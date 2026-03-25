eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

Kobiety w "męskich" zawodach - stereotypy kontra rzeczywistość

2026-03-25 00:20

Choć kobiety stanowią niemal połowę osób aktywnych zawodowo w Polsce, ich udział w branżach technicznych i przemysłowych pozostaje ograniczony. Jak wskazują ekspertki rynku pracy, problemem nie jest brak kompetencji, lecz utrwalone stereotypy oraz sposób komunikacji, który może zniechęcać kandydatki już na etapie rekrutacji. Jednocześnie rosnąca automatyzacja i zmiany w podejściu pracodawców otwierają nowe możliwości, które mogą stopniowo zmieniać strukturę zatrudnienia w zawodach uznawanych za "męskie".

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego kobiety rzadziej pracują w branżach technicznych i przemysłowych?
  • Jak język ogłoszeń o pracę wpływa na decyzje kandydatek?
  • Czy automatyzacja zmienia dostępność „męskich” zawodów dla kobiet?
  • Jakie działania mogą zwiększyć udział kobiet w sektorach technicznych?

W ciągu ostatnich 12 lat udział kobiet na polskim rynku pracy nieznacznie wzrósł – z ok. 45 proc. w 2014 roku do blisko 47 proc. w połowie 2025 roku (na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego).

Kobiety w większym stopniu podejmują pracę w usługach, handlu detalicznym, gastronomii, ochronie zdrowia, edukacji czy administracji. Ich obecność w branżach technicznych, przemysłowych czy logistycznych nadal pozostaje ograniczona – według danych GUS pod koniec 2024 roku kobiety stanowiły 33 proc. kadry w przetwórstwie przemysłowym, 25 proc. w energetyce oraz 21 proc. w branży transportowej i magazynowej.
Kliknij, aby powiekszyć

fot. pexels

Stereotypy dotyczące „męskiej siły” przestają być uzasadnione


Ekspertki Smart Solutions HR wskazują, że to nie brak kompetencji czy zainteresowania wśród kobiet pracą na stanowiskach fizycznych stanowi przeszkodę, ale powszechnie obowiązujące stereotypy.
Problem zaczyna się wcześnie: na etapie wyborów edukacyjnych i wyobrażeń o „typowo kobiecych” i „typowo męskich” ścieżkach kariery – mówi Ewelina Mostowicz, rekruterka w Smart Solutions HR. – Dane GUS wskazują, że w 2025 roku w szkołach technicznych uczyło się ok. 38 proc. kobiet. To później przekłada się na ich niższą reprezentację w zawodach technicznych. Na to nakładają się utrwalone przekonania o charakterze pracy – zwłaszcza w branżach fizycznych.

Wciąż funkcjonuje obraz zawodów wymagających siły, odporności i „męskiej” sprawności, który skutecznie zniechęca część potencjalnych kandydatek. Kobietom nie brakuje kompetencji, odwagi i otwartości – barierą wciąż są stereotypy i nieprawdziwe społeczne przekonania.

Język, który zaprasza… albo wyklucza


Na decyzje zawodowe wpływają jednak nie tylko edukacja czy stereotypy, ale także coś znacznie bardziej subtelnego – język. Od końca 2025 roku pracodawcy są zobowiązani do stosowania neutralnego pod względem płci nazewnictwa stanowisk i niedyskryminującego języka w ogłoszeniach o pracę. Miesiąc po wprowadzeniu przepisu pojawiły się propozycje jego wycofania, jednak w rzeczywistości znaczenie tej zmiany wykracza poza samą legislację.
Język w ogłoszeniach o pracę ma ogromny wpływ na decyzje kandydatów i kandydatek – mówi Agnieszka Kukier, rekruterka w Smart Solutions HR. – Nawet jeśli formalnie każdy może aplikować, niektóre osoby mogą poczuć, że dana rola „nie jest dla nich”, jeśli ogłoszenie jest napisane w sposób stereotypowy lub używa wyłącznie form męskich.

W praktyce oznacza to, że bariera wejścia do „męskich” branż może pojawić się znacznie wcześniej niż na etapie rozmowy kwalifikacyjnej – już w momencie czytania ogłoszenia. W ten sposób wpadamy w błędne koło stereotypizacji, którego efektem jest wciąż niski udział kobiet na stanowiskach technicznych i specjalistycznych.

Siła fizyczna przestaje być kompetencją


Choć udział kobiet w branżach zdominowanych przez mężczyzn nadal jest ograniczony, z perspektywy rekruterów widać pierwsze sygnały zmiany.
Obserwujemy wyraźny trend wzrostowy – kobiety coraz chętniej aplikują na stanowiska techniczne, dostrzegając w nich stabilną ścieżkę kariery i atrakcyjne warunki finansowe. Największa dynamika zmian jest widoczna w transporcie, gospodarce magazynowej oraz obsłudze wózków widłowych. Sektory te, dzięki automatyzacji i nowoczesnej technologii, stały się w pełni dostępne dla kobiet, które świetnie odnajdują się w roli operatorów i logistyków – wskazuje Ewelina Mostowicz.

