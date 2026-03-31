Światowy Dzień Backupu: jak zabezpieczyć dane przed wyciekiem?

Utrata danych może dziś kosztować firmę znacznie więcej niż zakup najlepszego sprzętu czy oprogramowania. Cyberataki, awarie i błędy ludzkie sprawiają, że backup przestaje być opcją, a staje się fundamentem bezpieczeństwa biznesu. Z okazji Światowego Dnia Backupu eksperci przypominają: nie wystarczy zadbać o posiadanie kopii danych - trzeba ją jeszcze skutecznie chronić. Kluczowe są tu zasady przechowywania, szyfrowanie oraz świadome zarządzanie informacjami.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są najczęstsze przyczyny utraty danych i jak się przed nimi chronić?

Na czym polega zasada 3-2-1 i dlaczego zwiększa bezpieczeństwo danych?

Czy lepiej przechowywać backup w chmurze czy na nośnikach fizycznych?

Dlaczego szyfrowanie kopii zapasowych jest dziś kluczowe dla firm?

Szyfrowanie W strategii ochrony wrażliwych danych powinien znaleźć się zapis dotyczący sposobu zabezpieczania nośników z kopiami

Wykonywanie backupu to bardzo newralgiczny proces, ponieważ w kopiach zazwyczaj znajdują się wszystkie najważniejsze i najbardziej wrażliwe dane przedsiębiorstwa. Dlatego w strategii ich ochronny powinien znaleźć się zapis dotyczący sposobu zabezpieczania nośników z kopiami. Takie podejście zapewni spokojny sen zarządowi firmy i informatykom, ponieważ eliminuje ryzyko naruszenia prawa, a szczególnie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – mówi Robert Sepeta, Business Development Manager w firmie Kingston.

Najważniejsze dane, największa ochrona

Przechowywanie kopii zapasowych – w chmurze czy na dysku?

W obecnych czasach szyfrowanie danych na dyskach przenośnych, szczególnie jeśli są to kopie najważniejszych wrażliwych firmowych informacji, jest wręcz obowiązkowe. Jest to najskuteczniejsza metoda, aby w przypadku utracenia nośnika nie doszło do wycieku danych. Profesjonalne szyfrowane nośniki wyposażone są w wiele mechanizmów ochronnych, wśród których jest funkcja zniszczenia znajdujących się na nich danych, gdy dojdzie do kilkukrotnego wpisania błędnego hasła – mówi Robert Sepeta.