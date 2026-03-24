eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyPolska na 12. miejscu w UE pod względem zgłoszeń patentowych. Farmacja najbardziej innowacyjną branżą

Polska na 12. miejscu w UE pod względem zgłoszeń patentowych. Farmacja najbardziej innowacyjną branżą

2026-03-24 14:03

Polska na 12. miejscu w UE pod względem zgłoszeń patentowych. Farmacja najbardziej innowacyjną branżą

Polska na 12. miejscu w UE pod względem zgłoszeń patentowych. Farmacja najbardziej innowacyjną branż © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

W 2025 roku Polska utrzymała 12. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), pomimo spadku o 10,3% w porównaniu do roku poprzedniego. Według najnowszego raportu EPO Technology Dashboard 2025, polscy innowatorzy złożyli 621 wniosków patentowych, co oznacza wzrost o 58% w stosunku do 2016 roku. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło branży farmaceutycznej, która odnotowała imponujący wzrost o 51,7%. Polska wyprzedza inne kraje Europy Środkowej, takie jak Czechy, Słowenia czy Węgry, a polskie uczelnie stanowią połowę wiodących wnioskodawców. Odsetek wynalazczyń w Polsce (35%) jest wyższy od średniej europejskiej, co świadczy o rosnącej roli kobiet w nauce i technologii.

Przeczytaj także: Patenty: polskie szkoły wyższe na bakier z wynalazczością?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jaką pozycję zajmuje Polska w rankingu zgłoszeń patentowych w UE i na świecie w 2025 roku.
  • Która branża w Polsce odnotowała największy wzrost liczby zgłoszeń patentowych i jakie są najważniejsze trendy w innowacjach.
  • Jaką rolę odgrywają polskie uczelnie i instytuty badawcze w generowaniu wynalazków.
  • Jaki jest odsetek wynalazczyń w Polsce i jak wypada on na tle średniej europejskiej.

Liczba zgłoszeń z Polski w 2025 r. była o 58% wyższa niż w 2016 r. (393 zgłoszenia), podczas gdy średni wzrost w EPO w tym okresie wyniósł 27%. W 2025 r. polskie przedsiębiorstwa, uczelnie i badacze złożyli w EPO 621 wniosków patentowych, co stanowi spadek o 10,3% r/r, jak wynika z raportu EPO Technology Dashboard 2025 (wcześniej: Patent Index). Tym samym utrzymujący się od 2021 r. trend wzrostowy dotyczący liczby zgłoszeń z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego wyhamował, ale nadal pozostajemy w TOP 30 krajów, z których zgłaszane są wynalazki.

Polska zajmuje obecnie 12. miejsce w UE (patrz wykres poniżej), wyprzedzając inne kraje Europy Środkowej, w tym Czechy (15. miejsce), Słowenię (16. miejsce), Węgry (17. miejsce), Słowację (22. miejsce) oraz kraje bałtyckie.
Liczba zgłoszeń patentowych z krajów UE w 2025 roku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Liczba zgłoszeń patentowych z krajów UE w 2025 roku

W 2025 roku Niemcy utrzymywały pozycję lidera w Unii Europejskiej pod względem liczby zgłoszeń patentowych (24 476), mimo spadku o 2,2% w porównaniu do 2024 roku. Francja i Holandia zajęły kolejne miejsca, z niewielkimi zmianami procentowymi. Polska, z 621 zgłoszeniami, uplasowała się na 12. pozycji, wyprzedzając m.in. Czechy, Słowenię i Węgry. Największy wzrost odnotowała Finlandia (+44,0%), podczas gdy największy spadek zanotowała Rumunia (-34,9%). Te dane podkreślają różnorodność innowacyjności w Europie, z wyraźnym liderem w postaci Niemiec oraz dynamicznym rozwojem w mniejszych krajach, takich jak Finlandia czy Litwa (+27,4%).

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Ogólnie w 2025 r. EPO otrzymał rekordową liczbę 201.974 wniosków o patent europejski, co stanowi wzrost o 1,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie liczba aplikacji przekroczyła po raz pierwszy poziom 200 tysięcy zgłoszeń.

Pięć krajów, z których pochodziło najwięcej zgłoszeń do EPO to Stany Zjednoczone, Niemcy, Chiny, Japonia i Republika Korei. Po raz pierwszy Chiny (wzrost o 9,7%) wyprzedziły Japonię i znalazły się na podium. Pierwszą piątkę zamyka Korea Południowa wyprzedzając Francję. Zgłoszenia patentowe stanowią wskaźnik inwestycji w badania i rozwój.
Rekordowa liczba europejskich zgłoszeń patentowych podkreśla potencjał innowacyjny naszego kontynentu oraz jego atrakcyjność jako globalnego rynku technologicznego.

Technology Dashboard 2025 bada postępy, a także luki w poszczególnych sektorach przemysłowych, pomagając decydentom w Europie identyfikować obszary priorytetowe oraz nadawać kierunek działaniom i inwestycjom wzmacniającym suwerenność technologiczną i konkurencyjność.

