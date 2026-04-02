eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTelekomunikacjaHONOR 600 Lite - nowy smartfon z metalową obudową i AI

HONOR 600 Lite - nowy smartfon z metalową obudową i AI

2026-04-02 00:25

HONOR 600 Lite - nowy smartfon z metalową obudową i AI

HONOR 600 Lite - nowy smartfon z metalową obudową i AI © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

HONOR zaprezentował model HONOR 600 Lite - smartfon ze średniej półki, który łączy elementy konstrukcyjne znane z flagowców z nowoczesnymi funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu, przy uwzględnieniu zarówno estetyki, jak i odporności na typowe uszkodzenia mechaniczne.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie elementy konstrukcji wyróżniają HONOR 600 Lite na tle konkurencji?
  • Jakie funkcje AI wspierają użytkownika w codziennym korzystaniu z urządzenia?
  • Jakie możliwości oferuje aparat 108 MP i dodatkowe obiektywy?

Metalowa konstrukcja i smukła forma


Smartfon wyróżnia się metalową ramką, rzadko spotykaną w tym segmencie cenowym oraz tylnym panelem wykonanym w technologii cold carving. Taka konstrukcja zapewnia większą sztywność obudowy i lepszą odporność na zarysowania oraz uderzenia, przy zachowaniu smukłej formy – 7,34 mm grubości i masy około 180 g.

Odporność na codzienne użytkowanie


Model HONOR 600 Lite spełnia normę odporności IP66, co oznacza zabezpieczenie przed kurzem oraz zachlapaniami. Urządzenie przeszło również testy wytrzymałości na upadki z wysokości do 1,8 metra, które potwierdziły jego zwiększoną odporność na uszkodzenia powstające w trakcie codziennego użytkowania.
HONOR 600 Lite
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

HONOR 600 Lite

HONOR 600 Lite oferuje również zestaw praktycznych funkcji AI zaczerpniętych z flagowej serii HONOR Magic

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Funkcje AI wspierające użytkownika


Istotnym elementem urządzenia są funkcje oparte na sztucznej inteligencji. System wspiera m.in. rozpoznawanie scen, optymalizację obrazu oraz poprawę jakości zdjęć poprzez dostosowanie parametrów HDR i redukcję rozmyć. Wśród dostępnych rozwiązań znalazły się także narzędzia takie jak Gumka AI do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć, funkcja Blur Info do ukrywania danych wrażliwych na zrzutach ekranu czy Wspomnienia AI, które automatycznie grupują materiały w logiczne kolekcje.

Dodatkowe inteligentne narzędzia


Smartfon oferuje również funkcję transkrypcji mowy w czasie rzeczywistym (Napisy AI), wyszukiwanie treści poprzez zaznaczenie elementu na ekranie oraz narzędzia poprawiające jakość obrazu, w tym zwiększanie rozdzielczości zdjęć.

Aparat 108 MP i szybki dostęp do zdjęć


Za możliwości fotograficzne odpowiada główny aparat o rozdzielczości 108 MP z matrycą 1/1,67 cala, wspierany przez obiektyw ultraszerokokątny 5 MP. Z przodu zastosowano aparat 16 MP, przeznaczony do selfie i wideorozmów. Całość uzupełnia dedykowany przycisk aparatu, umożliwiający szybkie uruchomienie i wykonanie zdjęcia bez konieczności przeszukiwania menu.

Połączenie trwałości i nowoczesnych funkcji


HONOR 600 Lite łączy trwałą konstrukcję, zaawansowane możliwości fotograficzne oraz inteligentne wsparcie AI. To propozycja dla użytkowników, którzy oczekują od smartfona nie tylko estetyki, ale także funkcjonalności i odporności dopasowanej do intensywnego, codziennego użytkowania.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: smartfony Honor, smartfony, telefony komórkowe, urządzenia mobilne, HONOR 600 Lite

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

Artykuły promowane

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Hak holowniczy w samochodzie: jak zwiększa funkcjonalność auta i kiedy się opłaca?

Hak holowniczy w samochodzie: jak zwiększa funkcjonalność auta i kiedy się opłaca?

Co po 182 dniach chorobowego? Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne z ZUS i ile można otrzymać

Co po 182 dniach chorobowego? Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne z ZUS i ile można otrzymać

Wiosenny przegląd auta: 5 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć

Wiosenny przegląd auta: 5 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć

Czy umiejętności miękkie to kompetencje przyszłości? Zobacz, czego szukają pracodawcy

Czy umiejętności miękkie to kompetencje przyszłości? Zobacz, czego szukają pracodawcy

Wzrost kosztów budowy mieszkań 2026: nawet +1000 zł za mkw.

Wzrost kosztów budowy mieszkań 2026: nawet +1000 zł za mkw.

Staż pracy na nowych zasadach: ZUS udostępnił narzędzie do weryfikacji zaświadczeń online

Staż pracy na nowych zasadach: ZUS udostępnił narzędzie do weryfikacji zaświadczeń online

Dekarbonizacja to gra długoterminowa - dziś kluczowa jest konkurencyjność

Dekarbonizacja to gra długoterminowa - dziś kluczowa jest konkurencyjność

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: