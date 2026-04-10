Cyberbezpieczeństwo nie istnieje? Oto, dlaczego firmy przegrywają z cyberatakami
2026-04-10 00:10
Cyberbezpieczeństwo nie istnieje? © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego większość firm nie nadąża za rozwojem cyberzagrożeń?
- Jakie są najczęstsze bariery w budowaniu cyberodporności organizacji
- Na czym polega proces BIA i dlaczego jest kluczowy dla cyberbezpieczeństwa
- Jakie działania pomagają ograniczyć skutki cyberataków w firmach?
Odporność cyfrowa po linii najmniejszego oporu?
Nie ma metody, która zapewnia stuprocentową ochronę przed cyberatakiem. Narzędzia i technologie cyberbezpieczeństwa, którymi dysponują organizacje, mogą jedynie zminimalizować takie ryzyko. Z tego względu firmy powinny posiadać strategię odporności cyfrowej, która zawiera plan reagowania na wypadek wystąpienia incydentu. Takie podejście umożliwia szybkie przywrócenie funkcjonowania biznesu i ogranicza skalę strat związanych z przestojem.
Sytuacja, gdy możliwości organizacji w zakresie cyberodporności przewyższają wymagania związane z realnym ryzykiem, dotyczy niespełna co piątej firmy. Jest zatem rzadkością. W pozostałych przypadkach sytuacja kształtuje się zupełnie inaczej – 17 proc. organizacji zupełnie nie jest przygotowana na wystąpienie incydentów, a 64 proc. przyznaje, że spełnia wewnętrzne wymagania cyberodporności jedynie na minimalnym poziomie.
fot. pexels
Jak wyjaśnia Marek Najmajer, Product Director w Linux Polska, minimum to dziś zdecydowanie za mało, zwłaszcza że wyzwań związanych z bezpieczeństwem IT stale przybywa.
Mimo że krajobraz zagrożeń stale się zmienia, wiele organizacji nadal bazuje na wdrożonych jakiś czas temu schematach bezpieczeństwa i odporności cybernetycznej. W wielu przypadkach nadal są one skuteczne, ale nie zawsze – cyberprzestępcy stosują w końcu coraz bardziej skomplikowane i trudne do wykrycia metody.
Dlatego konieczna jest stała kontrola stanu całego ekosystemu cyfrowego organizacji przy pomocy obserwacji IT. Jej celem jest nie tylko informowanie o wystąpieniu awarii, ale też wskazanie jej przyczyn czy przebiegu.
Jest to możliwe dzięki powiązaniu trzech filarów obserwowalności: danych dotyczących parametrów systemu (metryk), zapisów zdarzeń w czasie (logów) oraz ścieżek operacji lub przepływów pracy w systemie (śladów). Wszystkie wspomniane przeze mnie elementy zwiększają świadomość organizacji w zakresie funkcjonowania systemów i pozwalają zabezpieczyć ciągłość ich działania – tłumaczy Marek Najmajer, Product Director w Linux Polska.
Organizacje nie są przygotowane na nowe zagrożenia
Jako główną barierę na drodze do cyberodporności 61 proc. badanych wskazuje szybko zmieniające się zagrożenia i nowe technologie. Coraz bardziej zaawansowane techniki nakładają się na ich większą intensywność. W 2025 roku w Polsce zarejestrowano 260,8 tys. incydentów bezpieczeństwa, czyli ponad 2,5 razy więcej niż w poprzednim roku.
Jak wskazuje Piotr Piętka, Solutions Architect w Linux Polska, w takich okolicznościach organizacje powinny regularnie testować wpływ cyberataków na najważniejsze obszary swojej działalności operacyjnej.
Działanie to jest częścią procesu BIA (Business Impact Analysis), polegającego na identyfikacji i ocenie skutków zakłóceń dla organizacji. Może być on realizowany poprzez symulację problemu (na przykład awarii centrum danych lub ataku DDoS służącego do przeciążenia serwera), a następnie analizę jego wpływu na funkcjonowanie systemów, straty finansowe czy nawet kwestie wizerunkowe.
Organizacje powinny testować odporność przy pomocy różnych scenariuszy, które uwzględniają cały przekrój form zagrożeń i metod stosowanych przez cyberprzestępców. Narzędzia pozwalające na realizację tego typu zadań wzmacniają odporność operacyjną firm i pozwalają im lepiej przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe – mówi Piotr Piętka, Solutions Architect w Linux Polska.
Wyzwań cyberodporności jest więcej
Rozwój nowych cyberzagrożeń nie jest jedyną trudnością związaną z wdrożeniem strategii cyberodporności. Organizacje zwracają uwagę również na luki w zabezpieczeniach dostawców zewnętrznych i łańcucha dostaw (46 proc.), niedobór wiedzy specjalistycznej w zakresie cyberbezpieczeństwa (45 proc.) oraz korzystanie z przestarzałych systemów (31 proc.).
Jak zauważa Damian Traczuk, Inżynier ds. Observability w Linux Polska, ostatnia z kwestii pokazuje, że wiele firm nadal ma problem z przystosowaniem się do tempa rozwoju nowych technologii.
Organizacje, które korzystają z przestarzałych rozwiązań i odkładają transformację cyfrową na później, pogłębiają swój dług bezpieczeństwa. Oznacza to, że z jednej strony zwiększają ryzyko cyberataków, z drugiej zaś – ograniczają swoje możliwości reagowania na zagrożenia. Warto mieć na uwadze, że tempo zmian technologicznych jest dzisiaj tak duże, że firmy powinny być stale przygotowane do kolejnych inwestycji.
Środkiem, który to umożliwia, jest transformacja chmurowa, czyli przeniesienie zasobów IT organizacji z lokalnych serwerów do chmury. Takie rozwiązanie zwiększa elastyczność adaptacji do nowego otoczenia biznesowego, przyspiesza wdrażanie innowacji i pozwala na skuteczniejsze zarządzanie bezpieczeństwem nowoczesnej infrastruktury - dodaje Damian Traczuk, Inżynier ds. Observability w Linux Polska.
Niski poziom odporności cyfrowej będzie coraz większym wyzwaniem dla organizacji ze względu na stale rosnącą skalę cyberzagrożeń. Mimo że to właśnie one są uznawane za główną barierę na drodze do skutecznego reagowania na incydenty, problem jest bardziej złożony i obejmuje również kwestie związane z funkcjonowaniem firmy.
Poprawa sytuacji jest możliwa, ale wymaga rozszerzenia strategii cyberodporności o narzędzia obserwacji IT i zaawansowany proces BIA, a także unowocześnienia ekosystemu IT organizacji.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
