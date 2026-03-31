GEO zamiast SEO? Jak AI zmienia pozycjonowanie sklepów

Czy kliknięcia przestają mieć znaczenie? Dane z raportu "SEO w e-commerce 2026" sugerują wyraźną zmianę. Użytkownicy coraz częściej otrzymują odpowiedzi bezpośrednio w wyszukiwarce, a marki walczą już nie tylko o ruch, lecz o obecność w odpowiedziach AI. W efekcie SEO przechodzi transformację w kierunku GEO - optymalizacji pod generatywne silniki. To moment, w którym wygrywają nie najwięksi, lecz najlepiej przygotowani technologicznie i contentowo.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego ruch organiczny w e-commerce spada i co naprawdę za tym stoi?

Które branże i sklepy dominują w wynikach wyszukiwania Google w Polsce?

Jak AI Overviews zmieniają znaczenie kliknięć i strategii SEO?

Co decyduje o skuteczności SEO w 2026 roku – linki, technologia czy dane?

Najważniejsze wnioski z raportu

Ranking sklepów. Kto dominuje w ruchu organicznym?

5 segmentów generuje ponad połowę ruchu

marketplace i ogłoszenia,

apteki internetowe,

moda,

elektronika,

finanse i ubezpieczenia.

Przykłady dominacji:

Allegro generuje większy ruch niż Amazon, Ceneo, AliExpress, Empik i Temu razem wzięte (udział 70% w swojej kategorii).

generuje większy ruch niż Amazon, Ceneo, AliExpress, Empik i Temu razem wzięte (udział 70% w swojej kategorii). DOZ odpowiada za połowę ruchu w branży aptek internetowych.

odpowiada za połowę ruchu w branży aptek internetowych. W elektronice MediaExpert generuje 4x większy ruch niż RTV Euro AGD i 9x większy niż MediaMarkt.

generuje 4x większy ruch niż RTV Euro AGD i 9x większy niż MediaMarkt. W modzie to Sinsay generuje większy ruch organiczny niż Zara, Adidas czy H&M.

AI Overviews i GEO, czy kliknięcia przestają mieć znaczenie?

W 2026 roku e-commerce przechodzi od liczenia kliknięć i sesji do walki o cytowania. Gdy w wynikach pojawia się AI Overview, organiczny CTR dla marek nieobecnych w odpowiedziach LLM spada średniorocznie o 65%. Jednak te sklepy, które stają się źródłem cytowań, notują o 35% więcej wysokiej jakości kliknięć niż te, które zostały pominięte. AI nie zabija całkowicie ruchu, ale mocno go selekcjonuje – mówi Damian Marciniak, Ekspert SEO w Elephate.

liczy się AI Share of Voice ,

, istotna jest analiza sentymentu w odpowiedziach modeli ,

, ruch z ChatGPT czy Gemini powinien być mierzony w GA4 jako osobne źródło ROI.

TOP 10 serwisów wg cytowań w AI Overview Google Allegro generuje większy ruch niż Amazon, Ceneo, AliExpress, Empik i Temu razem wzięte

Konkurencyjność branż, czyli gdzie SEO jest najtrudniejsze?

moda,

meble,

drogerie kosmetyczne.

wysoką saturacją rynku,

walką o każdy punkt procentowy widoczności,

koniecznością łączenia SEO z brandingiem.

Raport Elephate SEO w e-commerce 2026 Podział 1000 serwisów e-commerce z największym ruchem organicznym Wśród 1000 sklepów z największym ruchem organicznym najliczniej reprezentowana jest branża odzieżowa

Link building, dane i efektywność fraz – twarde liczby z raportu



Mediana domen referujących

Ile fraz potrzeba do 1000 wizyt?

wolumenach wyszukiwań,

intencji użytkowników,

strukturze long tail.

Technologia i Core Web Vitals. Fundament czy detal?

