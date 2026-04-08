Badania internetu Gemius/PBI III 2026

2026-04-08 00:20

Facebook to jedna z najczęściej odwiedzanych przez użytkowników laptopów domen © pexels

Blisko 30 milionów Polaków online i bez większych przetasowań w czołówce - marcowy Mediapanel pokazuje, kto naprawdę rządzi w sieci. Dominacja największych graczy utrzymuje się zarówno na komputerach, jak i smartfonach, a wyniki najpopularniejszych domen i aplikacji tylko to potwierdzają. Czy na rynku jest jeszcze miejsce na zmiany, czy internetowy układ sił pozostaje nie do ruszenia?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile osób miesięcznie i dziennie korzysta z internetu w Polsce ?
  • Którzy wydawcy dominują w rankingu Mediapanel?
  • W jaki sposób różni się korzystanie z internetu na komputerach i urządzeniach mobilnych?
  • Które domeny i aplikacje są najpopularniejsze wśród internautów?

WYDAWCY - INTERNET

Wszystkie urządzenia


Marcowe dane Mediapanel nie przynoszą większych zmian, ponownie potwierdzają dominację dotychczasowych liderów w kategorii najczęściej odwiedzanych przez internautów wydawców stron i programów internetowych.

Na pierwszym miejscu ponownie uplasowała się Grupa Google. Drugą pozycję zajęła Grupa Meta Platforms, a na trzecim miejscu znalazła się Grupa Allegro. Układ czołówki pozostał więc taki sam jak w lutym.

Tuż za podium, podobnie jak miesiąc wcześniej, znalazła się Grupa Polsat-Interia, a kolejną pozycję zajęła Grupa WhatsApp.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy


W zestawieniu witryn i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem pozostaje Grupa Google z wynikiem 73,41%. Drugie miejsce zajmuje Meta Platforms (39,79%), a trzecie Allegro. Ranking TOP 20 zamyka w tym miesiącu Grupa Polski Standard Płatności.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne


W zestawieniu TOP 20 wydawców, z których serwisów i aplikacji korzystają internauci na urządzeniach mobilnych, pierwsze trzy miejsca zajmują odpowiednio: Grupa Google (92,08%), Grupa Meta Platforms (84,35%) oraz Grupa Allegro (68,28%).

Osiągnięte wyniki są bardzo zbliżone do tych odnotowanych miesiąc wcześniej.
Top20 wydawców, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
DOMENY - INTERNET Wszystkie urządzenia


W rankingu domen najczęściej odwiedzanych przez internautów niezmiennie prowadzi google.com z zasięgiem 91,88%. Na drugim miejscu ponownie znalazł się youtube.com (64,33%), a na trzecim facebook.com (57,78%).

Kolejne pozycje zajmują interia.pl oraz allegro.pl. Zestawienie dwudziestu domen zamyka w tym miesiącu empik.com.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia
Komputery osobiste i laptopy


W rankingu TOP 20 domen odwiedzanych na komputerach osobistych i tabletach pierwszą pozycję ponownie zajmuje google.com (69,52%). Na drugim miejscu znalazł się youtube.com (41,09%), a na trzecim facebook.com (36,19%).

Ostatnie miejsce w zestawieniu przypadło tym razem domenie ceneo.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - komputery osobiste i laptopy
Urządzenia mobilne


W przypadku urządzeń mobilnych liderem zestawienia Gemius/PBI pozostaje domena google.com z wynikiem 73,39%. Na kolejnych miejscach – podobnie jak w lutym – znalazły się interia.pl oraz youtube.com, a dalej onet.pl i wp.pl.

Ranking zamyka w tym miesiącu filmweb.pl.
Top20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - urządzenia mobilne
Aplikacje audytowane


Na pierwszym miejscu w rankingu audytowanych aplikacji ponownie znalazła się aplikacja Allegro z zasięgiem 31,24%. Drugą pozycję zajmuje Jakdojade (12,06%), a trzecie miejsce aplikacja Nowa Poczta Interia z wynikiem 3,51%. Układ czołówki pozostaje niezmienny od wielu miesięcy.
TOP20 audytowanych aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów
Wszystkie aplikacje


Wśród wszystkich aplikacji pierwszą pozycję ponownie zajmuje Aplikacja Google z zasięgiem 85,67%. Na drugim miejscu znalazł się Facebook (75,74%), a na trzecim Messenger (71,40%).

Podobnie jak miesiąc wcześniej, kolejność liderów nie uległa zmianie.
Wszystkie aplikacje
Wydawcy - stream audio i wideo


Wśród audytowanych odtwarzaczy wideo liderem – tak jak miesiąc wcześniej – pozostaje Grupa Polsat-Interia. Drugie miejsce zajęła Grupa RAS Polska, a trzecie Agora. W kategorii odtwarzaczy audio najwyższy wynik osiągnęła Grupa ZPR Media.
Wydawcy - stream audio i wideo
Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.