Tym, co zdaniem ekspertek zmienia reguły gry, jest coraz większa otwartość kobiet oraz rozwój technologii. To, co przez lata było jednym z głównych argumentów przeciwko większej obecności kobiet w niektórych zawodach – czyli wymóg siły fizycznej – coraz częściej traci na znaczeniu.

Automatyzacja i robotyzacja zmieniają charakter pracy w przemyśle, logistyce czy transporcie. W wielu przypadkach zadania wymagające dużego wysiłku przejmują maszyny, a rola pracownika przesuwa się w stronę obsługi systemów, kontroli procesów i precyzyjnych działań technicznych.
Automatyzacja i robotyzacja radykalnie zmieniły wymagania fizyczne w wielu branżach. Wiele zadań, które kiedyś wymagały dużej siły, przejmują dziś maszyny i systemy wspomagające pracę człowieka. Dzięki temu coraz więcej osób, niezależnie od płci, może pracować na liniach produkcyjnych i obsługiwać urządzenia, które kiedyś wymagały dużej siły fizycznej. Oczywiście nadal istnieją stanowiska wymagające wysiłku fizycznego, ale w nowoczesnych zakładach są one raczej wyjątkiem niż regułą.

W praktyce oznacza to, że stereotypy dotyczące „męskiej siły” przestają być uzasadnione – dziś kluczowe są kompetencje techniczne, precyzja i doświadczenie, a nie fizyczna siła – zauważa Agnieszka Kukier.

Inkluzywna komunikacja


Zdaniem ekspertek, wzrost udziału kobiet w branżach technicznych (przemysł, logistyka, produkcja) w ciągu następnych kilku lat może przyspieszyć. Na ten moment zmiana postępuje, choć proces ten jest stopniowy i powolny.

Kluczową rolę w przełamywaniu stereotypów i otwieraniu na kobiety branż zdominowanych przez mężczyzn mogą odegrać sami pracodawcy. Transformację mogą napędzać zwiększone inwestycje w edukację dla dziewcząt oraz dedykowane programy zawodowe. Duże znaczenie mają wewnętrzne programy szkoleniowe, które pozwalają kobietom zdobywać kompetencje techniczne już na etapie zatrudnienia.

To mogą być zarówno szkolenia z obsługi maszyn i systemów produkcyjnych, jak i kursy podnoszące kwalifikacje w obszarze logistyki czy automatyki. Takie inicjatywy pomagają przełamać barierę wejścia i budują pewność siebie w nowych rolach. Dają też jasny sygnał, że pracodawca realnie inwestuje w rozwój wszystkich pracowników, niezależnie od płci. Nie można też zapominać o odpowiednim języku.
Wymóg neutralności nazewnictwa stanowisk to pierwszy krok w kierunku tworzenia bardziej inkluzywnych i zróżnicowanych zespołów. Z naszej perspektywy, nawet jeśli przepis przestałby obowiązywać, nie powinniśmy rezygnować z obu form nazewnictwa. Nie chodzi o przesadę czy sztuczne komplikowanie języka, ale o jasny sygnał, że każda osoba, niezależnie od płci, jest mile widziana i ma równe szanse na rozwój.

W praktyce daje to też wymierne korzyści dla firmy – buduje wizerunek nowoczesnego, świadomego pracodawcy i pokazuje, że różnorodność jest doceniana. Taki język pomaga przyciągnąć talenty, które mogłyby poczuć się wykluczone z procesu rekrutacji ze względu na stereotypy i realnie wspiera budowanie zespołów, w których każdy czuje się równoprawny – podsumowuje Ewelina Mostowicz.

Źródła: dane Głównego Urzędu Statystycznego, opracowanie własne Smart Solutions HR.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Artykuły promowane

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Mieszkanie pod klucz czy stan deweloperski? Polacy wybierają wygodę

Mieszkanie pod klucz czy stan deweloperski? Polacy wybierają wygodę

Flipy bez tajemnic. Nowa książka pokazuje, jak zarabiać na nieruchomościach krok po kroku.

Flipy bez tajemnic. Nowa książka pokazuje, jak zarabiać na nieruchomościach krok po kroku.

Szybki rozwód? Nie z kredytem hipotecznym. Jak rozstać się ze wspólnymi zobowiązaniami po rozwodzie?

Szybki rozwód? Nie z kredytem hipotecznym. Jak rozstać się ze wspólnymi zobowiązaniami po rozwodzie?

Gdzie w Polsce płace rosną najszybciej? Oto branże z największymi podwyżkami

Gdzie w Polsce płace rosną najszybciej? Oto branże z największymi podwyżkami

Czy nowe przepisy wymuszą dobudowę wind w starych blokach?

Czy nowe przepisy wymuszą dobudowę wind w starych blokach?

Żywotność baterii w elektrykach: nowe dane zaskoczą kierowców

Żywotność baterii w elektrykach: nowe dane zaskoczą kierowców

Świadczenie wspierające: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Jak skorzystać z pomocy za darmo?

Świadczenie wspierające: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Jak skorzystać z pomocy za darmo?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: