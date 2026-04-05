Ile właściwie kosztuje AI? Firmy zaczynają liczyć wydatki na LLM

Entuzjazm, który jeszcze do niedawna wzbudzały kwestie sztucznej inteligencji, ustępuje powoli miejsca chłodnej kalkulacji. W 2026 roku firmy zaczynają zadawać kluczowe pytania: ile naprawdę kosztuje AI i czy się opłaca? Według analiz Progress Software rosnące ceny modeli językowych, złożoność infrastruktury i nowe regulacje zmuszają przedsiębiorstwa do zmiany podejścia: koniec eksperymentów, pora na strategiczne zarządzanie kosztami i wydajnością.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego rok 2026 może być przełomowy dla rozwoju AI w firmach?

Jak rosnące koszty modeli LLM wpływają na opłacalność wdrożeń?

Czym jest infrastruktura „AI-managed AI” i dlaczego zyskuje na znaczeniu?

Jak zmienia się rola człowieka w systemach opartych na sztucznej inteligencji?

Ile kosztuje AI? Firmy zaczynają liczyć wydatki na LLM Jedna z prognoz rynkowych wskazuje wprost na możliwość gwałtownego, nawet kilkukrotnego wzrostu cen dostępu do interfejsów API modeli językowych

Ekonomiczna konfrontacja z rzeczywistością: gdy koszt AI zaczyna ciążyć

Problem nie polega wyłącznie na cenie pojedynczego zapytania skierowanego do danego modelu LLM. Wraz ze skalą rośnie ilość przetwarzanych danych, integracji oraz mechanizmów monitoringu. Projekty, które przy obecnych kosztach wydają się efektywne, mogą stracić uzasadnienie ekonomiczne, jeśli ceny infrastruktury AI wzrosną trzykrotnie lub czterokrotnie – tłumaczy Jakub Andrzejewski, Business Development Manager for Poland & CIS w firmie Progress Software.

AI plumbing

W praktyce oznacza to konieczność budowy warstwy „AI-managed AI infrastructure” – systemów sztucznej inteligencji, które monitorują kondycję modeli LLM, kontrolują ich wydajność, wykrywają degradację jakości oraz automatyzują reagowanie na incydenty. Bez takiego podejścia skalowanie środowisk AI może prowadzić do wzrostu kosztów, spadku niezawodności oraz trudności w utrzymaniu zgodności regulacyjnej – mówi ekspert Progress Software.

Człowiek i pragmatyczna automatyzacja