edukacji

Częstotliwość łączenia się z internetem za pomocą różnych urządzeń (%) Dominującym urządzeniem do łączenia się z internetem jest obecnie telefon komórkowy/smartfon

„Cyfrowi tubylcy” to mit

Przekonania badanych nt. wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na ich życie Rozkład odpowiedzi wskazuje na zdecydowanie wysoki poziom niepewności i braku wyraźnych przekonań dotyczących wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na przyszłe życie badanych

Trudne doświadczenia i wymowne milczenie

Awersyjne doświadczenia w internecie w ciągu roku poprzedzającego badanie Rozkład odpowiedzi sugeruje, że doświadczenia „niepokojące" lub „irytujące" były w jakimś zakresie udziałem większości respondentów

Najważniejszy pozostaje kontakt „twarzą w twarz”

Doświadczanie wybranych ryzyk w okresie roku poprzedzającego badanie Najczęściej doświadczaną sytuacją było wydanie zbyt dużej ilości pieniędzy w aplikacjach lub grach online (16,1%)

Internet jest dla nastolatków przestrzenią relacji, uczenia się i budowania tożsamości. Problemem nie jest samo korzystanie z niego, lecz wciąż spora luka w edukacji młodych i zrozumienie, jak działa środowisko cyfrowe - podsumowuje dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, koordynator polskiej edycji badania EU Kids Online 2026.

Ekspozycja na treści o charakterze mowy nienawiści online Ekspozycja na mowę nienawiści nie różnicuje statystycznie chłopców i dziewcząt, jest ona jednak silnie powiązana z wiekiem.

Raport EU Kids Online 2026 przedstawia wyniki trzeciej edycji badań prowadzonych w ramach międzynarodowej sieci badawczej EU Kids Online. Polska część objęła reprezentatywną próbę 1 502 uczniów i uczennic w wieku 10-16 lat i była prowadzona pod kierownictwem dr. hab. Jacka Pyżalskiego prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr. hab. Piotra Plichty z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr. hab. Łukasza Tomczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.Już 8 na 10 badanych uczniów korzysta z generatywnej AI. Głównie do celów edukacyjnych: pisania tekstów (22,6 %) lub streszczania treści (26,2%). Zdecydowanie rzadziej do tworzenia np. deepfejków (4,2%).Co ważne, aż 65% polskiej młodzieży nie wie, jaki wpływ AI będzie miała na ich przyszłe życie. To więcej niż w innych krajach Europy. Dziewczęta częściej niż chłopcy deklarują, że rozmawiają z AI o swoich obawach i radzą się (19,5% vs. 12,1%), co może sugerować większą skłonność do traktowania jej jako narzędzia quasi-relacyjnego i regulującego emocje.95% badanych łączy się z internetem przez smartfon. 1/3 używa komputera raz w miesiącu lub rzadziej. Co ciekawe, chociaż znaczna część badanych czuje się pewnie co do swoich umiejętności cyfrowych, przeczą temu wyniki testów wiedzy, wskazując niski poziom rozumienia mechanizmów internetu.Na przykład, 32,3% badanych uważa, że pierwszy wynik wyszukiwania w sieci zawsze jest najlepszym źródłem informacji, a 51% nie jest co do tego pewna. Dodatkowo 43% twierdzi, że każdy otrzymuje te same informacje, kiedy wyszukuje coś w internecie Co ósmy badany nie odpowiedział poprawnie na żadne pytanie z testu wiedzy, co pokazuje, że częste korzystanie z sieci nie prowadzi automatycznie do nabycia „naturalnych” umiejętności cyfrowych.74,4% badanych deklaruje, że doświadczyło w internecie czegoś, co wywołało u nich negatywne emocje. Po takim zdarzeniu 38,5% rozmawia na ten temat z rówieśnikami, 30,9% z rodzicami, ale 18,2% - z nikim. Z nauczycielem rozmawia 3,3%. Mowę nienawiści widziało w sieci aż 62,4% badanych, a dla 30% to doświadczenie częste (co najmniej raz w miesiącu).Prócz tego, na ekranach młodzież widzi także przemoc, pornografię, challenge czy teorie spiskowe. Blisko 9 na 10 badanych, twierdzi, że niebezpieczne treści widzi na swoim ekranie, mimo, że ich nie poszukuje. Przemocy online doświadczyło 15,4% badanych. W 49,9% sprawcy to znajomi ze szkoły. Anonimowi - to mniejszość.Niespełna 23,1% badanych deklaruje, że w internecie łatwiej im być sobą niż w kontaktach „twarzą w twarz”, a 17,2% – że w sieci czuli się „mocni”. Szczególnie niska (9,2%) była natomiast deklaracja ujawniania w internecie spraw osobistych, o których nie mówi się „twarzą w twarz”. To sugeruje, że – wbrew potocznym wyobrażeniom – internet nie jest dla większości badanych podstawową przestrzenią intymnych zwierzeń.