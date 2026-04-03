eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

2026-04-03 00:36

Magazyny w Polsce zmieniają kierunek: liczy się jakość, a nie ilość?

Rynek logistyczny w Polsce zmienia kierunek

Mniej znaczy więcej – tak można podsumować zmiany na rynku magazynowym w Polsce. Zamiast dynamicznej ekspansji deweloperzy stawiają dziś na jakość, a inwestycje coraz częściej powstają w odpowiedzi na konkretne potrzeby najemców. Raport CBRE pokazuje, że sektor logistyczny zyskuje na znaczeniu w Europie, a Polska umacnia swoją pozycję w globalnych łańcuchach dostaw.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zmienia się rynek magazynów w Polsce?
  • Dlaczego deweloperzy stawiają nie na skalę inwestycji, lecz na jej jakość?
  • Jakie czynniki wpływają na decyzje podejmowane przez najemców powierzchni magazynowych?
  • Czy Polska jest liczącym się graczem europejskiego rynku magazynów?
W ostatnich latach rynek magazynowy w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie, jednak obecnie widać zmianę podejścia do rozwoju nowych projektów. Deweloperzy coraz częściej koncentrują się na jakości powierzchni magazynowych zamiast na szybkim zwiększaniu skali inwestycji.
Coraz większy nacisk na rynku kładziony jest na dopasowanie inwestycji do popytu oraz czynniki takie jak dostępność gruntów, infrastruktura czy lokalne rynki pracy. Rosnąca dywersyfikacja najemców i rozwój technologii magazynowych potwierdzają dojrzewanie tego sektora – mówi Michał Śniadała, dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE.

Podaż nowej powierzchni magazynowej zaczyna się stabilizować. Deweloperzy nie realizują już tak wielu projektów jak w latach 2021–2022, a stosunkowo krótki cykl budowy magazynów pozwala szybciej reagować na zmiany rynkowe. W efekcie łatwiej jest dostosować skalę inwestycji do aktualnego zapotrzebowania.

Większy popyt i różnorodność najemców


Rynek magazynów notuje wyraźne ożywienie popytu, które napędzają zarówno firmy z sektora e-commerce, jak i przedsiębiorstwa produkcyjne. Dane wskazują, że w 2025 r. przedmiotem umów było 6,6 mln mkw. powierzchni. To trzeci najlepszy wynik w historii. Zwiększa się liczba zapytań ze strony firm reprezentujących różne branże, co potwierdza rosnącą dywersyfikację najemców - charakterystyczną dla dojrzałych rynków.
Na rynku magazynowym w Polsce coraz większe znaczenie ma jakość projektów oraz dopasowanie inwestycji do realnego popytu


Na decyzje najemców wpływa coraz więcej czynników różnicujących poszczególne lokalizacje, w tym dostępność mocy energetycznych, stabilność lokalnego rynku pracy czy jakość nieruchomości. Istotnym elementem jest również ograniczanie ryzyka zakłóceń w łańcuchach dostaw – dodaje Michał Śniadała, CBRE.

W poszukiwaniu gruntów


Poziom powierzchni w budowie utrzymuje się na umiarkowanym poziomie od niemal dwóch lat i nie przekracza 2 mln mkw. Wraz z rozwojem sektora logistycznego rośnie znaczenie czynników związanych z lokalizacją nowych inwestycji. Ograniczona dostępność atrakcyjnych gruntów oraz zasoby siły roboczej stają się jednymi z kluczowych elementów analizowanych przez inwestorów.

W wielu regionach Europy brakuje odpowiednio dużych działek pod zabudowę logistyczną, dlatego firmy planujące budowę centrów logistycznych lub zakładów produkcyjnych coraz częściej szczegółowo analizują lokalne rynki pracy
i dostępność pracowników.

Mimo niskiej liczby nowych inwestycji i wysokiego popytu, w krótkim terminie nie należy spodziewać się znaczących wzrostów czynszów. Rynek zaczyna się jednak różnicować - w najlepszych lokalizacjach właściciele nieruchomości mogą przyjmować bardziej konserwatywne podejście do pakietów zachęt oferowanych najemcom.

Coraz silniejsza pozycja w Europie


Pod względem wysokości popytu netto w minionym roku Polska zajęła drugie miejsce, za Niemcami. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu oraz rozwiniętej infrastrukturze kraj jest atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów i operatorów logistycznych. Sprzyja temu dobre wykorzystanie korzystnego położenia geograficznego - gęsta sieć dobrej jakości dróg, lotnisk i zyskujące na znaczeniu, w skali globalnej, porty.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rynek magazynowy, magazyny, powierzchnie magazynowe, powierzchnie magazynowo-logistyczne, nieruchomości magazynowe, parki logistyczne

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 marca 2026

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Hak holowniczy w samochodzie: jak zwiększa funkcjonalność auta i kiedy się opłaca?

Hak holowniczy w samochodzie: jak zwiększa funkcjonalność auta i kiedy się opłaca?

Co po 182 dniach chorobowego? Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne z ZUS i ile można otrzymać

Co po 182 dniach chorobowego? Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne z ZUS i ile można otrzymać

Wiosenny przegląd auta: 5 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć

Wiosenny przegląd auta: 5 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć

Czy umiejętności miękkie to kompetencje przyszłości? Zobacz, czego szukają pracodawcy

Czy umiejętności miękkie to kompetencje przyszłości? Zobacz, czego szukają pracodawcy

Wzrost kosztów budowy mieszkań 2026: nawet +1000 zł za mkw.

Wzrost kosztów budowy mieszkań 2026: nawet +1000 zł za mkw.

Staż pracy na nowych zasadach: ZUS udostępnił narzędzie do weryfikacji zaświadczeń online

Staż pracy na nowych zasadach: ZUS udostępnił narzędzie do weryfikacji zaświadczeń online

Dekarbonizacja to gra długoterminowa - dziś kluczowa jest konkurencyjność

Dekarbonizacja to gra długoterminowa - dziś kluczowa jest konkurencyjność

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: