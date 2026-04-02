Cisza, której nie ma. Jak hałas wyklucza osoby w spektrum autyzmu - od szkoły po pracę

Czy osoby w spektrum autyzmu naprawdę "nie radzą sobie" w szkole i pracy, czy po prostu funkcjonują w świecie, który jest dla nich zbyt głośny? Dane są jednoznaczne: aż 70% osób neuroatypowych doświadcza przebodźcowania w pracy, a ponad połowa zmaga się z wypaleniem zawodowym. Problem nie leży w ich kompetencjach, lecz w środowisku, które ignoruje różnice w przetwarzaniu bodźców. Jak hałas staje się niewidzialną barierą, która wyklucza z edukacji i rynku pracy?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak hałas w szkole i pracy wpływa na osoby w spektrum autyzmu i dlaczego jest dla nich barierą.

Dlaczego normy akustyczne są kluczowe dla inkluzywności, ale często ignorowane.

Jak open space i inne przestrzenie publiczne wykluczają osoby neuroatypowe.

Co mówią eksperci o konieczności zmiany podejścia do projektowania przestrzeni.

Dlaczego cisza powinna być traktowana jako infrastruktura, a nie luksus.

Dziecko, które „daje radę”

Pierwszy filtr: szkoła jako środowisko przeciążenia

Normy istnieją. Problem w tym, że są ignorowane

Open space: nowoczesne biuro, które wyklucza

Nowa norma, stary problem

Niewidzialna bariera, której nikt nie liczy

Cisza jako infrastruktura, nie luksus

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze. Dziecko rozwija się prawidłowo. Mówi, uczy się, funkcjonuje w grupie. Nie ma spektakularnych trudności, które uruchamiają system wsparcia. Nie krzyczy, nie ucieka z klasy, nie „przeszkadza”. Ale to, czego nie widać, dzieje się w środku, czyli w układzie nerwowym. Dla części dzieci w spektrum autyzmu problemem nie jest brak kompetencji poznawczych, lecz środowisko. A dokładniej jego intensywność.— to, co dla większości jest neutralnym tłem, dla nich, które nie wyłącza się ani na chwilę.Szkoła jest pierwszym miejscem, w którym ta różnica zaczyna kosztować. Klasa to przestrzeń nieustannego hałasu — rozmów, przesuwanych krzeseł, odbijających się dźwięków. Dla mózgu, który przetwarza bodźce intensywniej, to nie jest tło, tylko– mówi Mikołaj Jarosz, prezes Stowarzyszenia Komfort Ciszy.Mikołaj Jarosz podkreśla też, że nie jest tak, że nie wiemy, jak projektować przestrzenie przyjazne akustycznie. Problem polega na tym, że przepisy w tym aspekcie rzadko traktowane są jako priorytet. W Polsce istnieje cały— przede wszystkim norma PN-B-02151-4:2015-06, która określa dopuszczalne warunki pogłosowe w pomieszczeniach. Obejmują one zarówno szkoły, uczelnie jak i biura. Przestrzeń powinna zapewniać zrozumiałość mowy i warunki do pracy umysłowej. W praktyce jednak często traktuje się je jako formalność, a nie realne narzędzie projektowe.– mówi Marcin Latta, akustyk i ekspert ds. warunków pracy biurowej z firmy Ecophon Saint-Gobain.Na szkole problem się nie kończy. Przestaje tylko być widoczny. Na uczelni większe grupy, mniej kontroli nad środowiskiem, hałas korytarzy i sal wykładowych sprawiają, że osoby w spektrum nadal funkcjonują w stanie podwyższonego napięcia. Z zewnątrz często wyglądają na „radzące sobie”, ale koszt tego funkcjonowania rośnie. Coraz więcej energii idzie nie na naukę, lecz na przetrwanie w środowisku, które nie jest dla nich neutralne.A potem przychodzi rynek pracy i bardzo często —. Nowoczesne biura, projektowane jako przestrzenie współpracy, dla części osób stają się środowiskiem nie do zniesienia. Stały szum rozmów, brak prywatności, pogłos i wielość bodźców tworzą przestrzeń, w której koncentracja staje się luksusem.– mówi Marcin Latta.Przez lata normy akustyczne skupiały się głównie na izolacyjności i poziomie hałasu. Tymczasem rzeczywistość open space’ów wymusiła zmianę podejścia. Niedawno weszła nowa polska norma, która po raz pierwszy tak precyzyjnie opisuje, jak projektować akustykę w przestrzeniach pracy otwartej.– kontynuuje Marcin Latta.Problem polega na tym, że. Nie widać go, nie wpisuje się w checklisty dostępności, nie budzi takiej uwagi jak architektura fizyczna. A jednak dla wielu osób w spektrum to właśnie on decyduje o tym, czy mogą się uczyć, pracować i funkcjonować.– podkreśla Mikołaj Jarosz. Normy określają dopuszczalne poziomy hałasu, ale to, co jest „dopuszczalne”, nie zawsze jest funkcjonalne — zwłaszcza dla osób bardziej wrażliwych sensorycznie. I to właśnie w tej różnicy między minimum a realnym komfortem wypadają osoby neuroróżnorodne.Przez lata próbowaliśmy dopasować ludzi do świata — uczyć ich regulacji, adaptacji, radzenia sobie. Znacznie rzadziej zadawaliśmy pytanie, czy to świat jest dobrze zaprojektowany.– mówi Mikołaj Jarosz.Cisza nie jest luksusem. Jest infrastrukturą. Dobrze zaprojektowana akustyka w szkołach, na uczelniach, czy w biurach może realnie zmienić sposób funkcjonowania ludzi.– podkreśla Marcin Latta.– podsumowuje Mikołaj Jarosz.