Chociaż jednolity patent europejski już teraz usuwa bariery i przyspiesza przejście do bardziej zintegrowanego rynku innowacji, temat ten w dalszym ciągu zasługuje na naszą uwagę, zwłaszcza w sektorach strategicznych, takich jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki, zdrowie i technologie kwantowe - powiedział Prezes EPO António Campinos.

Światowi liderzy w zgłoszeniach patentowych w 2025 roku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Światowi liderzy w zgłoszeniach patentowych w 2025 roku

Stany Zjednoczone były światowym liderem w liczbie zgłoszeń patentowych w 2025 roku (47.008), mimo spadku o 1,6%. Niemcy i Chiny zajęły kolejne miejsca, przy czym Chiny zanotowały wzrost o 9,7%, wyprzedzając Japonię. Polska, z 621 zgłoszeniami, znalazła się na 27. pozycji, z niewielkim spadkiem o 10,3%. Największy wzrost odnotowały Cayman Islands (+56,1%) oraz Arabia Saudyjska (+32,9%). Te dane pokazują, że globalna konkurencja w dziedzinie innowacji jest silna, a kraje azjatyckie, takie jak Chiny i Korea Południowa, dynamicznie zwiększają swoją aktywność patentową.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Nowy trend: branża farmaceutyczna wiodącym sektorem pod względem liczby zgłoszeń patentowych z Polski


W 2025 r. farmacja była dziedziną techniczną, w której złożono najwięcej zgłoszeń patentowych z Polski (44 zgłoszenia, +51,7% w porównaniu z 2024 r.), a za nią uplasowały się: maszyny, aparatura i energia elektryczna (gdzie zgłaszanych jest wiele wynalazków związanych z technologiami OZE) oraz technologia medyczna, która w ostatnich latach była wiodącą dziedziną w Polsce.

Branże, w których odnotowano silny wzrost liczby zgłoszeń patentowych z Polski (choć startujące z niższego poziomu w ubiegłym roku), to maszyny, aparatura i energia elektryczna (+38,7%), transport, w tym motoryzacja (+45,8%) oraz biotechnologia (+25,9%).
Wiodące 15 dziedzin technologii w Polsce w 2025 roku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wiodące 15 dziedzin technologii w Polsce w 2025 roku

W 2025 roku branża farmaceutyczna była liderem pod względem liczby zgłoszeń patentowych w Polsce, z 44 zgłoszeniami i wzrostem o 51,7% w porównaniu do 2024 roku. Kolejne miejsca zajęły maszyny, aparatura i energia elektryczna (43 zgłoszenia, +38,7%) oraz technologia medyczna (42 zgłoszenia, -26,3%). Największy procentowy wzrost odnotowano w dziedzinie chemii makromolekularnej i polimerów (+140,0%), podczas gdy największy spadek dotyczył pomiarów (-50,0%). Branża transportowa zanotowała wzrost o 45,8%, co świadczy o dynamicznym rozwoju innowacji w tym sektorze. Te dane pokazują, że polscy innowatorzy koncentrują się na kluczowych obszarach, takich jak farmacja, energetyka i biotechnologia, które mają istotne znaczenie dla gospodarki.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Ogólnie w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) trzema wiodącymi dziedzinami pod względem liczby wniosków patentowych składanych przez innowatorów z całego świata były: technologia komputerowa (+6,1% w 2025 r. w porównaniu z 2024 r.), napędzana wzrostem liczby wniosków dotyczących technologii związanych ze sztuczną inteligencją, komunikacja cyfrowa (+11,4%), której kluczowym elementem jest globalny wyścig w zakresie rozwoju technologii sieci komórkowych 6G, oraz maszyny, aparatura, i energia elektryczna (+5,3%), przy silnym wzroście innowacji w obszarze baterii.

Wciąż zbyt mała reprezentacja kobiet wśród wynalazców w Polsce, lecz wynik powyżej średniej europejskiej


W 2025 r. 35% wszystkich wniosków patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) z Polski wymieniało co najmniej jedną kobietę jako wynalazczynię.

Był to wynik powyżej średniej europejskiej (39 państw członkowskich EPO) wynoszącej 26% i plasował Polskę na 5. miejscu (wraz ze Słowenią) wśród wszystkich krajów EPO w 2025 r., za Macedonią Północną, Hiszpanią, Portugalią i Turcją.

Ranking polskich regionów pod kątem innowacyjności


W rankingu polskich regionów Warszawa utrzymała w 2025 r. pozycję lidera pod względem liczby europejskich wniosków patentowych, osiągając 26,4% udziału we wszystkich zgłoszeniach z Polski, pomimo spadku o 20,4% w porównaniu z rokiem 2024.

