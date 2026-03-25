Kobiety w "męskich" zawodach - stereotypy kontra rzeczywistość
2026-03-25 00:20
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego kobiety rzadziej pracują w branżach technicznych i przemysłowych?
- Jak język ogłoszeń o pracę wpływa na decyzje kandydatek?
- Czy automatyzacja zmienia dostępność „męskich” zawodów dla kobiet?
- Jakie działania mogą zwiększyć udział kobiet w sektorach technicznych?
W ciągu ostatnich 12 lat udział kobiet na polskim rynku pracy nieznacznie wzrósł – z ok. 45 proc. w 2014 roku do blisko 47 proc. w połowie 2025 roku (na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego).
Kobiety w większym stopniu podejmują pracę w usługach, handlu detalicznym, gastronomii, ochronie zdrowia, edukacji czy administracji. Ich obecność w branżach technicznych, przemysłowych czy logistycznych nadal pozostaje ograniczona – według danych GUS pod koniec 2024 roku kobiety stanowiły 33 proc. kadry w przetwórstwie przemysłowym, 25 proc. w energetyce oraz 21 proc. w branży transportowej i magazynowej.
Ekspertki Smart Solutions HR wskazują, że to nie brak kompetencji czy zainteresowania wśród kobiet pracą na stanowiskach fizycznych stanowi przeszkodę, ale powszechnie obowiązujące stereotypy.
Problem zaczyna się wcześnie: na etapie wyborów edukacyjnych i wyobrażeń o „typowo kobiecych” i „typowo męskich” ścieżkach kariery – mówi Ewelina Mostowicz, rekruterka w Smart Solutions HR. – Dane GUS wskazują, że w 2025 roku w szkołach technicznych uczyło się ok. 38 proc. kobiet. To później przekłada się na ich niższą reprezentację w zawodach technicznych. Na to nakładają się utrwalone przekonania o charakterze pracy – zwłaszcza w branżach fizycznych.
Wciąż funkcjonuje obraz zawodów wymagających siły, odporności i „męskiej” sprawności, który skutecznie zniechęca część potencjalnych kandydatek. Kobietom nie brakuje kompetencji, odwagi i otwartości – barierą wciąż są stereotypy i nieprawdziwe społeczne przekonania.
Język, który zaprasza… albo wyklucza
Na decyzje zawodowe wpływają jednak nie tylko edukacja czy stereotypy, ale także coś znacznie bardziej subtelnego – język. Od końca 2025 roku pracodawcy są zobowiązani do stosowania neutralnego pod względem płci nazewnictwa stanowisk i niedyskryminującego języka w ogłoszeniach o pracę. Miesiąc po wprowadzeniu przepisu pojawiły się propozycje jego wycofania, jednak w rzeczywistości znaczenie tej zmiany wykracza poza samą legislację.
Język w ogłoszeniach o pracę ma ogromny wpływ na decyzje kandydatów i kandydatek – mówi Agnieszka Kukier, rekruterka w Smart Solutions HR. – Nawet jeśli formalnie każdy może aplikować, niektóre osoby mogą poczuć, że dana rola „nie jest dla nich”, jeśli ogłoszenie jest napisane w sposób stereotypowy lub używa wyłącznie form męskich.
W praktyce oznacza to, że bariera wejścia do „męskich” branż może pojawić się znacznie wcześniej niż na etapie rozmowy kwalifikacyjnej – już w momencie czytania ogłoszenia. W ten sposób wpadamy w błędne koło stereotypizacji, którego efektem jest wciąż niski udział kobiet na stanowiskach technicznych i specjalistycznych.
Siła fizyczna przestaje być kompetencją
Choć udział kobiet w branżach zdominowanych przez mężczyzn nadal jest ograniczony, z perspektywy rekruterów widać pierwsze sygnały zmiany.
