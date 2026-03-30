Wyścig o chińskie gigafabryki. Czy Polska stanie się beneficjentem inwestycji?

Unijne cła na chińskie samochody elektryczne miały chronić europejski przemysł, tymczasem wywołały odwrotny efekt i przyspieszyły trwałą relokację chińskiego kapitału, technologii i produkcji do Europy. Strategia "local for local" stała się nową normalnością - skoro eksport jest utrudniony, chińscy giganci się zeuropeizują. Proces ten stawia przed europejskimi krajami nowe wyzwania i konieczność wyboru. W tym wyścigu o gigafabryki i miejsca pracy Polska konkuruje już nie tylko kosztami czy logistyką, ale także przewidywalnością polityczną. Stawka jest wysoka - albo aktywne współtworzenie europejskiego ekosystemu pojazdów elektrycznych, albo ryzyko pozostania rynkiem zbytu dla technologii rozwijanych gdzie indziej.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego unijne cła na chińskie samochody elektryczne przyspieszyły relokację produkcji do Europy.

Jakie czynniki decydują o wyborze lokalizacji gigafabryk przez chińskie koncerny.

Jak Polska, Węgry i Hiszpania konkurują o inwestycje w sektorze elektromobilności.

Jakie są mocne i słabe strony Polski w przyciąganiu chińskiego kapitału.

Jak geopolityka i otoczenie regulacyjne wpływają na decyzje inwestycyjne chińskich firm.

Popyt już tu jest

Czy Polski rynek jest gotowy?

Wielki wyścig lokalizacji – Polska, Węgry, Hiszpania

Geopolityka jako filtr decyzji

Inwestorzy z sektora elektromobilności, wybierając miejsce pod gigafabryki, kierują się zarówno szeroką analizą obejmującą energię, rynek pracy, logistykę, system zachęt publicznych, stabilność regulacyjną, jak i czynnikami politycznej lojalności.Nie chodzi już o to, czy chińskie koncerny będą produkować w Europie, ale gdzie dokładnie – w Polsce, na Węgrzech, czy w Hiszpanii – i gdzie trafią podatki, miejsca pracy oraz technologie.Skala obecności chińskich producentów na polskim rynku motoryzacyjnym pokazuje, że transformacja nie jest scenariuszem przyszłości, lecz faktem. W 2025 r. zarejestrowano w Polsce blisko 50 tys. nowych samochodów chińskich marek, a ich udział w rynku osiągnął poziom dwucyfrowy. W kluczowym dla transformacji segmencie hybryd plug-in producenci z Chin odpowiadają już za ponad połowę nowych rejestracji, wypierając konkurencję ceną, wyposażeniem i dostępnością.To właśnie ta dynamika sprzedaży sprawia, że europejskie bariery handlowe nie zatrzymują chińskich producentów, lecz zmieniają formę ich obecności. Skoro popyt w Europie – także w Polsce – rośnie szybciej niż zdolność europejskich marek do oferowania przystępnych cenowo samochodów elektrycznych, produkcja „na miejscu” staje się nie tyle opcją, co koniecznością.Polska wchodzi do tej gry z solidnymi fundamentami przemysłowymi. Rynek magazynowo-logistyczny pozostaje stabilny i dojrzały – roczny popyt brutto przekracza 6 mln mkw., przewyższając poziomy z lat 2023–2024, podczas gdy nowa podaż, ograniczona do ok. 2 mln mkw. w 2025 r., jest w dużej mierze zabezpieczona umowami pre-let. Wskaźnik pustostanów ustabilizował się na poziomie 7–8%, a około 50% transakcji stanowią renegocjacje, co potwierdza długoterminowy charakter relacji najemców z rynkiem. Jednak poza parametrami stricte rynkowymi kluczowe pozostaje zrozumienie, jak polskie otoczenie instytucjonalne i regulacyjne jest postrzegane przez kapitał z Chin.– mówi Jan Kamoji-Czapiński, dyrektor Działu Zachęt Inwestycyjnych na Europę w firmie doradczej Colliers.– mówi Tammy Tang, dyrektor zarządzająca Colliers w Chinach.W przypadku inwestycji w sektorze elektromobilności rachunek ekonomiczny zaczyna się od– kluczowego kosztu w produkcji baterii. Pod tym względem Hiszpania oferuje najbardziej konkurencyjne warunki, z cenami na poziomie ok. 125 EUR/MWh, wyraźnie niższymi niż w Polsce (ok. 172 EUR/MWh) i na Węgrzech (ok. 185 EUR/MWh). Jednocześnie sama cena nie przesądza o atrakcyjności lokalizacji. W produkcji ogniw równie istotna jest stabilność dostaw energii – a tutaj Polska wyróżnia się najwyższym poziomem niezawodności (ok. 99,7% uptime).Drugim filarem decyzji inwestycyjnych pozostaje. Węgry oferują najniższe koszty zatrudnienia, Hiszpania – najwyższe. Polska plasuje się pośrodku tej stawki, wyróżniając się kombinacją umiarkowanych kosztów i wysokiej dostępności pracowników – dzięki migracji z Ukrainy. Węgry coraz silniej opierają się na imporcie pracowników z Azji, co generuje napięcia i koszty pośrednie, natomiast hiszpański rynek pracy, mimo dostępu do pracowników z Ameryki Łacińskiej, pozostaje bardziej rozdrobniony i regulacyjnie sztywny.Kolejnym istotnym elementem jest, szczególnie w kontekście złożonych łańcuchów dostaw sektora automotive. Polska korzysta z wyraźnej przewagi geograficznej – bliskości Niemiec i krajów Beneluksu, czyli głównych hubów europejskiej motoryzacji. W modelu dostaw just in time różnica kilkuset kilometrów przekłada się bezpośrednio na koszty, czas i elastyczność operacyjną. Dodatkowym atutem jest rosnąca rola portów w Gdańsku i Gdyni, które obsługują coraz większy wolumen kontenerów z Azji. Hiszpania pozostaje silna na Morzu Śródziemnym, ale jej przewaga logistyczna dotyczy głównie południa kontynentu. Węgry, pozbawione dostępu do morza, korzystają wyłącznie z droższych i mniej elastycznych połączeń lądowych.Nie bez znaczenia pozostaje równieżoraz otoczenie regulacyjne. Węgry prowadzą agresywną politykę przyciągania kapitału, oferując indywidualnie negocjowane pakiety wsparcia, sięgające nawet 60% kosztów kwalifikowanych. Polska stawia na bardziej transparentny model oparty na instrumentach takich jak Polska Strefa Inwestycji, oferując głównie ulgi podatkowe (do 50% tylko na wschodzie kraju). Formalnie ryzyko regulacyjne w Polsce pozostaje niskie, jednak niejednoznaczne sygnały polityczne wpływają na jego percepcję wśród zagranicznych inwestorów.Na tym tle coraz większe znaczenie zyskuje czynnik geopolityczny, który dla chińskich inwestorów stanowi pierwszy filtr decyzji lokalizacyjnych. Polska, jako jeden z najbardziej proamerykańskich krajów UE i zwolennik twardego podejścia wobec Chin, jest postrzegana bardziej ostrożnie niż państwa deklarujące większą otwartość na współpracę. Praktyka pokazuje, że kalkulacja ryzyka politycznego przekłada się na realne decyzje inwestycyjne – relokacje projektów między krajami europejskimi nie są dziś wyjątkiem, lecz elementem chłodnej, strategicznej oceny środowiska operacyjnego.