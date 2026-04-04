Jak Polska rozwija nowe technologie obronne?

2026-04-04 00:01

Od dronów po walkę z dezinformacją – technologia redefiniuje współczesne bezpieczeństwo. Europa odpowiada na nowe zagrożenia, inwestując miliardy euro w innowacje obronne i wspierając startupy rozwijające rozwiązania przyszłości. Program NATO DIANA oraz inicjatywy takie jak EUDIS Defence Hackathon pokazują, że kluczowe stają się dziś nie tylko systemy militarne, ale także dane, algorytmy i odporność informacyjna społeczeństw.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak nowoczesne technologie zmieniają współczesne konflikty zbrojne?
  • Czym są rozwiązania dual-use i gdzie znajdują zastosowanie?
  • Jak Europa wspiera rozwój innowacji obronnych?
  • Dlaczego rośnie znaczenie walki z dezinformacją i wojną kognitywną?

W ramach inicjatywy Sojuszu powstała międzynarodowa sieć ośrodków, które mają pomagać małym i średnim firmom technologicznym szybciej opracowywać rozwiązania istotne dla bezpieczeństwa i obronności.

Jeden z takich akceleratorów działa w Polsce, a jego operatorem jest FORT Kraków, wspólne przedsięwzięcie Krakowskiego Parku Technologicznego i AGH. W tegorocznej edycji polskiego programu uczestniczy siedem startupów z Europy i Stanów Zjednoczonych, które przez sześć miesięcy rozwijają i weryfikują swoje technologie we współpracy z ekspertami oraz partnerami badawczymi.
Technologia separacji źródeł akustycznych pozwala określić położenie drona jedynie na bazie dźwięku


Innowacje podwójnego zastosowania


Uczestników polskiego ośrodka NATO DIANA łączą dwa elementy.
Po pierwsze wszystkie firmy pracują nad projektami w obszarze autonomii i systemów bezzałogowych, wykorzystywanych w przestrzeni powietrznej, lądowej, jak i morskiej. Drugim wspólnym mianownikiem jest skupienie na rozwoju technologii dual-use, czyli takich, które znajdują zastosowanie zarówno w sektorze wojskowym, jak i cywilnym – tłumaczy Bartosz Józefowski, wicedyrektor działu parku technologicznego w Krakowskim Parku Technologicznym.

Przykładem są rozwiązania rozwijane z myślą o autonomicznym działaniu w środowiskach pozbawionych sygnału GPS, które pozwalają pojazdom samodzielnie orientować się w terenie, planować misje i reagować na zmieniające się warunki. W kontekście wojskowym oznacza to większą niezależność operacyjną i odporność na zakłócenia.

Te same technologie mogą jednak znaleźć zastosowanie także w sektorze cywilnym – np. w logistyce, transporcie czy działaniach ratowniczych, gdzie precyzyjna nawigacja w trudnych warunkach ma kluczowe znaczenie.

Podobnie jest w przypadku systemów przeciwdziałania dronom, które zwiększają bezpieczeństwo operacji wojskowych i chronią przed atakami z powietrza. W sytuacjach cywilnych mogą one wspierać ochronę infrastruktury krytycznej, lotnisk czy dużych wydarzeń masowych. Rozwijane technologie obejmują również rozwiązania integrujące dane z wielu sensorów i umożliwiające ich analizę w czasie rzeczywistym.

Wspiera to z jednej strony podejmowanie decyzji w środowisku operacyjnym, a z drugiej może być wykorzystywane np. w systemach zarządzania kryzysowego czy monitoringu.

Innym przykładem rozwiązań, które opracowywane są w ramach FORT-u Kraków, jest technologia separacji źródeł akustycznych, pozwalająca wyodrębnić pojedyncze głosy w hałaśliwym otoczeniu. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze przetwarzanie dźwięku i identyfikacja kluczowych sygnałów, nawet przy wykorzystaniu ograniczonej liczby mikrofonów. Akustyka pozwala na detekcję zagrożeń, a przy użyciu tej technologii możliwa będzie pełna lokalizacja drona w przestrzeni trójwymiarowej tylko na podstawie dźwięku.

Nowe zagrożenia – nowe podejście do obrony w Europie


Rozwój technologii dual-use pokazuje, że granice między zastosowaniami cywilnymi a wojskowymi technologii coraz bardziej się zacierają. Dotyczy to jednak nie tylko narzędzi wykorzystywanych w przestrzeni fizycznej.
Współczesne konflikty coraz rzadziej ograniczają się wyłącznie do działań prowadzonych na froncie – równolegle toczą się kampanie dezinformacyjne, cyberataki oraz operacje wpływające na sposób myślenia i podejmowanie decyzji przez społeczeństwa.

Ten wymiar rywalizacji określany jest mianem wojny kognitywnej i opiera się m.in. na oddziaływaniu na emocje, takie jak strach czy poczucie zagrożenia, które mogą utrudniać krytyczną ocenę informacji – wskazuje Bartosz Józefowski z KPT.

W odpowiedzi na te wyzwania instytucje międzynarodowe rozwijają nowe mechanizmy wsparcia innowacji. Obok inicjatyw NATO coraz większą rolę odgrywają programy Unii Europejskiej, które otwierają sektor obronny na startupy i firmy technologiczne oraz przyspieszają rozwój rozwiązań odpowiadających na współczesne zagrożenia.

Jednym z narzędzi realizujących to podejście jest EUDIS Defence Hackathon, który odbył się równolegle w ośmiu europejskich krajach. Polska edycja wydarzenia – organizowana przez FORT Kraków – zagościła w Krakowskim Parku Technologicznym. W trakcie trzydniowego spotkania programiści, inżynierowie, startupy oraz zespoły studenckie pracowały nad technologiami związanymi z obroną przestrzeni powietrznej, a także narzędziami wspierającymi przeciwdziałanie dezinformacji i wojnie kognitywnej.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