Obserwujemy wyraźny trend wzrostowy – kobiety coraz chętniej aplikują na stanowiska techniczne, dostrzegając w nich stabilną ścieżkę kariery i atrakcyjne warunki finansowe. Największa dynamika zmian jest widoczna w transporcie, gospodarce magazynowej oraz obsłudze wózków widłowych. Sektory te, dzięki automatyzacji i nowoczesnej technologii, stały się w pełni dostępne dla kobiet, które świetnie odnajdują się w roli operatorów i logistyków – wskazuje Ewelina Mostowicz.
Tym, co zdaniem ekspertek zmienia reguły gry, jest coraz większa otwartość kobiet oraz rozwój technologii. To, co przez lata było jednym z głównych argumentów przeciwko większej obecności kobiet w niektórych zawodach – czyli wymóg siły fizycznej – coraz częściej traci na znaczeniu.
Automatyzacja i robotyzacja zmieniają charakter pracy w przemyśle, logistyce czy transporcie. W wielu przypadkach zadania wymagające dużego wysiłku przejmują maszyny, a rola pracownika przesuwa się w stronę obsługi systemów, kontroli procesów i precyzyjnych działań technicznych.
Automatyzacja i robotyzacja radykalnie zmieniły wymagania fizyczne w wielu branżach. Wiele zadań, które kiedyś wymagały dużej siły, przejmują dziś maszyny i systemy wspomagające pracę człowieka. Dzięki temu coraz więcej osób, niezależnie od płci, może pracować na liniach produkcyjnych i obsługiwać urządzenia, które kiedyś wymagały dużej siły fizycznej. Oczywiście nadal istnieją stanowiska wymagające wysiłku fizycznego, ale w nowoczesnych zakładach są one raczej wyjątkiem niż regułą.
W praktyce oznacza to, że stereotypy dotyczące „męskiej siły” przestają być uzasadnione – dziś kluczowe są kompetencje techniczne, precyzja i doświadczenie, a nie fizyczna siła – zauważa Agnieszka Kukier.
Inkluzywna komunikacja
Zdaniem ekspertek, wzrost udziału kobiet w branżach technicznych (przemysł, logistyka, produkcja) w ciągu następnych kilku lat może przyspieszyć. Na ten moment zmiana postępuje, choć proces ten jest stopniowy i powolny.
Kluczową rolę w przełamywaniu stereotypów i otwieraniu na kobiety branż zdominowanych przez mężczyzn mogą odegrać sami pracodawcy. Transformację mogą napędzać zwiększone inwestycje w edukację dla dziewcząt oraz dedykowane programy zawodowe. Duże znaczenie mają wewnętrzne programy szkoleniowe, które pozwalają kobietom zdobywać kompetencje techniczne już na etapie zatrudnienia.
To mogą być zarówno szkolenia z obsługi maszyn i systemów produkcyjnych, jak i kursy podnoszące kwalifikacje w obszarze logistyki czy automatyki. Takie inicjatywy pomagają przełamać barierę wejścia i budują pewność siebie w nowych rolach. Dają też jasny sygnał, że pracodawca realnie inwestuje w rozwój wszystkich pracowników, niezależnie od płci. Nie można też zapominać o odpowiednim języku.
Wymóg neutralności nazewnictwa stanowisk to pierwszy krok w kierunku tworzenia bardziej inkluzywnych i zróżnicowanych zespołów. Z naszej perspektywy, nawet jeśli przepis przestałby obowiązywać, nie powinniśmy rezygnować z obu form nazewnictwa. Nie chodzi o przesadę czy sztuczne komplikowanie języka, ale o jasny sygnał, że każda osoba, niezależnie od płci, jest mile widziana i ma równe szanse na rozwój.
W praktyce daje to też wymierne korzyści dla firmy – buduje wizerunek nowoczesnego, świadomego pracodawcy i pokazuje, że różnorodność jest doceniana. Taki język pomaga przyciągnąć talenty, które mogłyby poczuć się wykluczone z procesu rekrutacji ze względu na stereotypy i realnie wspiera budowanie zespołów, w których każdy czuje się równoprawny – podsumowuje Ewelina Mostowicz.
Źródła: dane Głównego Urzędu Statystycznego, opracowanie własne Smart Solutions HR.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
