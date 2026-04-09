Prywatność tracimy w tramwaju: 56% Europejczyków zerka w cudze telefony
2026-04-09 00:30
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak często Europejczycy zerkają na ekrany smartfonów innych osób?
- W jakich miejscach najczęściej dochodzi do podglądania cudzych ekranów?
- Jakie prywatne treści najczęściej są widoczne dla osób postronnych?
- Jak użytkownicy reagują na ryzyko utraty prywatności w przestrzeni publicznej?
Samsung publikuje nowe badanie, które pokazuje, że europejskie przestrzenie publiczne stały się miejscem, gdzie nieświadomie dzielimy się zawartością swoich ekranów z postronnymi osobami.
56% osób przyznaje, że zdarzyło im się przypadkowo spojrzeć na ekran obcego telefonu, a 57% respondentów wskazuje transport publiczny jako najczęstszą lokalizację, gdzie mamy do czynienia z zerkaniem w nie swój telefon. Niemal co czwarty Europejczyk (24%) przyznaje, że robi to z czystej ciekawości, narażając innych na naruszenie prywatności: od osobistych zdjęć po dane bankowe.
Prywatność to już iluzja?
Samsung przebadał 11 000 Europejczyków przy okazji premiery Galaxy S26 Ultra, pierwszego smartfonu z wbudowanym Privacy Display, który sprawia, że ekran jest w pełni widoczny wyłącznie od frontu, chroniąc przed podglądaniem z boku bez utraty komfortu użytkowania.
Badanie ujawnia różnicę między tym, jak postrzegamy swoją prywatność, a rzeczywistością. 48% Europejczyków uważa, że korzysta z telefonu prywatnie, ale 52% przyznaje, że bez wysiłku jest w stanie zobaczyć zawartość ekranu sąsiada. I choć ponad jedna czwarta (28%) reaguje zignorowaniem lub natychmiastowym odwróceniem wzroku (27%), 7% przyznaje, że dyskretnie patrzy dalej.
Od prywatnych wiadomości po kwestie finansowe: co może wpaść w niepowołane ręce
Prawie połowa respondentów (49%) doznała uczucia, że ktoś patrzy na ich ekran w miejscu publicznym. Jedynie 21% zgadza się ze stwierdzeniem, że korzystanie z telefonu w miejscu publicznym jest prywatnym doświadczeniem. Konsumenci mogą zdawać sobie sprawę z tego ryzyka, ale nowe dane pokazują, że treści, które wpadają w oko, bywają zaskakująco osobiste.
Jedna trzecia Europejczyków (33%) przyznaje, że widziała osobiste treści na ekranie obcej osoby, a 27% przyznaje, że zobaczyło coś, czego widzieć nie powinno.
Najczęściej widywane treści to:
- Prywatne zdjęcia – 38%
- Twarz rozmówcy podczas wideorozmowy – 32%
- Prywatne wiadomości (np. od partnera/partnerki) – 29%
- Powiadomienia i profile w mediach społecznościowych – 27%
- Zakupy online – 17%
- Powiadomienia i profile w aplikacjach randkowych – 12%
- Saldo konta lub dane bankowe – 11%
Takie sytuacje są zazwyczaj niezamierzone i zdarzają się w codziennych okolicznościach. Najczęściej wskazywanym przez respondentów miejscem, gdzie mamy do czynienia z zerkaniem na ekrany innych osób jest transport publiczny (57%), kolejki w sklepach i supermarketach (35%), bary, restauracje i kawiarnie (13%).
Europejczycy zaczynają zmieniać swoje zachowanie
Świadomość tego, że ktoś może podglądać nasz ekran, zmienia sposób, w jaki korzystamy z telefonów w miejscach publicznych. Tylko 9% osób nie reaguje, gdy czuje się obserwowane. Aż 42% odkłada wówczas telefon. Tylko 10% zdecydowałoby się bezpośrednio skonfrontować z podglądającym.
W obawie przed podglądaniem Europejczycy unikają lub odkładają w czasie operacje bankowe (62%), wpisywanie hasła lub kodu PIN (49%) czy czytanie prywatnych wiadomości od partnera (43%).
To pokazuje szerszy zwrot w myśleniu o prywatności – nie tylko jako o kwestii ustawień urządzenia, ale także tego, co dzieje się wokół nas.
Privacy Display w Samsung Galaxy S26 Ultra daje użytkownikom nowe narzędzie ochrony, wspomagając wypracowywanie zdrowych nawyków. Prywatność to jeden z filarów strategii Samsung od lat. Privacy Display to kolejny krok – ochrona w momentach, które naprawdę mają znaczenie, wspierana przez siedem lat aktualizacji bezpieczeństwa.
Telefon to jedna z najbardziej osobistych rzeczy, jakie posiadamy – przechowujemy w nim zdjęcia, dane bankowe, prywatne wiadomości. Sam codziennie przemieszczam się komunikacją miejską i naprawdę nie chcę, żeby sąsiad widział, co mam na ekranie. Dlatego wbudowaliśmy Privacy Display w Galaxy S26 Ultra – żeby to, co na Twoim ekranie, zostawało tylko Twoje – powiedział Benjamin Braun, dyrektor ds. marketingu Samsung Europe.
Badanie pokazało również, że 38% respondentów powstrzymuje się od pewnych czynności w miejscach publicznych – co wyraźnie wskazuje na potrzebę większej kontroli nad widocznością cyfrowych treści.
Badanie przeprowadzone przez Censuswide na grupie 11 000 użytkowników smartfonów (po 1000 osób w każdym rynku) w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Holandii i Belgii.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
