eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

Routery z Azji zakazane w USA. Czy Europa i Polska pójdą w ich ślady?

2026-03-27 13:25

Federalna Komisja Łączności (FCC) zakazała wprowadzania na rynek USA nowych routerów produkowanych poza granicami kraju, uzasadniając to zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Decyzja ta zamroziła rynek i postawiła pytanie: czy Europa i Polska pójdą w ślady USA? Eksperci ostrzegają, że ograniczenia mogą paradoksalnie osłabić bezpieczeństwo sieci, pozbawiając użytkowników aktualizacji oprogramowania już od 1 marca 2027 roku. Jakie będą konsekwencje dla globalnych łańcuchów dostaw i co to oznacza dla polskich firm i konsumentów?

Przeczytaj także: Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe Asus

Zakaz obejmuje praktycznie wszystkie nowe urządzenia, w których jakikolwiek etap produkcji – od projektowania po montaż – odbywa się poza Stanami Zjednoczonymi. W praktyce oznacza to, że niemal każdy router dostępny dziś na rynku amerykańskim podlega nowym ograniczeniom. FCC uznała, że urządzenia te mogą stanowić „niedopuszczalne ryzyko” dla bezpieczeństwa narodowego.
Decyzja FCC odzwierciedla szerszy problem, który branża obserwuje od lat – routery i urządzenia brzegowe stały się jednym z najbardziej atrakcyjnych i jednocześnie najsłabiej monitorowanych punktów wejścia dla cyberataków. To nie jest kwestia jednego kraju czy producenta. Chodzi o ograniczenie ryzyka systemowego i poprawę standardów bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw – mówi Sergey Shykevich z firmy Check Point Software Technologies.

Choć regulacja nie obejmuje modeli już dopuszczonych do sprzedaży, jej skutki są dalekosiężne. Firmy mogą nadal sprzedawać istniejące urządzenia, ale nie mogą wprowadzać nowych bez uzyskania specjalnej zgody. W efekcie – jak podkreślają analitycy – rynek został de facto „zamrożony”, a producenci próbują dostosować swoje łańcuchy dostaw do nowych wymogów.

Globalne łańcuchy dostaw pod lupą


Decyzja FCC obnażyła skalę globalizacji produkcji sprzętu sieciowego. Nawet firmy uznawane za amerykańskie, jak Netgear, produkują swoje urządzenia w Azji – m.in. w Wietnamie, Tajlandii czy na Tajwanie. Wyjątkiem jest Starlink, który według deklaracji produkuje swoje najnowsze routery w Teksasie. To pokazuje, jak trudne – a być może nierealne – jest całkowite „uniezależnienie” się od globalnych łańcuchów dostaw w branży technologicznej.

Sygnał dla Europy i Polski?


Choć decyzja dotyczy rynku amerykańskiego, jej konsekwencje mogą być globalne. Europa – podobnie jak USA – coraz większą wagę przywiązuje do bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej i kontroli nad łańcuchami dostaw. W Polsce, po koniec 2024 roku, rząd podjął szereg działań zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania sprzętu IT chińskich firm z infrastruktury krytycznej oraz zamówień publicznych, argumentując to względami bezpieczeństwa narodowego.

W Unii, TSUE podjął w 2022 roku uchwały z których wynika, że wykonawcy z państw trzecich nie mogą ubiegać się o dostęp do zamówień publicznych na wspólnym rynku na takich samych zasadach jak wykonawcy z Unii Europejskiej, a także państwa będące stroną umowy GPA (takie jak Liechtenstein, Norwegia, Kanada, Tajwan, USA, Islandia, Singapur oraz Izrael).

Bezpieczeństwo dziś kontra ryzyko jutra


Największe kontrowersje budzi jednak nie sam zakaz, lecz jego konsekwencje dla użytkowników. Zgodnie z komunikatem FCC producenci będą mogli dostarczać aktualizacje oprogramowania „co najmniej do 1 marca 2027 roku”. Po tym terminie wiele urządzeń może zostać pozbawionych wsparcia bezpieczeństwa.

To rodzi poważne pytania o sens regulacji. Routery – kluczowe elementy domowych i firmowych sieci – bez regularnych aktualizacji stają się łatwym celem dla cyberprzestępców. Eksperci ostrzegają, że decyzja, która miała zwiększyć bezpieczeństwo, może paradoksalnie je osłabić.

– Jeśli ograniczamy dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa, to w rzeczywistości pogarszamy sytuację, a nie ją poprawiamy – wskazują przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną prywatności. W tej sytuacji analitycy rynku rekomendują ostrożność. Zakup nowego routera dziś może oznaczać, że za rok urządzenie nie będzie już otrzymywać poprawek bezpieczeństwa. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że wciąż nie wiadomo, które firmy otrzymają wyjątki od zakazu. Więcej szczegółów ma pojawić się w najbliższych miesiącach.
Przeczytaj także: Cyberzagrożenia w IV kw. 2024 według Cisco Talos Cyberzagrożenia w IV kw. 2024 według Cisco Talos

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: routery, router, rynek routerów, luki w zabezpieczeniach, urządzenia sieciowe, cyberbezpieczeństwo, cyberzagrożenia, USA

Przeczytaj także

Szkoły i uczelnie wciąż są jednym z głównych celów cyberataków

Szkoły i uczelnie wciąż są jednym z głównych celów cyberataków

Domowy router WiFi na celowniku hakerów

Domowy router WiFi na celowniku hakerów

Oszuści atakują w sezonie PIT. Jak rozpoznać fałszywe wiadomości o zwrocie podatku i nie paść ofiarą phishingu?

Oszuści atakują w sezonie PIT. Jak rozpoznać fałszywe wiadomości o zwrocie podatku i nie paść ofiarą phishingu?

Ustawa o KSC podpisana. Firmy mają tylko miesiąc na przygotowanie do NIS2

Ustawa o KSC podpisana. Firmy mają tylko miesiąc na przygotowanie do NIS2

AI jako ukryty kanał komunikacji hakerów. Jak asystenci AI mogą przemycać złośliwe komendy?

AI jako ukryty kanał komunikacji hakerów. Jak asystenci AI mogą przemycać złośliwe komendy?

Shadow AI - ukryte zagrożenie. Dlaczego niekontrolowane narzędzia mogą kosztować miliony?

Shadow AI - ukryte zagrożenie. Dlaczego niekontrolowane narzędzia mogą kosztować miliony?

Zwrot podatku na celowniku oszustów. Jak bezpiecznie rozliczyć PIT?

Zwrot podatku na celowniku oszustów. Jak bezpiecznie rozliczyć PIT?

Trendy w cyberbezpieczeństwie 2026: AI, deepfake i ransomware

Trendy w cyberbezpieczeństwie 2026: AI, deepfake i ransomware

Cyberbezpieczeństwo 2026: 6 trendów, które zmienią zasady gry

Cyberbezpieczeństwo 2026: 6 trendów, które zmienią zasady gry

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Artykuły promowane

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

10 zasad długowiecznego domu. Jak urządzić mieszkanie, by żyć dłużej i zdrowiej?

10 zasad długowiecznego domu. Jak urządzić mieszkanie, by żyć dłużej i zdrowiej?

Jak przygotować firmę do KSeF? 5 niezbędnych działań przed 1 kwietnia 2026

Jak przygotować firmę do KSeF? 5 niezbędnych działań przed 1 kwietnia 2026

Czy wojna z Iranem doprowadzi do stagflacji w Europie?

Czy wojna z Iranem doprowadzi do stagflacji w Europie?

Dlaczego nowe mieszkania są coraz mniejsze? Dane GUS pokazują prawdziwy powód

Dlaczego nowe mieszkania są coraz mniejsze? Dane GUS pokazują prawdziwy powód

Konflikt o pracę zdalną: firmy chcą powrotu do biur, pracownicy wolą elastyczność

Konflikt o pracę zdalną: firmy chcą powrotu do biur, pracownicy wolą elastyczność

EBC w gotowości wobec szoku energetycznego

EBC w gotowości wobec szoku energetycznego

Mieszkanie pod klucz czy stan deweloperski? Polacy wybierają wygodę

Mieszkanie pod klucz czy stan deweloperski? Polacy wybierają wygodę

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: