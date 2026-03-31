GEO zamiast SEO? Jak AI zmienia pozycjonowanie sklepów
2026-03-31 00:10
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego ruch organiczny w e-commerce spada i co naprawdę za tym stoi?
- Które branże i sklepy dominują w wynikach wyszukiwania Google w Polsce?
- Jak AI Overviews zmieniają znaczenie kliknięć i strategii SEO?
- Co decyduje o skuteczności SEO w 2026 roku – linki, technologia czy dane?
Najważniejsze wnioski z raportu
Najbardziej medialny wniosek z raportu SEO w e-commerce 2026? Ruch organiczny w e-commerce spadł o 11,4% rok do roku. Według danych z raportu miesięczny estymowany ruch organiczny zmniejszył się z 551 mln do 488 mln odwiedzin.
Ruch organiczny w e-commerce
Wartość ekwiwalentu tego ruchu (liczona jako koszt pozyskania go przez Google Ads) spadła o 4 mln dolarów, czyli ok. 7,4%. Czy to oznacza regres rynku? Nie. Spadek nie wynika z mniejszej sprzedaży online, lecz z rosnącego udziału tzw. zero-click searches oraz wdrożenia AI Overviews w Google (marzec 2025). Użytkownicy coraz częściej otrzymują odpowiedź bez konieczności kliknięcia w stronę.
To oznacza jedno: SEO przestaje być wyłącznie grą o ruch. Zaczyna być grą o obecność w odpowiedziach AI.
Ranking sklepów. Kto dominuje w ruchu organicznym?
Raport analizuje TOP100 liderów SEO w Polsce oraz segmentowe rankingi TOP20 w 40 branżach polskiego sektora e-commerce.
5 segmentów generuje ponad połowę ruchu
Z łącznych 488 mln miesięcznych wizyt odpowiadają za ponad 50% ruchu organicznego:
- marketplace i ogłoszenia,
- apteki internetowe,
- moda,
- elektronika,
- finanse i ubezpieczenia.
Przykłady dominacji:
- Allegro generuje większy ruch niż Amazon, Ceneo, AliExpress, Empik i Temu razem wzięte (udział 70% w swojej kategorii).
- DOZ odpowiada za połowę ruchu w branży aptek internetowych.
- W elektronice MediaExpert generuje 4x większy ruch niż RTV Euro AGD i 9x większy niż MediaMarkt.
- W modzie to Sinsay generuje większy ruch organiczny niż Zara, Adidas czy H&M.
Jeśli prowadzisz e-commerce, warto zadać sobie pytanie: czy konkurujesz z jedną marką czy z hegemonem rynku?
AI Overviews i GEO, czy kliknięcia przestają mieć znaczenie?
W raporcie pojawia się nowy kontekst: GEO, czyli Generative Engine Optimization co oznacza proces dostosowywania treści strony internetowej tak, aby była ona chętniej wybierana i cytowana przez systemy AI.
W 2026 roku e-commerce przechodzi od liczenia kliknięć i sesji do walki o cytowania. Gdy w wynikach pojawia się AI Overview, organiczny CTR dla marek nieobecnych w odpowiedziach LLM spada średniorocznie o 65%. Jednak te sklepy, które stają się źródłem cytowań, notują o 35% więcej wysokiej jakości kliknięć niż te, które zostały pominięte. AI nie zabija całkowicie ruchu, ale mocno go selekcjonuje – mówi Damian Marciniak, Ekspert SEO w Elephate.
SEO w e-commerce 2026 to nie tylko pozycja w Google. To bycie cytowanym przez AI. W praktyce oznacza to, że:
- liczy się AI Share of Voice,
- istotna jest analiza sentymentu w odpowiedziach modeli,
- ruch z ChatGPT czy Gemini powinien być mierzony w GA4 jako osobne źródło ROI.
TOP 10 serwisów wg cytowań w AI Overview Google
Konkurencyjność branż, czyli gdzie SEO jest najtrudniejsze?
Raport pokazuje, że najbardziej konkurencyjne segmenty rynkowe polskiego e-commerce to:
- moda,
- meble,
- drogerie kosmetyczne.
Wśród 1000 sklepów z największym ruchem organicznym najliczniej reprezentowana jest branża odzieżowa. Jeśli działasz w tych segmentach, musisz liczyć się z:
- wysoką saturacją rynku,
- walką o każdy punkt procentowy widoczności,
- koniecznością łączenia SEO z brandingiem.
Podział 1000 serwisów e-commerce z największym ruchem organicznym
Link building, dane i efektywność fraz – twarde liczby z raportu
Mediana domen referujących
Najwyższą medianę domen referujących mają serwisy z branży finansów i ubezpieczeń. Ale uwaga: najbardziej konkurencyjne branże (moda, kosmetyki) wcale nie dominują pod względem liczby linków. Wniosek? Nie liczba linków, lecz ich jakość i kontekst mają znaczenie.
Ile fraz potrzeba do 1000 wizyt?
W finansach i ogłoszeniach potrzeba najmniej fraz w TOP3, aby wygenerować 1000 odwiedzin. Z kolei ogrody i księgarnie potrzebują ich najwięcej. To pokazuje różnice w:
- wolumenach wyszukiwań,
- intencji użytkowników,
- strukturze long tail.
Technologia i Core Web Vitals. Fundament czy detal?
SEO w e-commerce 2026 nie istnieje bez technologii. Z raportu wynika również, że w TOP1000 dominują rozwiązania custom, Magento, PrestaShop. Technologia nie jest już zapleczem marketingu, jest jego warunkiem.
W nowoczesnym e-commerce sekunda oczekiwania to już bariera, która realnie obniża konwersję. Perfekcyjne wskaźniki Core Web Vitals to dla Google jasny sygnał, że witryna zasługuje na najwyższe pozycje. Walka o milisekundy to dziś najskuteczniejsza strategia budowania trwałej przewagi nad wolniejszą konkurencją – podkreśla Łukasz Janik, CEO Waynet.
Występowanie technologii e-commerce
SEO + UX + dane własne. Jak zamienić ruch w sprzedaż?
Samo pozyskanie użytkownika z Google nie oznacza jeszcze sukcesu sprzedażowego. W 2026 roku przewagę zyskują te sklepy, które myślą o całej ścieżce klienta: od pierwszego kontaktu z marką, przez doświadczenie na stronie, aż po ponowny zakup. Ruch bez strategii konwersji to koszt, nie inwestycja. SEO przyciąga, UX sprzedaje a dane zatrzymują klienta. Eksperci podkreślają znaczenie:
- UGC i autentycznych opinii,
- strukturalnych danych produktowych,
- blogów budujących topical authority,
- first-party data i marketing automation,
- wyszukiwania wewnętrznego w sklepie.
Bez tego nawet najlepsza pozycja w Google nie przełoży się na ROI.
Co dalej z SEO w e-commerce w 2026 roku?
Zmiana, którą obserwujemy, nie jest chwilowym trendem, lecz strukturalną transformacją sposobu, w jaki użytkownicy wyszukują informacje i podejmują decyzje zakupowe. W centrum tej zmiany znajduje się sztuczna inteligencja, nowe interfejsy wyszukiwania oraz rosnące znaczenie jakości danych i doświadczenia użytkownika. Dla właścicieli e-commerce to moment weryfikacji dotychczasowych strategii i gotowości technologicznej biznesu. SEO nie umiera. Ewoluuje.
W 2026 roku wygrają te sklepy, które potrafią szybko adaptować się do zmian algorytmów, sposobów wyszukiwania i konsumpcji treści. GEO nie zastępuje SEO. Ono obnaża jego słabe fundamenty – zauważa Krystian Podemski Tech Evangelist w PrestaShop.
Raport „SEO w e-commerce 2026” powstał we współpracy z ekspertami i liderami rynku m.in. z Mirakl, Univio, Shoper, Base, Strix, AtomStore, Waynet, Luigi’s Box, Tpay czy Expandeco.
Dorota Prokopiak - Marketing & Partnerships Manager
