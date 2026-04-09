Feedback w firmach coraz częstszy, ale wciąż mało skuteczny

Pracownicy słyszą feedback coraz częściej, ale czy naprawdę coś z niego wynika? Nowe dane pokazują wyraźny paradoks: większość zatrudnionych wie, czego oczekują od nich przełożeni, a mimo to wielu z nich doświadcza chaosu i braku dobrej organizacji pracy. Choć informacja zwrotna stała się codziennością w firmach, jej jakość i sposób przekazywania wciąż pozostawiają wiele do życzenia, ograniczając realny wpływ na efektywność zespołów.

Przeczytaj także: Niedocenianie pracowników zabija zaangażowanie w pracę

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak często pracownicy w Polsce otrzymują feedback od przełożonych?

Dlaczego częsty feedback nie zawsze oznacza jego wysoką jakość?

Skąd bierze się poczucie chaosu mimo jasnych oczekiwań ze strony szefów?

Czego najczęściej dotyczy informacja zwrotna w polskich firmach?

Feedback obecny w codziennej pracy

Nie zawsze konstruktywny, często mieszany

Częstotliwość feedbacku nie wystarczy, jeśli nie idzie za nią umiejętność jego przekazania. Z naszego doświadczenia to właśnie sposób prowadzenia rozmowy decyduje o tym, czy informacja zwrotna realnie wspiera rozwój, zwłaszcza w zespołach różnorodnych, gdzie pracownicy mają odmienne potrzeby wobec komunikacji z liderem.



W McDonald’s opieramy feedback na systemowym procesie rozmów 4C, który nadaje temu dialogowi przewidywalny rytm w ciągu roku: od bieżącego kontaktu i omawiania postępów (Connect), przez podsumowanie wyników (Conclude), aż po wspólne ustalanie celów (Commit) oraz rozmowy o rozwoju (Career). Liderów szkolimy również w zakresie empatycznego przywództwa oraz budujemy kulturę otwartego, dwustronnego feedbacku – komentuje Angelika Szafran, Chief People Officer McDonald’s Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czego dotyczyły informacje zwrotne, które otrzymałeś od przełożonego w ciągu ostatnich 12 m-cy? Najczęściej informacja zwrotna dotyczy ogólnych wyników osiąganych w pracy (45%) Kliknij, aby przejść do galerii (2)

W wielu organizacjach feedback przestał być rzadkością i stał się stałym elementem zarządzania zespołem. Widzimy jednak, że sama częstotliwość nie wystarcza – kluczowa jest jakość informacji zwrotnej, jej konkretność i sposób przekazania. To właśnie one decydują o tym, czy pracownik traktuje feedback jako realne wsparcie, czy jedynie formalność – komentuje Alina Michałek, HR Business Partner w Pracuj.pl.

Rozmowy o wynikach i celach dominują

Jasne oczekiwania, ale nie zawsze dobra organizacja

Dane pokazują ciekawy paradoks – pracownicy często wiedzą, czego się od nich oczekuje i pozytywnie oceniają swoich przełożonych, a jednocześnie odczuwają chaos organizacyjny. To sygnał, że sama komunikacja nie wystarcza. Kluczowe jest przełożenie jej na spójne procesy, priorytety i sposób pracy zespołu – dodaje Alina Michałek.

Docenianie wciąż kojarzy się głównie z finansami

Feedback to standard – teraz czas na jakość

Przeczytaj także: Bez feedbacku i doceniania trudno o satysfakcję z pracy