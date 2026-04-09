Wojna jako przynęta. Jak cyberprzestępcy wykorzystują konflikty zbrojne do oszustw internetowych?

Kryzysy geopolityczne, takie jak konflikt na linii Izrael-Iran, stają się idealnym tłem dla cyberprzestępców. Jakie oszustwa są najczęściej stosowane w takich sytuacjach? Cyberprzestępcy wykorzystują emocje, takie jak współczucie, chciwość czy presja czasu, aby wyłudzać pieniądze i dane. Jak się chronić przed atakami phishingowymi i innymi oszustwami? Dowiedz się, jakie są najnowsze metody cyberprzestępców i jakie kroki podjąć, aby zabezpieczyć swoje dane.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak cyberprzestępcy wykorzystują kryzysy geopolityczne do oszustw internetowych.

Jakie schematy oszustw są najczęściej stosowane w czasie wojen i konfliktów.

Jakie triggery psychologiczne wykorzystują cyberprzestępcy, aby manipulować ofiarami.

Jak chronić się przed phishingiem i innymi cyberatakami.

Jakie zasady higieny cyfrowej warto stosować, aby uniknąć oszustw.

Stare schematy, nowa narracja

rzekomi wojskowi proszą o pomoc w przetransportowaniu milionów dolarów,

„inwestorzy” z regionu objętego konfliktem szukają partnerów do przeniesienia kapitału,

osoby podszywające się pod ofiary wojny oferują przekazanie ogromnych darowizn,

fałszywe organizacje charytatywne zbierają środki dla poszkodowanych.

Emocje jako narzędzie ataku

współczucie (pomoc ofiarom wojny),

chciwość (obietnica dużych zysków),

autorytet (podszywanie się pod wojskowych lub urzędników),

presję czasu (pilne działania związane z konfliktem).

Skala zjawiska rośnie

fałszywych faktur i dokumentów biznesowych,

podszywania się pod banki i instytucje publiczne,

wiadomości o dostawach i kontraktach,

e-maili z załącznikami zawierającymi malware.

Dlaczego to działa?

ufać informacjom powiązanym z aktualnymi wydarzeniami,

reagować emocjonalnie zamiast racjonalnie,

podejmować szybkie decyzje bez weryfikacji źródła.

Jak się chronić?

Nie ufaj nieoczekiwanym ofertom finansowym - szczególnie tym zbyt dobrym, by były prawdziwe

- szczególnie tym zbyt dobrym, by były prawdziwe Weryfikuj nadawcę - adres e-mail i domena często zdradzają oszustwo

- adres e-mail i domena często zdradzają oszustwo Unikaj klikania w linki i załączniki z nieznanych źródeł

z nieznanych źródeł Zachowaj dystans emocjonalny - to najczęstszy punkt wejścia dla ataku

- to najczęstszy punkt wejścia dla ataku Korzystaj z rozwiązań bezpieczeństwa, które filtrują phishing i analizują zagrożenia w czasie rzeczywistym

Wnioski