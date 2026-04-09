Wojna jako przynęta. Jak cyberprzestępcy wykorzystują konflikty zbrojne do oszustw internetowych?

2026-04-09 00:03

Wojna jako przynęta. Jak cyberprzestępcy wykorzystują konflikty zbrojne do oszustw internetowych?

Kryzysy geopolityczne, takie jak konflikt na linii Izrael-Iran, stają się idealnym tłem dla cyberprzestępców. Jakie oszustwa są najczęściej stosowane w takich sytuacjach? Cyberprzestępcy wykorzystują emocje, takie jak współczucie, chciwość czy presja czasu, aby wyłudzać pieniądze i dane. Jak się chronić przed atakami phishingowymi i innymi oszustwami? Dowiedz się, jakie są najnowsze metody cyberprzestępców i jakie kroki podjąć, aby zabezpieczyć swoje dane.

Przeczytaj także: Iran wykorzystuje hakerów w działaniach wojennych. Zagrożone firmy również w Europie

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak cyberprzestępcy wykorzystują kryzysy geopolityczne do oszustw internetowych.
  • Jakie schematy oszustw są najczęściej stosowane w czasie wojen i konfliktów.
  • Jakie triggery psychologiczne wykorzystują cyberprzestępcy, aby manipulować ofiarami.
  • Jak chronić się przed phishingiem i innymi cyberatakami.
  • Jakie zasady higieny cyfrowej warto stosować, aby uniknąć oszustw.

Wraz z eskalacją konfliktów zbrojnych rośnie nie tylko napięcie polityczne, ale również aktywność cyberprzestępców. Najnowsze analizy Bitdefender pokazują, że trwający kryzys na linii Izrael–Iran stał się paliwem dla nowej fali oszustw internetowych. Mechanizm jest prosty: emocje, chaos informacyjny i poczucie zagrożenia tworzą idealne warunki do manipulacji.

Stare schematy, nowa narracja


Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zidentyfikowali co najmniej siedem wariantów kampanii oszustw, które wykorzystują aktualne wydarzenia geopolityczne jako pretekst do wyłudzeń.

Choć scenariusze wiadomości różnią się szczegółami, ich konstrukcja pozostaje niemal identyczna. To klasyczne oszustwa typu „advance-fee fraud”, znane szerzej jako schemat „na nigeryjskiego księcia”, wzbogacone o bieżący kontekst wojenny.

W rzeczywistości oznacza to wiadomości, w których:
  • rzekomi wojskowi proszą o pomoc w przetransportowaniu milionów dolarów,
  • „inwestorzy” z regionu objętego konfliktem szukają partnerów do przeniesienia kapitału,
  • osoby podszywające się pod ofiary wojny oferują przekazanie ogromnych darowizn,
  • fałszywe organizacje charytatywne zbierają środki dla poszkodowanych.

Każda z tych historii opiera się na tym samym mechanizmie: najpierw budowanie wiarygodności i emocjonalnego zaangażowania, a następnie próba wyłudzenia pieniędzy lub danych.

Emocje jako narzędzie ataku


To, co wyróżnia obecne kampanie, to intensywne testowanie różnych triggerów psychologicznych.

Cyberprzestępcy wykorzystują:
  • współczucie (pomoc ofiarom wojny),
  • chciwość (obietnica dużych zysków),
  • autorytet (podszywanie się pod wojskowych lub urzędników),
  • presję czasu (pilne działania związane z konfliktem).

Warto podkreślić, że wiele z tych kampanii jest jeszcze na etapie testowym, zawierają błędy językowe i niespójności. To jednak tylko kwestia czasu, aż zostaną dopracowane i znacznie trudniejsze do wykrycia.

Skala zjawiska rośnie


Równolegle do prostych oszustw obserwujemy wzrost bardziej zaawansowanych kampanii phishingowych. Po eskalacji napięć w regionie odnotowano wzrost złośliwych wiadomości nawet o około 130%, a w szczycie aktywność była czterokrotnie wyższa niż wcześniej.

Ataki coraz częściej przyjmują formę:
  • fałszywych faktur i dokumentów biznesowych,
  • podszywania się pod banki i instytucje publiczne,
  • wiadomości o dostawach i kontraktach,
  • e-maili z załącznikami zawierającymi malware.

To pokazuje wyraźny trend: cyberprzestępcy odchodzą od masowego spamu na rzecz bardziej precyzyjnych, kontekstowych ataków.

Dlaczego to działa?


Każdy kryzys globalny generuje ogromne zainteresowanie medialne. W takich warunkach użytkownicy są bardziej skłonni:
  • ufać informacjom powiązanym z aktualnymi wydarzeniami,
  • reagować emocjonalnie zamiast racjonalnie,
  • podejmować szybkie decyzje bez weryfikacji źródła.

Cyberprzestępcy doskonale to rozumieją i działają niemal natychmiast po pojawieniu się nowych tematów w mediach.

Jak się chronić?


Z perspektywy specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa kluczowe są podstawowe zasady higieny cyfrowej:
  • Nie ufaj nieoczekiwanym ofertom finansowym - szczególnie tym zbyt dobrym, by były prawdziwe
  • Weryfikuj nadawcę - adres e-mail i domena często zdradzają oszustwo
  • Unikaj klikania w linki i załączniki z nieznanych źródeł
  • Zachowaj dystans emocjonalny - to najczęstszy punkt wejścia dla ataku
  • Korzystaj z rozwiązań bezpieczeństwa, które filtrują phishing i analizują zagrożenia w czasie rzeczywistym

Wnioski


Cyberprzestępczość nie funkcjonuje w próżni - reaguje na świat szybciej niż wiele organizacji. Każdy konflikt, katastrofa czy kryzys społeczny staje się natychmiastową okazją do ataku. Obecna sytuacja wokół Izraela i Iranu jest kolejnym przykładem tego zjawiska. I niestety nie ostatnim.

Przeczytaj także: Deepfake’i dotknęły już 3/4 firm. Wkrótce prześcigną ataki ransomware Deepfake’i dotknęły już 3/4 firm. Wkrótce prześcigną ataki ransomware

Cyberataki: kradzież tożsamości to bułka z masłem?

Cyberataki: kradzież tożsamości to bułka z masłem?

Najgroźniejsze złośliwe programy w lutym 2025

Najgroźniejsze złośliwe programy w lutym 2025

Jakie złośliwe programy atakują polskie sieci na początku 2025 roku?

Jakie złośliwe programy atakują polskie sieci na początku 2025 roku?

Cyfrowa tożsamość na celowniku hakerów

Cyfrowa tożsamość na celowniku hakerów

Na celowniku ransomware głównie przemysł i edukacja

Na celowniku ransomware głównie przemysł i edukacja

Ataki na firmową pocztę e-mail. Techniki cyberprzestępców i sposoby ochrony

Ataki na firmową pocztę e-mail. Techniki cyberprzestępców i sposoby ochrony

Cyberataki to norma w polskim biznesie. Jak atakują cyberprzestępcy?

Cyberataki to norma w polskim biznesie. Jak atakują cyberprzestępcy?

75 mln dolarów okupu za wykradzione dane. Ransomware bije kolejne rekordy

75 mln dolarów okupu za wykradzione dane. Ransomware bije kolejne rekordy

Edukacja pod ostrzałem cyberprzestępców

Edukacja pod ostrzałem cyberprzestępców

