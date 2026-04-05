Ile właściwie kosztuje AI? Firmy zaczynają liczyć wydatki na LLM

2026-04-05 00:07

Entuzjazm, który jeszcze do niedawna wzbudzały kwestie sztucznej inteligencji, ustępuje powoli miejsca chłodnej kalkulacji. W 2026 roku firmy zaczynają zadawać kluczowe pytania: ile naprawdę kosztuje AI i czy się opłaca? Według analiz Progress Software rosnące ceny modeli językowych, złożoność infrastruktury i nowe regulacje zmuszają przedsiębiorstwa do zmiany podejścia: koniec eksperymentów, pora na strategiczne zarządzanie kosztami i wydajnością.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego rok 2026 może być przełomowy dla rozwoju AI w firmach?
  • Jak rosnące koszty modeli LLM wpływają na opłacalność wdrożeń?
  • Czym jest infrastruktura „AI-managed AI” i dlaczego zyskuje na znaczeniu?
  • Jak zmienia się rola człowieka w systemach opartych na sztucznej inteligencji?
W 2026 roku firmy mogą zmierzyć się z najbardziej wymagającym etapem rozwoju sztucznej inteligencji – nie technicznym, lecz ekonomicznym. Rosnące koszty dostępu do modeli LLM, presja regulacyjna oraz złożoność infrastruktury obsługującej AI sprawią, że entuzjazm związany z automatyzacją ustąpi miejsca pytaniom o trwałość i opłacalność wdrożeń.
Przez ostatnie lata wiele zastosowań AI powstawało w warunkach sprzyjającej ekonomii – przy relatywnie niskich cenach dostępu do API oraz szerokiej dostępności mocy obliczeniowej. Jednak, jak wskazują eksperci z Progress Software, obecne modele cenowe mogą nie być długoterminowo utrzymywalne. Jeśli subsydiowane ceny wzrosną, a darmowe lub nisko wycenione usługi zostaną ograniczone, firmy będą musiały szybko przeliczyć rentowność wielu inicjatyw bazujących na sztucznej inteligencji.

Ekonomiczna konfrontacja z rzeczywistością: gdy koszt AI zaczyna ciążyć


Jedna z prognoz rynkowych wskazuje wprost na możliwość gwałtownego, nawet kilkukrotnego wzrostu cen dostępu do interfejsów API modeli językowych. Dla firm, które wdrożyły rozbudowane procesy operacyjne na bazie zewnętrznych modeli, może to oznaczać konieczność istotnej weryfikacji budżetów.
Problem nie polega wyłącznie na cenie pojedynczego zapytania skierowanego do danego modelu LLM. Wraz ze skalą rośnie ilość przetwarzanych danych, integracji oraz mechanizmów monitoringu. Projekty, które przy obecnych kosztach wydają się efektywne, mogą stracić uzasadnienie ekonomiczne, jeśli ceny infrastruktury AI wzrosną trzykrotnie lub czterokrotnie – tłumaczy Jakub Andrzejewski, Business Development Manager for Poland & CIS w firmie Progress Software.

Dlatego coraz większego znaczenia nabiera zarządzanie kosztami: monitorowanie zużycia tokenów, budżetowanie wykorzystania modeli LLM, tworzenie rozwiązań pozwalających na łatwą zmianę dostawcy modeli oraz łączenie tych komercyjnych z bazującymi na otwartym kodzie źródłowym. AI przestaje być eksperymentem technicznym – staje się elementem struktury kosztowej przedsiębiorstwa.

Równolegle z presją ekonomiczną rośnie złożoność infrastruktury obsługującej systemy AI. Środowiska wykorzystujące klastry kart graficznych, bazy wektorowe, usługi realizujące wnioskowanie modeli oraz środowiska do ich trenowania. Tego typu architektury są znacznie bardziej wymagające niż tradycyjne obciążenia IT, a mimo to często zarządza się nimi przy użyciu narzędzi zaprojektowanych z myślą o dużo prostszych środowiskach.
W praktyce oznacza to konieczność budowy warstwy „AI-managed AI infrastructure” – systemów sztucznej inteligencji, które monitorują kondycję modeli LLM, kontrolują ich wydajność, wykrywają degradację jakości oraz automatyzują reagowanie na incydenty. Bez takiego podejścia skalowanie środowisk AI może prowadzić do wzrostu kosztów, spadku niezawodności oraz trudności w utrzymaniu zgodności regulacyjnej – mówi ekspert Progress Software.

To przesunięcie ciężaru z samego modelu na infrastrukturę jest kluczowe. W 2026 roku przewagę zyskają te firmy, które potraktują AI jako element architektury – z pełnym monitoringiem, kontrolą dostępu, procedurami śledzenia pochodzenia danych oraz mechanizmami odporności.

Eksperci Progress podkreślają w prognozach dotyczących infrastruktury sztucznej inteligencji, że przyszłość nie należy do całkowicie autonomicznych systemów, lecz do modelu, w którym kluczową rolę zachowuje człowiek. AI może generować kod, proponować zmiany czy automatyzować powtarzalne zadania, jednak strategiczne decyzje, zarządzanie ryzykiem i zapewnienie zgodności z przepisami prawa pozostają domeną ludzi.

Coraz większe znaczenie zyskuje także podejście bazujące na wyspecjalizowanych mikroagentach – systemach AI realizujących konkretne, powtarzalne zadania przy ograniczonym zakresie ryzyka. Zamiast budować jedną wszechstronną warstwę autonomii, firmy będą rozwijać zestawy mniejszych, kontrolowanych rozwiązań automatyzujących.

Rok 2026 może więc być momentem profesjonalizacji korzystania z AI. Zwyciężą nie te przedsiębiorstwa, które wdrożyły najwięcej modeli, lecz te, które przygotowały się na ekonomiczne wstrząsy, regulacyjne wymogi i infrastrukturalną złożoność. Sztuczna inteligencja będzie nadal wpływać na zarządzanie infrastrukturą, ale już nie w warunkach początkowego entuzjazmu, lecz dojrzałej kalkulacji.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

