HONOR 600 Lite - nowy smartfon z metalową obudową i AI
2026-04-02 00:25
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie elementy konstrukcji wyróżniają HONOR 600 Lite na tle konkurencji?
- Jakie funkcje AI wspierają użytkownika w codziennym korzystaniu z urządzenia?
- Jakie możliwości oferuje aparat 108 MP i dodatkowe obiektywy?
Metalowa konstrukcja i smukła forma
Smartfon wyróżnia się metalową ramką, rzadko spotykaną w tym segmencie cenowym oraz tylnym panelem wykonanym w technologii cold carving. Taka konstrukcja zapewnia większą sztywność obudowy i lepszą odporność na zarysowania oraz uderzenia, przy zachowaniu smukłej formy – 7,34 mm grubości i masy około 180 g.
Odporność na codzienne użytkowanie
Model HONOR 600 Lite spełnia normę odporności IP66, co oznacza zabezpieczenie przed kurzem oraz zachlapaniami. Urządzenie przeszło również testy wytrzymałości na upadki z wysokości do 1,8 metra, które potwierdziły jego zwiększoną odporność na uszkodzenia powstające w trakcie codziennego użytkowania.
HONOR 600 Lite
Funkcje AI wspierające użytkownika
Istotnym elementem urządzenia są funkcje oparte na sztucznej inteligencji. System wspiera m.in. rozpoznawanie scen, optymalizację obrazu oraz poprawę jakości zdjęć poprzez dostosowanie parametrów HDR i redukcję rozmyć. Wśród dostępnych rozwiązań znalazły się także narzędzia takie jak Gumka AI do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć, funkcja Blur Info do ukrywania danych wrażliwych na zrzutach ekranu czy Wspomnienia AI, które automatycznie grupują materiały w logiczne kolekcje.
Dodatkowe inteligentne narzędzia
Smartfon oferuje również funkcję transkrypcji mowy w czasie rzeczywistym (Napisy AI), wyszukiwanie treści poprzez zaznaczenie elementu na ekranie oraz narzędzia poprawiające jakość obrazu, w tym zwiększanie rozdzielczości zdjęć.
Aparat 108 MP i szybki dostęp do zdjęć
Za możliwości fotograficzne odpowiada główny aparat o rozdzielczości 108 MP z matrycą 1/1,67 cala, wspierany przez obiektyw ultraszerokokątny 5 MP. Z przodu zastosowano aparat 16 MP, przeznaczony do selfie i wideorozmów. Całość uzupełnia dedykowany przycisk aparatu, umożliwiający szybkie uruchomienie i wykonanie zdjęcia bez konieczności przeszukiwania menu.
Połączenie trwałości i nowoczesnych funkcji
HONOR 600 Lite łączy trwałą konstrukcję, zaawansowane możliwości fotograficzne oraz inteligentne wsparcie AI. To propozycja dla użytkowników, którzy oczekują od smartfona nie tylko estetyki, ale także funkcjonalności i odporności dopasowanej do intensywnego, codziennego użytkowania.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