Na drugim miejscu znalazła się Małopolska z udziałem 15,6% i spadkiem o 12,6% w stosunku do 2024 r. Województwo dolnośląskie awansowało na trzecie miejsce z czwartego w 2024 r., odnotowując wzrost o 8,5%.

Wiodącymi polskimi miastami pod względem liczby wniosków o patenty europejskie były, oprócz Warszawy, Kraków i Wrocław.

Uczelnie odgrywają wiodącą rolę w polskim sektorze patentowym


Uczelnie, w tym Uniwersytet Jagielloński, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski, a także kolejna publiczna instytucja badawcza – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu stanowią połowę czołowych polskich wnioskodawców w Europejskim Urzędzie Patentowym. Odzwierciedla to znaczący wkład badań naukowych prowadzonych w środowisku akademickim i finansowanych ze środków publicznych w wyniki innowacyjne kraju.
Najwięksi aplikanci do EPO z Polski w 2025 roku
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najwięksi aplikanci do EPO z Polski w 2025 roku

W 2025 roku SYNTHOS był liderem wśród polskich wnioskodawców patentowych, z 13 zgłoszeniami. Uniwersytet Jagielloński i Zakłady Farmaceutyczne Polpharma zajęły kolejne miejsca, z 12 i 10 zgłoszeniami. Wśród czołowych wnioskodawców znalazły się także uczelnie, takie jak Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski, co świadczy o silnym wkładzie sektora akademickiego w polską innowacyjność. Te dane pokazują, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje naukowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju technologicznym Polski.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Polscy innowatorzy korzystają z jednolitego patentu europejskiego. Przewyższamy średnią światową oraz unijną


Wprowadzony w 2023 r. jednolity patent europejski szybko stał się jednym z elementów ekosystemu innowacji w Polsce. Oferuje on uproszczoną i efektywną ścieżkę do uzyskania ochrony prawnej w 18 państwach UE, obejmującą rynek 350 milionów osób, co jest szczególnie atrakcyjne dla MŚP. W 2025 r. właściciele patentów z Polski złożyli wnioski o nadanie tego statusu dla 59,6% przyznanych im patentów, co znacznie przewyższa średnią unijną (40,7%) i światową (28,7%).

Przeczytaj także: Patenty 2024 - 200 000 zgłoszeń do EPO Patenty 2024 - 200 000 zgłoszeń do EPO

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zgłoszenie patentowe, patent europejski, EPO, Europejski Urząd Patentowy, wynalazki, patenty, innowacje, nowe wynalazki

Przeczytaj także

Patenty 2023. 10 proc. wzrost zgłoszeń z Polski

Patenty 2023. 10 proc. wzrost zgłoszeń z Polski

Patenty i znaki towarowe pomagają start-upom

Patenty i znaki towarowe pomagają start-upom

EPO: kryzys to nie jest czas na patenty?

EPO: kryzys to nie jest czas na patenty?

EPO: dynamiczny wzrost liczby patentów z Polski

EPO: dynamiczny wzrost liczby patentów z Polski

Patenty w czasie pandemii. EPO ujawnia dane nt. zgłoszonych innowacji

Patenty w czasie pandemii. EPO ujawnia dane nt. zgłoszonych innowacji

Patenty 2019. Polskie wynalazki wyhamowały

Patenty 2019. Polskie wynalazki wyhamowały

Zgłoszenie patentowe 2018. Polska wynalazczość nabiera tempa

Zgłoszenie patentowe 2018. Polska wynalazczość nabiera tempa

Polskie wynalazki górą

Polskie wynalazki górą

Fundusze unijne nie dla nauki?

Fundusze unijne nie dla nauki?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Artykuły promowane

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Szybki rozwód? Nie z kredytem hipotecznym. Jak rozstać się ze wspólnymi zobowiązaniami po rozwodzie?

Szybki rozwód? Nie z kredytem hipotecznym. Jak rozstać się ze wspólnymi zobowiązaniami po rozwodzie?

Gdzie w Polsce płace rosną najszybciej? Oto branże z największymi podwyżkami

Gdzie w Polsce płace rosną najszybciej? Oto branże z największymi podwyżkami

Czy nowe przepisy wymuszą dobudowę wind w starych blokach?

Czy nowe przepisy wymuszą dobudowę wind w starych blokach?

Żywotność baterii w elektrykach: nowe dane zaskoczą kierowców

Żywotność baterii w elektrykach: nowe dane zaskoczą kierowców

Świadczenie wspierające: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Jak skorzystać z pomocy za darmo?

Świadczenie wspierające: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Jak skorzystać z pomocy za darmo?

Płatny uzupełniający urlop macierzyński nie tylko dla rodziców wcześniaków. Kto może skorzystać i jakie są zasady?

Płatny uzupełniający urlop macierzyński nie tylko dla rodziców wcześniaków. Kto może skorzystać i jakie są zasady?

Ranking polskich miast z największą ilością lasów. Liderzy mogą zaskoczyć

Ranking polskich miast z największą ilością lasów. Liderzy mogą zaskoczyć

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: