System opieki długoterminowej nie nadąża za demografią. Ile trzeba wydać, żeby uniknąć kryzysu?

Polacy żyją coraz dłużej, jednak system opieki wyraźne nie nadąża za tym trendem. Większość wsparcia dla osób niesamodzielnych zapewniają rodziny, a dostęp do usług jest ograniczony i nierówny. Eksperci Deloitte Polska są przekonani, że reformy i zakrojone na szeroką skalę inwestycje potrzebne są właściwie natychmiast. Kluczową rolę w przyszłości mają odegrać ubezpieczenia opieki długoterminowej, które nie tylko zapewnią świadczenia, ale realną pomoc.

Przeczytaj także: Aktywizacja zawodowa: jak wykorzystać potencjał emerytów?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego system opieki długoterminowej w Polsce wymaga natychmiastowych zmian?

Ile Polska wydaje na opiekę i jak wypadamy pod tym względem na tle innych krajów?

Jakie będą potrzeby opiekuńcze społeczeństwa do 2050 roku?

Jaką rolę w przyszłości odegrają ubezpieczenia opieki długoterminowej?

Opieka nad seniorem Blisko 80 proc. opieki długoterminowej w Polsce jest nadal zapewniane nieformalnie

Wyzwanie, przed którym dzisiaj stoimy, wynika nie tylko z samego kierunku zmian demograficznych, ale ze sposobu funkcjonowania systemu. Opieka długoterminowa w Polsce wciąż funkcjonuje jako zbiór odrębnych świadczeń i instytucji, a nie jako spójny system, który potrafi prowadzić seniora i jego rodzinę od diagnozy do realnego wsparcia – mówi Marcin Warszewski, partner i lider usług dla sektora ubezpieczeniowego w Deloitte.

Potrzebne wielokrotnie większe nakłady

Na horyzoncie zmiany systemowe

Wprowadzamy fundament: wspólną definicję, koordynację i jednolitą informację. To pierwszy krok, by opieka długoterminowa przestała być niejasna, a stała się dostępna i przewidywalna. Porządkujemy cały łańcuch przepływu informacji — od szpitala, przez pomoc społeczną, po koordynatora w powiecie. Tak Koncepcja Rozwoju Kraju 2050, jak Strategia Rozwoju Polski do 2035 r. nie pozostawiają wątpliwości, że zmiany demograficzne będą kluczowym wyzwaniem najbliższych dekad.



Nowy mechanizm monitorowania w opiece długoterminowej sprawi, że skuteczniej będziemy mogli obserwować pełny obraz, czyli nie tylko to, kto potrzebuje wsparcia, ale też gdzie system działa dobrze, a gdzie wymaga korekty – wskazuje dr Aleksander Jakubowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w KPRM.

Ubezpieczenia opieki długoterminowej jako kluczowy element przyszłego systemu

Musimy przygotować się na rzeczywistość, w której żyjemy coraz dłużej. Także jako ubezpieczyciele potrzebujemy przemyśleć perspektywę podejścia do generacji Silver, która nie jest wyłącznie wyzwaniem dla systemu opieki czy finansów publicznych, ale to ogromna, zróżnicowana grupa o konkretnych potrzebach, potencjale i aktywności ekonomicznej – mówi Piotr Wrzesiński, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.