eGospodarka.plWiadomościTechnologieSprzętHONOR MagicPad4: tablet z AI i trybem PC już na rynku

HONOR MagicPad4: tablet z AI i trybem PC już na rynku

2026-04-08 00:10

HONOR MagicPad4: tablet z AI i trybem PC już na rynku

HONOR MagicPad4: tablet z AI i trybem PC już na rynku © fot. mat. prasowe

Tablet cieńszy niż większość smartfonów i wydajniejszy niż niejeden laptop? Taką właśnie obietnicę składa nam HONOR, wprowadzając do sprzedaży MagicPad4 z ultracienką obudową, ekranem OLED 165 Hz i nowym procesorem Snapdragon 8 Gen 5. Urządzenie celuje w gusta użytkowników, którzy oczekują mobilności bez kompromisów i kompatybilności z innymi sprzętami, w tym również z tymi z logo Apple.

Przeczytaj także: MagicPad 4, MagicBook Pro 14 i... robot humanoidalny. HONOR rozwija ekosystem AI

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co wyróżnia HONOR MagicPad4 na tle innych tabletów?
  • Jakie możliwości daje procesor Snapdragon 8 Gen 5?
  • Co daje użytkownikowi tryb PC Mode?
  • Ile kosztuje HONOR MagicPad4 i kiedy trafi do sprzedaży?

Rekordowo smukła konstrukcja i mobilność


HONOR MagicPad4 wyróżnia się bardzo cienką obudową o grubości 4,8 mm, co plasuje go wśród najcieńszych tabletów dostępnych na rynku. Urządzenie waży około 450 g, a zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i materiały pozwoliły ograniczyć wagę przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej sztywności obudowy. W zestawie z klawiaturą i rysikiem całość waży około 852 g, czyli mniej niż niektóre lekkie laptopy.
HONOR MagicPad4 to jeden z najcieńszych tabletów na rynku
HONOR MagicPad4 to jeden z najcieńszych tabletów na rynku

HONOR MagicPad4 mierzy 4,8 mm grubości, czyli mniej niż iPad Pro (5,1 mm)

Ekran OLED 165 Hz i funkcje ograniczające zmęczenie wzroku
Tablet wyposażono w 12,3-calowy ekran OLED o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania do 165 Hz. Wyświetlacz zajmuje większość przedniego panelu dzięki wąskim ramkom. Oferuje wysoką jasność oraz szeroką paletę kolorów. Producent zastosował również rozwiązania mające ograniczać zmęczenie oczu, w tym redukcję emisji światła niebieskiego i eliminację migotania, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Wydajność i zaplecze techniczne


Urządzenie działa w oparciu o procesor Snapdragon 8 Gen 5 wykonany w technologii 3 nm. Tablet wyposażono także w zestaw ośmiu głośników oraz baterię o pojemności 10 100 mAh z funkcją szybkiego ładowania. Stabilność pracy ma wspierać rozbudowany system chłodzenia oparty na wielowarstwowej konstrukcji odprowadzania ciepła.

Tryb pracy zbliżony do komputera


Po włączeniu trybu PC Mode interfejs tabletu zmienia się, oferując rozwiązania znane z komputerów osobistych, takie jak rozbudowane zarządzanie plikami, obsługa myszy czy skróty klawiaturowe. System umożliwia pracę na wielu oknach jednocześnie, co ułatwia wykonywanie kilku zadań równolegle.

Funkcje AI i współpraca z innymi urządzeniami


Tablet oferuje zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, m.in. automatyczne tworzenie notatek ze spotkań czy redukcję szumów podczas rozmów. Wspiera także łączność między różnymi urządzeniami i systemami, umożliwiając m.in. współpracę z komputerami czy smartfonami innych producentów, w tym sprzętem Apple.

Cena i dostępność


HONOR MagicPad4 ma trafić do sprzedaży w Polsce 9 kwietnia 2026 r. Urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, a jego cena została ustalona na 3899 zł za wariant 12 GB + 256 GB. W początkowym okresie sprzedaży przewidziano czasową obniżkę ceny oraz dodatek w postaci ładowarki. Producent deklaruje również kilkuletnie wsparcie aktualizacyjne.

Przeczytaj także: Nowy tablet HONOR Pad 10 już w sprzedaży. Zobacz cenę i promocję na start Nowy tablet HONOR Pad 10 już w sprzedaży. Zobacz cenę i promocję na start

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: tablet HONOR, tablety HONOR, tablety, HONOR, HONOR MagicPad 4, urządzenia mobilne

Przeczytaj także

BYOD a wyciek danych firmowych

BYOD a wyciek danych firmowych

Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

Robot Phone i Magic V6. HONOR pokazuje przyszłość smartfonów

Smartfon HONOR Magic8 Lite z baterią 7500 mAh i aparatem 108 MP

Smartfon HONOR Magic8 Lite z baterią 7500 mAh i aparatem 108 MP

HONOR Magic8 Pro debiutuje w Polsce. Co potrafi nowy smartfon z AI?

HONOR Magic8 Pro debiutuje w Polsce. Co potrafi nowy smartfon z AI?

Nowe smartfony HONOR Magic8 Pro i Lite

Nowe smartfony HONOR Magic8 Pro i Lite

Premiera HONOR X5c Plus - co oferuje smartfon za 499 zł?

Premiera HONOR X5c Plus - co oferuje smartfon za 499 zł?

HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

Blackview Active 12 Pro – pancerny tablet z projektorem 1080P i baterią 30 000 mAh

Blackview Active 12 Pro – pancerny tablet z projektorem 1080P i baterią 30 000 mAh

Czy HONOR X7d to najlepszy smartfon do 700 zł?

Czy HONOR X7d to najlepszy smartfon do 700 zł?