W nowoczesnym e-commerce sekunda oczekiwania to już bariera, która realnie obniża konwersję. Perfekcyjne wskaźniki Core Web Vitals to dla Google jasny sygnał, że witryna zasługuje na najwyższe pozycje. Walka o milisekundy to dziś najskuteczniejsza strategia budowania trwałej przewagi nad wolniejszą konkurencją – podkreśla Łukasz Janik, CEO Waynet.

SEO + UX + dane własne. Jak zamienić ruch w sprzedaż?

UGC i autentycznych opinii,

strukturalnych danych produktowych,

blogów budujących topical authority,

first-party data i marketing automation,

wyszukiwania wewnętrznego w sklepie.

Co dalej z SEO w e-commerce w 2026 roku?

W 2026 roku wygrają te sklepy, które potrafią szybko adaptować się do zmian algorytmów, sposobów wyszukiwania i konsumpcji treści. GEO nie zastępuje SEO. Ono obnaża jego słabe fundamenty – zauważa Krystian Podemski Tech Evangelist w PrestaShop.

Najbardziej medialny wniosek z raportu SEO w e-commerce 2026?. Według danych z raportu miesięczny estymowany ruch organiczny zmniejszył się zWartość ekwiwalentu tego ruchu (liczona jako koszt pozyskania go przez Google Ads) spadła o 4 mln dolarów, czyli ok. 7,4%. Czy to oznacza regres rynku? Nie. Spadek nie wynika z mniejszej sprzedaży online, lecz z rosnącego udziału tzw.oraz wdrożeniaw Google (marzec 2025). Użytkownicy coraz częściej otrzymują odpowiedź bez konieczności kliknięcia w stronę.To oznacza jedno:Raport analizuje TOP100 liderów SEO w Polsce oraz segmentowe rankingi TOP20 w 40 branżach polskiego sektora e-commerce.Z łącznych 488 mln miesięcznych wizyt odpowiadają za ponad 50% ruchu organicznego:Jeśli prowadzisz e-commerce, warto zadać sobie pytanie:W raporcie pojawia się nowy kontekst:co oznacza proces dostosowywania treści strony internetowej tak, aby była ona chętniej wybierana i cytowana przez systemy AI.SEO w e-commerce 2026 to nie tylko pozycja w Google. To bycie cytowanym przez AI. W praktyce oznacza to, że:Raport pokazuje, żesegmenty rynkowe polskiego e-commerce to:Wśród 1000 sklepów z największym ruchem organicznym najliczniej reprezentowana jest. Jeśli działasz w tych segmentach, musisz liczyć się z:Najwyższą medianę domen referujących mają serwisy z. Ale uwaga: najbardziej konkurencyjne branże (moda, kosmetyki) wcale nie dominują pod względem liczby linków. Wniosek?potrzeba najmniej fraz w TOP3, aby wygenerować 1000 odwiedzin. Z koleipotrzebują ich najwięcej. To pokazuje różnice w:SEO w e-commerce 2026 nie istnieje bez technologii. Z raportu wynika również, że w TOP1000. Technologia nie jest już zapleczem marketingu, jest jego warunkiem.Samo pozyskanie użytkownika z Google nie oznacza jeszcze sukcesu sprzedażowego. W 2026 roku przewagę zyskują te sklepy, które myślą o całej ścieżce klienta:. Ruch bez strategii konwersji to koszt, nie inwestycja. SEO przyciąga, UX sprzedaje a dane zatrzymują klienta. Eksperci podkreślają znaczenie:Bez tego nawet najlepsza pozycja w Google nie przełoży się na ROI.Zmiana, którą obserwujemy, nie jest chwilowym trendem, lecz strukturalną transformacją sposobu, w jaki użytkownicy wyszukują informacje i podejmują decyzje zakupowe. W centrum tej zmiany znajduje się. Dla właścicieli e-commerce to momenti gotowości technologicznej biznesu. SEO nie umiera. Ewoluuje.Raport „SEO w e-commerce 2026” powstał we współpracy z ekspertami i liderami rynku m.in. z Mirakl, Univio, Shoper, Base, Strix, AtomStore, Waynet, Luigi’s Box, Tpay czy Expandeco.