Lojalność czy strach przed utratą pracy? Co naprawdę trzyma nas w firmach

Polski rynek pracy wchodzi w fazę ostrożności, a skutki globalnej niepewności coraz wyraźniej odczuwają zarówno firmy, jak i pracownicy. Spada liczba ofert zatrudnienia, rośnie bezrobocie, a przedsiębiorstwa ograniczają rekrutacje i inwestują w automatyzację. W efekcie coraz częściej obserwowane jest zjawisko tzw. "job huggingu" - pracownicy kurczowo trzymają się obecnych stanowisk, nawet kosztem satysfakcji. Eksperci wskazują, że to pozorna stabilizacja, która może osłabiać efektywność organizacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest zjawisko „job huggingu” i dlaczego staje się coraz bardziej zauważalne na polskim rynku pracy?

Jak zmienia się podejście pracowników do zmiany pracy w czasach niepewności?

Co naprawdę buduje lojalność pracowników?

Dlaczego stabilność zatrudnienia jest dziś ważniejsza niż awans czy benefity?

OD RYNKU PRACOWNIKA DO RYNKU OSTROŻNOŚCI

POZORNA LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW, REALNE PROBLEMY PRACODAWCÓW

Zjawisko „job huggingu” warto analizować nie jako przejaw stabilizacji, ale jako sygnał ostrzegawczy. To moment, w którym firmy powinny przyjrzeć się lojalności i zaangażowaniu pracowników i ocenić, czy jest autentyczne, czy to może tylko pozorna gra na przeczekanie. – podkreśla Ewelina Glińska-Kołodziej, CEO agencji zatrudnienia Trenkwalder i Członek Zarządu Polskiego Forum HR.

SEKRETY BUDOWANIA LOJALNOŚCI – CZEGO OCZEKUJĄ PRACOWNICY?

W organizacjach oznacza to, że pracownik nie rozwinie się, ani nie będzie w pełni zaangażowany, jeśli nie ma poczucia bezpieczeństwa. W praktyce, jeżeli wynagrodzenie pracownika będzie nierynkowe, to benefity pozapłacowe, szkolenia czy warsztaty rozwojowe nie zwiążą go z organizacją, a mogą zadziałać wręcz odwrotnie – zaznacza Ewelina Glińska-Kołodziej.



Pracownik, który ma zapewnione stabilne warunki zatrudnienia i przewidywalność, czyli poczucie bezpieczeństwa, otrzymuje fundament, dzięki któremu może skupić swoją energię na rozwoju, a nie na obawach – dodaje Ewelina Glińska-Kołodziej.

To pokazuje głęboką zmianę paradygmatu. Dziś praca nie definiuje całego życia, lecz stanowi jego część – ważną, ale nie jedyną, równorzędną z innymi sferami – mówi Ewelina Glińska-Kołodziej.

PRACOWNICY CHCĄ BENEFITÓW I DOCENIENIA ZAMIAST AWANSÓW

Dla pracowników bardzo ważne są potrzeba przynależności, akceptacji, współpracy, otwarta komunikacja i poczucie, że jest się częścią zespołu. To właśnie wtedy zaczyna kiełkować autentyczna więź z firmą. Gdy w kolejnym kroku organizacja konsekwentnie wzmacnia potrzebę uznania poprzez szacunek i docenianie pracownika, daje mu poczucie wpływu na decyzje, możliwość rozwijania kompetencji i budowania autorytetu, pracownik zaczyna postrzegać ją jako miejsce, w którym może się rozwijać – przekonuje Ewelina Glińska-Kołodziej, CEO agencji zatrudnienia Trenkwalder i Członek Zarządu Polskiego Forum HR.

POKOLENIA A SKUTECZNOŚĆ STRATEGII LOJALNOŚCIOWYCH

Firmy, które potraﬁą to docenić, zyskują nie tylko lojalność, ale i ambasadorów marki pracodawcy. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i malejącej liczby kandydatów na rynku pracy, ta umiejętność nabiera strategicznego znaczenia – podkreśla Ewelina Glińska-Kołodziej.