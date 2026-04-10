Cyberbezpieczeństwo nie istnieje? Oto, dlaczego firmy przegrywają z cyberatakami

Cyberzagrożenia rozwijają się szybciej niż zdolność firm do reagowania na nie -wynika z najnowszych analiz rynku IT. Tylko co piąta organizacja jest dziś realnie przygotowana na poważne incydenty, podczas gdy reszta działa na minimalnym poziomie bezpieczeństwa lub pozostaje całkowicie bezbronna. Eksperci wskazują, że bez wdrożenia obserwowalności IT, testów BIA i modernizacji infrastruktury firmy będą coraz częściej przegrywać z cyberprzestępcami.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego większość firm nie nadąża za rozwojem cyberzagrożeń?

Jakie są najczęstsze bariery w budowaniu cyberodporności organizacji

Na czym polega proces BIA i dlaczego jest kluczowy dla cyberbezpieczeństwa

Jakie działania pomagają ograniczyć skutki cyberataków w firmach?

Odporność cyfrowa po linii najmniejszego oporu?

Cyberbezpieczeństwo nie istnieje? Nie ma metody, która zapewnia stuprocentową ochronę przed cyberatakiem

Mimo że krajobraz zagrożeń stale się zmienia, wiele organizacji nadal bazuje na wdrożonych jakiś czas temu schematach bezpieczeństwa i odporności cybernetycznej. W wielu przypadkach nadal są one skuteczne, ale nie zawsze – cyberprzestępcy stosują w końcu coraz bardziej skomplikowane i trudne do wykrycia metody.



Dlatego konieczna jest stała kontrola stanu całego ekosystemu cyfrowego organizacji przy pomocy obserwacji IT. Jej celem jest nie tylko informowanie o wystąpieniu awarii, ale też wskazanie jej przyczyn czy przebiegu.



Jest to możliwe dzięki powiązaniu trzech filarów obserwowalności: danych dotyczących parametrów systemu (metryk), zapisów zdarzeń w czasie (logów) oraz ścieżek operacji lub przepływów pracy w systemie (śladów). Wszystkie wspomniane przeze mnie elementy zwiększają świadomość organizacji w zakresie funkcjonowania systemów i pozwalają zabezpieczyć ciągłość ich działania – tłumaczy Marek Najmajer, Product Director w Linux Polska.

Organizacje nie są przygotowane na nowe zagrożenia

Działanie to jest częścią procesu BIA (Business Impact Analysis), polegającego na identyfikacji i ocenie skutków zakłóceń dla organizacji. Może być on realizowany poprzez symulację problemu (na przykład awarii centrum danych lub ataku DDoS służącego do przeciążenia serwera), a następnie analizę jego wpływu na funkcjonowanie systemów, straty finansowe czy nawet kwestie wizerunkowe.



Organizacje powinny testować odporność przy pomocy różnych scenariuszy, które uwzględniają cały przekrój form zagrożeń i metod stosowanych przez cyberprzestępców. Narzędzia pozwalające na realizację tego typu zadań wzmacniają odporność operacyjną firm i pozwalają im lepiej przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe – mówi Piotr Piętka, Solutions Architect w Linux Polska.

Wyzwań cyberodporności jest więcej

Organizacje, które korzystają z przestarzałych rozwiązań i odkładają transformację cyfrową na później, pogłębiają swój dług bezpieczeństwa. Oznacza to, że z jednej strony zwiększają ryzyko cyberataków, z drugiej zaś – ograniczają swoje możliwości reagowania na zagrożenia. Warto mieć na uwadze, że tempo zmian technologicznych jest dzisiaj tak duże, że firmy powinny być stale przygotowane do kolejnych inwestycji.



Środkiem, który to umożliwia, jest transformacja chmurowa, czyli przeniesienie zasobów IT organizacji z lokalnych serwerów do chmury. Takie rozwiązanie zwiększa elastyczność adaptacji do nowego otoczenia biznesowego, przyspiesza wdrażanie innowacji i pozwala na skuteczniejsze zarządzanie bezpieczeństwem nowoczesnej infrastruktury - dodaje Damian Traczuk, Inżynier ds. Observability w Linux Polska.