Choć kobiety stanowią niemal połowę osób aktywnych zawodowo w Polsce, ich udział w branżach technicznych i przemysłowych pozostaje ograniczony. Jak wskazują ekspertki rynku pracy, problemem nie jest brak kompetencji, lecz utrwalone stereotypy oraz sposób komunikacji, który może zniechęcać kandydatki już na etapie rekrutacji. Jednocześnie rosnąca automatyzacja i zmiany w podejściu pracodawców otwierają nowe możliwości, które mogą stopniowo zmieniać strukturę zatrudnienia w zawodach uznawanych za "męskie".

Przeczytaj także: "Męskie" zawody coraz częściej dla kobiet. Polki pracują w przemyśle, IT i budownictwie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego kobiety rzadziej pracują w branżach technicznych i przemysłowych?

Jak język ogłoszeń o pracę wpływa na decyzje kandydatek?

Czy automatyzacja zmienia dostępność „męskich” zawodów dla kobiet?

Jakie działania mogą zwiększyć udział kobiet w sektorach technicznych?

Kobiety w "męskich" zawodach - stereotypy kontra rzeczywistość Stereotypy dotyczące „męskiej siły" przestają być uzasadnione

Problem zaczyna się wcześnie: na etapie wyborów edukacyjnych i wyobrażeń o „typowo kobiecych” i „typowo męskich” ścieżkach kariery – mówi Ewelina Mostowicz, rekruterka w Smart Solutions HR. – Dane GUS wskazują, że w 2025 roku w szkołach technicznych uczyło się ok. 38 proc. kobiet. To później przekłada się na ich niższą reprezentację w zawodach technicznych. Na to nakładają się utrwalone przekonania o charakterze pracy – zwłaszcza w branżach fizycznych.



Wciąż funkcjonuje obraz zawodów wymagających siły, odporności i „męskiej” sprawności, który skutecznie zniechęca część potencjalnych kandydatek. Kobietom nie brakuje kompetencji, odwagi i otwartości – barierą wciąż są stereotypy i nieprawdziwe społeczne przekonania.

Język, który zaprasza… albo wyklucza

Język w ogłoszeniach o pracę ma ogromny wpływ na decyzje kandydatów i kandydatek – mówi Agnieszka Kukier, rekruterka w Smart Solutions HR. – Nawet jeśli formalnie każdy może aplikować, niektóre osoby mogą poczuć, że dana rola „nie jest dla nich”, jeśli ogłoszenie jest napisane w sposób stereotypowy lub używa wyłącznie form męskich.



W praktyce oznacza to, że bariera wejścia do „męskich” branż może pojawić się znacznie wcześniej niż na etapie rozmowy kwalifikacyjnej – już w momencie czytania ogłoszenia. W ten sposób wpadamy w błędne koło stereotypizacji, którego efektem jest wciąż niski udział kobiet na stanowiskach technicznych i specjalistycznych.

Siła fizyczna przestaje być kompetencją

Obserwujemy wyraźny trend wzrostowy – kobiety coraz chętniej aplikują na stanowiska techniczne, dostrzegając w nich stabilną ścieżkę kariery i atrakcyjne warunki finansowe. Największa dynamika zmian jest widoczna w transporcie, gospodarce magazynowej oraz obsłudze wózków widłowych. Sektory te, dzięki automatyzacji i nowoczesnej technologii, stały się w pełni dostępne dla kobiet, które świetnie odnajdują się w roli operatorów i logistyków – wskazuje Ewelina Mostowicz.

Automatyzacja i robotyzacja radykalnie zmieniły wymagania fizyczne w wielu branżach. Wiele zadań, które kiedyś wymagały dużej siły, przejmują dziś maszyny i systemy wspomagające pracę człowieka. Dzięki temu coraz więcej osób, niezależnie od płci, może pracować na liniach produkcyjnych i obsługiwać urządzenia, które kiedyś wymagały dużej siły fizycznej. Oczywiście nadal istnieją stanowiska wymagające wysiłku fizycznego, ale w nowoczesnych zakładach są one raczej wyjątkiem niż regułą.



W praktyce oznacza to, że stereotypy dotyczące „męskiej siły” przestają być uzasadnione – dziś kluczowe są kompetencje techniczne, precyzja i doświadczenie, a nie fizyczna siła – zauważa Agnieszka Kukier.

Inkluzywna komunikacja

Wymóg neutralności nazewnictwa stanowisk to pierwszy krok w kierunku tworzenia bardziej inkluzywnych i zróżnicowanych zespołów. Z naszej perspektywy, nawet jeśli przepis przestałby obowiązywać, nie powinniśmy rezygnować z obu form nazewnictwa. Nie chodzi o przesadę czy sztuczne komplikowanie języka, ale o jasny sygnał, że każda osoba, niezależnie od płci, jest mile widziana i ma równe szanse na rozwój.



W praktyce daje to też wymierne korzyści dla firmy – buduje wizerunek nowoczesnego, świadomego pracodawcy i pokazuje, że różnorodność jest doceniana. Taki język pomaga przyciągnąć talenty, które mogłyby poczuć się wykluczone z procesu rekrutacji ze względu na stereotypy i realnie wspiera budowanie zespołów, w których każdy czuje się równoprawny – podsumowuje Ewelina Mostowicz.