Prywatność tracimy w tramwaju: 56% Europejczyków zerka w cudze telefony

Wystarczy chwila w tramwaju lub kolejce, by ktoś zajrzał na nasz ekran. Nowe badanie pokazuje, że "podglądanie przez ramię" stało się codziennością w Europie, a prywatne zdjęcia, wiadomości czy nawet dane bankowe bywają widoczne dla obcych. Choć użytkownicy coraz częściej dostrzegają problem, ich zachowania nie zawsze nadążają za zagrożeniami. To wyraźny sygnał, że prywatność mobilna wymaga nowych rozwiązań.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Prywatność to już iluzja? 56% mieszkańców Europy przyznaje, że spojrzało na ekran smartfonu obcej osoby przypadkowo, a 24% zrobiło to z ciekawości.

Od prywatnych wiadomości po kwestie finansowe: co może wpaść w niepowołane ręce

Najczęściej widywane treści to:

Prywatne zdjęcia – 38%

Twarz rozmówcy podczas wideorozmowy – 32%

Prywatne wiadomości (np. od partnera/partnerki) – 29%

Powiadomienia i profile w mediach społecznościowych – 27%

Zakupy online – 17%

Powiadomienia i profile w aplikacjach randkowych – 12%

Saldo konta lub dane bankowe – 11%

Europejczycy zaczynają zmieniać swoje zachowanie

Telefon to jedna z najbardziej osobistych rzeczy, jakie posiadamy – przechowujemy w nim zdjęcia, dane bankowe, prywatne wiadomości. Sam codziennie przemieszczam się komunikacją miejską i naprawdę nie chcę, żeby sąsiad widział, co mam na ekranie. Dlatego wbudowaliśmy Privacy Display w Galaxy S26 Ultra – żeby to, co na Twoim ekranie, zostawało tylko Twoje – powiedział Benjamin Braun, dyrektor ds. marketingu Samsung Europe.