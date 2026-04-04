Jak Polska rozwija nowe technologie obronne?

Od dronów po walkę z dezinformacją – technologia redefiniuje współczesne bezpieczeństwo. Europa odpowiada na nowe zagrożenia, inwestując miliardy euro w innowacje obronne i wspierając startupy rozwijające rozwiązania przyszłości. Program NATO DIANA oraz inicjatywy takie jak EUDIS Defence Hackathon pokazują, że kluczowe stają się dziś nie tylko systemy militarne, ale także dane, algorytmy i odporność informacyjna społeczeństw.

Przeczytaj także: Przemysł obronny przyspiesza. Setki nowych rekrutacji i rekordowe wynagrodzenia

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak nowoczesne technologie zmieniają współczesne konflikty zbrojne?

Czym są rozwiązania dual-use i gdzie znajdują zastosowanie?

Jak Europa wspiera rozwój innowacji obronnych?

Dlaczego rośnie znaczenie walki z dezinformacją i wojną kognitywną?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Dron Technologia separacji źródeł akustycznych pozwala określić położenie drona jedynie na bazie dźwięku

Innowacje podwójnego zastosowania

Po pierwsze wszystkie firmy pracują nad projektami w obszarze autonomii i systemów bezzałogowych, wykorzystywanych w przestrzeni powietrznej, lądowej, jak i morskiej. Drugim wspólnym mianownikiem jest skupienie na rozwoju technologii dual-use, czyli takich, które znajdują zastosowanie zarówno w sektorze wojskowym, jak i cywilnym – tłumaczy Bartosz Józefowski, wicedyrektor działu parku technologicznego w Krakowskim Parku Technologicznym.

Nowe zagrożenia – nowe podejście do obrony w Europie

Współczesne konflikty coraz rzadziej ograniczają się wyłącznie do działań prowadzonych na froncie – równolegle toczą się kampanie dezinformacyjne, cyberataki oraz operacje wpływające na sposób myślenia i podejmowanie decyzji przez społeczeństwa.



Ten wymiar rywalizacji określany jest mianem wojny kognitywnej i opiera się m.in. na oddziaływaniu na emocje, takie jak strach czy poczucie zagrożenia, które mogą utrudniać krytyczną ocenę informacji – wskazuje Bartosz Józefowski z KPT.