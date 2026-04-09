Z czego Polacy szkolą się najchętniej i dlaczego? Oto ranking kluczowych kompetencji

Rynek szkoleń w Polsce przeszedł znaczące zmiany - szkolenia coraz częściej nie są już traktowane jako dodatek, ale strategiczne narzędzie adaptacji do rynku, technologii i regulacji. Z czego Polacy szkolą się najchętniej? Na pierwszym miejscu są kompetencje związane ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem oraz umiejętnościami cyfrowymi. Dlaczego właśnie te obszary zyskują na znaczeniu? Bo łączą potrzeby rynku z praktycznymi efektami, które poprawiają efektywność i bezpieczeństwo organizacji. Sprawdź, jakie jeszcze kompetencje są na topie i dlaczego.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie kompetencje są najchętniej wybierane przez Polaków w szkoleniach.

Dlaczego sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo są na czele rankingu.

Jakie korzyści przynoszą szkolenia z kompetencji cyfrowych i menedżerskich.

Dlaczego szkolenia z analityki danych zyskują na znaczeniu.

Jakie trendy kształtują rynek szkoleń w Polsce i dlaczego są one tak ważne.

Rynek szkoleń w Polsce bardzo się zmienił. Jeszcze kilka lat temu wiele firm i instytucji traktowało szkolenia jako dodatek. Coś, co „warto zrobić”, jeśli zostanie budżet. Dziś coraz częściej są one traktowane jak narzędzie adaptacji do rynku, technologii i regulacji. I słusznie. Bo tempo zmian jest już zbyt duże, by opierać rozwój organizacji wyłącznie na doświadczeniu zdobytym kilka lat temu.Widać też wyraźnie, że zarówno sektor prywatny, jak i publiczny coraz mocniej inwestują w. To nie jest przypadek ani chwilowa moda. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że wzmacnianie kompetencji cyfrowych stało się dziś jednym z priorytetów państwa, a tylko w ramach działań z KPO setki tysięcy osób mają zostać objęte szkoleniami z zakresu e-kompetencji.W 2025 r. resort informował, że ponad 254 tys. osób skorzysta ze szkoleń rozwijających podstawowe kompetencje cyfrowe, w tym urzędnicy, nauczyciele i obywatele, a 97 mln zł ma wspierać rozwój kompetencji urzędników, by zwiększać efektywność obsługi obywateli i wzmacniać cyberbezpieczeństwo instytucji.Patrząc na kierunek rynku, można dziś z dużą pewnością wskazać ranking obszarów, z których Polacy szkolą się najchętniej.I trudno się temu dziwić. AI przestała być ciekawostką technologiczną. Stała się narzędziem, które może skracać czas pracy, automatyzować zadania, wspierać analizę informacji, przygotowywać treści, porządkować dane i poprawiać produktywność zespołów. Problem polega na tym, że w Polsce potencjał ten nadal nie jest wykorzystywany w pełni.PwC wskazywało, że tylko 9% polskich pracowników korzystało z AI na co dzień w pracy, choć aż 45% użyło jej zawodowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie 80% pracowników w Polsce nie miało formalnej zgody na korzystanie z GenAI w pracy, mimo że firmy coraz częściej realizują projekty związane z AI i zaawansowaną analityką. To właśnie dlatego szkolenia z AI są dziś tak atrakcyjne: bo łączą potrzebę rynkową z bardzo praktycznym efektem.Tu motywacja jest jeszcze bardziej konkretna. Firmy i instytucje nie szkolą się z cyberbezpieczeństwa dlatego, że „wypada”. Szkolą się dlatego, że rośnie skala zagrożeń, a nowe regulacje i wymagania organizacyjne podnoszą znaczenie odporności cyfrowej.Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje wprost, że Polska wzmacnia system ochrony przed cyberzagrożeniami, a inwestycje publiczne w odporność cyfrową administracji liczone są już w setkach milionów złotych. To oznacza prosty wniosek: zarówno administracja, jak i biznes wiedzą, że bezpieczeństwo cyfrowe nie jest dziś działką wyłącznie dla IT. To kompetencja organizacyjna. I dlatego szkolenia z cyberhigieny, reagowania na incydenty, bezpiecznej pracy z danymi czy korzystania z chmury rosną w znaczeniu.Nie tylko zaawansowane. Także podstawowe i średniozaawansowane. Obsługa narzędzi online, e-usług, cyfrowych systemów pracy, dokumentów, komunikacji i nowoczesnych platform. To szczególnie istotne w sektorze publicznym, gdzie transformacja cyfrowa musi objąć nie tylko systemy, ale też ludzi, którzy z nich korzystają i obsługują obywateli.Rząd wprost wskazuje, że 51% dorosłych w Polsce nie posiada nawet podstawowych kompetencji cyfrowych, dlatego skala wsparcia dla tego obszaru jest tak duża. W praktyce oznacza to jedno: szkolenia cyfrowe są dziś nie dodatkiem, lecz fundamentem nowoczesnego funkcjonowania instytucji i organizacji.I to jest bardzo ciekawy zwrot. Im bardziej technologia przyspiesza, tym większego znaczenia nabierają umiejętności miękkie kadry zarządzającej. PwC zwracało uwagę, że w Polsce relatywnie niski jest poziom zaufania pracowników do przełożonych, a jednocześnie rośnie rola menedżerów, którzy mają wspierać rozwój, zmianę i adaptację zespołów. To właśnie dlatego szkolenia z zarządzania, komunikacji, współpracy, organizacji pracy i prowadzenia zespołów wracają dziś jako kluczowy element rozwoju organizacji. AI może przyspieszyć procesy. Ale nie zastąpi lidera, który potrafi podejmować decyzje, komunikować zmianę i utrzymać sprawczość zespołu.Nie zawsze są one nazywane wprost w programach szkoleniowych, ale coraz częściej pojawiają się jako element AI, automatyzacji, controllingu, raportowania i pracy operacyjnej. PwC podawało, że 75% firm w Polsce realizowało projekty związane z AI lub zaawansowaną analityką. To pokazuje, że rynek potrzebuje nie tylko specjalistów IT, ale też ludzi, którzy rozumieją dane, potrafią je interpretować i zamieniać w decyzje biznesowe lub organizacyjne.Dlaczego właśnie te obszary są dziś na czele rankingu? Bo łączy je jedna rzecz:AI obiecuje wzrost efektywności. Cyberbezpieczeństwo chroni przed stratą. Kompetencje cyfrowe umożliwiają codzienne działanie. Kompetencje menedżerskie utrzymują jakość współpracy i wdrażania zmian. Analityka wspiera trafniejsze decyzje. To nie są już szkolenia „na przyszłość”. To szkolenia na teraźniejszość.W sektorze prywatnym powód jest prosty: konkurencyjność, produktywność, oszczędność czasu i lepsze wykorzystanie zasobów. W sektorze publicznym dochodzi jeszcze drugi wymiar: skuteczniejsza obsługa obywatela, cyfryzacja procesów, bezpieczeństwo danych i konieczność dostosowania się do rosnących wymagań technologicznych i regulacyjnych. Dlatego dziś oba światy — biznes i administracja — coraz częściej uczą się podobnych rzeczy, choć czasem z różnych powodów.Najważniejszy wniosek jest jednak jeszcze inny.Polacy nie szkolą się dziś najchętniej z tematów modnych. Szkolą się z tematów użytecznych. Takich, które dają przewagę, zwiększają bezpieczeństwo, poprawiają efektywność i pozwalają nadążyć za rynkiem. I to jest dobra wiadomość. Bo oznacza, że rynek dojrzewa. Coraz mniej chodzi o samo „uczestnictwo w szkoleniu”. Coraz bardziej o realną zmianę kompetencji.A właśnie tam zaczyna się prawdziwa wartość rozwoju.