Wyszukiwanie bez klawiatury. Co wprowadzenie Google Search Live oznacza dla marketingu i SEO?

Google wprowadza globalnie usługę Search Live, która zamienia tradycyjną wyszukiwarkę w inteligentnego asystenta reagującego na głos i obraz w czasie rzeczywistym. Dzięki modelowi Gemini 3.1 Flash Live użytkownicy mogą prowadzić płynne dialogi z AI, zadając pytania za pomocą głosu lub kamery smartfona. To koniec ery niebieskich linków i początek nowej epoki, w której firmy muszą dostosować swoje strategie SEO do konwersacyjnych interakcji z AI. Jakie szanse i wyzwania niesie ta rewolucja dla biznesu?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak działa Google Search Live i dlaczego zmienia zasady wyszukiwania w internecie.

Co to jest Gemini 3.1 Flash Live i jakie korzyści niesie dla użytkowników oraz firm.

Dlaczego tradycyjne SEO przestaje wystarczać i jakie działania podjąć, aby dostosować się do wyszukiwania konwersacyjnego.

Jakie znaczenie dla biznesu ma Generative Engine Optimization (GEO) i jak przygotować treści pod AI.

Jakie są prognozy rozwoju rynku asystentów głosowych i jakie szanse otwierają się dla firm.

Rozmowa z AI coraz płynniejsza

Koniec dyktatury kciuka

Maszyna postrzega świat przede wszystkim poprzez wzorce i zależności. Dlatego firmy muszą pamiętać, że każdy element wizualny – od logo po opakowanie – powinien być łatwo rozpoznawalny. Chodzi o to, aby algorytmy mogły jednoznacznie interpretować obraz, co wymaga wyraźnego oznakowania i spójnego brandingu.



Równie ważne jest tworzenie treści publikowanych w internecie tak, aby stanowiły element rozwijającego się dialogu z odbiorcą, przewidując jego kolejne pytania. Zachowanie spójności tematycznej i logicznej sekwencji odpowiedzi nie tylko buduje zaufanie czytelników, lecz także zwiększa wiarygodność i podnosi rangę materiału z punktu widzenia sztucznej inteligencji – mówi Marcin Stypuła z Semcore, polskiej agencji SEO.

Pliki PDF oraz inne dokumenty online powinny zawierać odpowiednie oznakowanie oraz logiczny układ nagłówków. Niezwykle istotne jest także stosowanie znaczników Schema Markup. Choć dla przeciętnego odbiorcy są one niewidoczne, dla algorytmów stanowią drogowskazy, pozwalające precyzyjnie identyfikować poszczególne elementy i zachodzące między nimi relacje. Ich obecność zwiększa szanse na wykorzystanie treści w odpowiedziach generowanych przez asystentów AI – tłumaczy ekspert z Semcore.

Rynek rośnie w dwucyfrowym tempie