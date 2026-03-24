Polska na 12. miejscu w UE pod względem zgłoszeń patentowych. Farmacja najbardziej innowacyjną branżą
2026-03-24 14:03
Przeczytaj także: Patenty: polskie szkoły wyższe na bakier z wynalazczością?
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jaką pozycję zajmuje Polska w rankingu zgłoszeń patentowych w UE i na świecie w 2025 roku.
- Która branża w Polsce odnotowała największy wzrost liczby zgłoszeń patentowych i jakie są najważniejsze trendy w innowacjach.
- Jaką rolę odgrywają polskie uczelnie i instytuty badawcze w generowaniu wynalazków.
- Jaki jest odsetek wynalazczyń w Polsce i jak wypada on na tle średniej europejskiej.
Liczba zgłoszeń z Polski w 2025 r. była o 58% wyższa niż w 2016 r. (393 zgłoszenia), podczas gdy średni wzrost w EPO w tym okresie wyniósł 27%. W 2025 r. polskie przedsiębiorstwa, uczelnie i badacze złożyli w EPO 621 wniosków patentowych, co stanowi spadek o 10,3% r/r, jak wynika z raportu EPO Technology Dashboard 2025 (wcześniej: Patent Index). Tym samym utrzymujący się od 2021 r. trend wzrostowy dotyczący liczby zgłoszeń z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego wyhamował, ale nadal pozostajemy w TOP 30 krajów, z których zgłaszane są wynalazki.
Polska zajmuje obecnie 12. miejsce w UE (patrz wykres poniżej), wyprzedzając inne kraje Europy Środkowej, w tym Czechy (15. miejsce), Słowenię (16. miejsce), Węgry (17. miejsce), Słowację (22. miejsce) oraz kraje bałtyckie.
Liczba zgłoszeń patentowych z krajów UE w 2025 roku
Ogólnie w 2025 r. EPO otrzymał rekordową liczbę 201.974 wniosków o patent europejski, co stanowi wzrost o 1,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie liczba aplikacji przekroczyła po raz pierwszy poziom 200 tysięcy zgłoszeń.
Pięć krajów, z których pochodziło najwięcej zgłoszeń do EPO to Stany Zjednoczone, Niemcy, Chiny, Japonia i Republika Korei. Po raz pierwszy Chiny (wzrost o 9,7%) wyprzedziły Japonię i znalazły się na podium. Pierwszą piątkę zamyka Korea Południowa wyprzedzając Francję. Zgłoszenia patentowe stanowią wskaźnik inwestycji w badania i rozwój.
Rekordowa liczba europejskich zgłoszeń patentowych podkreśla potencjał innowacyjny naszego kontynentu oraz jego atrakcyjność jako globalnego rynku technologicznego.
Technology Dashboard 2025 bada postępy, a także luki w poszczególnych sektorach przemysłowych, pomagając decydentom w Europie identyfikować obszary priorytetowe oraz nadawać kierunek działaniom i inwestycjom wzmacniającym suwerenność technologiczną i konkurencyjność.
Chociaż jednolity patent europejski już teraz usuwa bariery i przyspiesza przejście do bardziej zintegrowanego rynku innowacji, temat ten w dalszym ciągu zasługuje na naszą uwagę, zwłaszcza w sektorach strategicznych, takich jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki, zdrowie i technologie kwantowe - powiedział Prezes EPO António Campinos.
Światowi liderzy w zgłoszeniach patentowych w 2025 roku
Nowy trend: branża farmaceutyczna wiodącym sektorem pod względem liczby zgłoszeń patentowych z Polski
W 2025 r. farmacja była dziedziną techniczną, w której złożono najwięcej zgłoszeń patentowych z Polski (44 zgłoszenia, +51,7% w porównaniu z 2024 r.), a za nią uplasowały się: maszyny, aparatura i energia elektryczna (gdzie zgłaszanych jest wiele wynalazków związanych z technologiami OZE) oraz technologia medyczna, która w ostatnich latach była wiodącą dziedziną w Polsce.
Branże, w których odnotowano silny wzrost liczby zgłoszeń patentowych z Polski (choć startujące z niższego poziomu w ubiegłym roku), to maszyny, aparatura i energia elektryczna (+38,7%), transport, w tym motoryzacja (+45,8%) oraz biotechnologia (+25,9%).
Wiodące 15 dziedzin technologii w Polsce w 2025 roku
Ogólnie w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) trzema wiodącymi dziedzinami pod względem liczby wniosków patentowych składanych przez innowatorów z całego świata były: technologia komputerowa (+6,1% w 2025 r. w porównaniu z 2024 r.), napędzana wzrostem liczby wniosków dotyczących technologii związanych ze sztuczną inteligencją, komunikacja cyfrowa (+11,4%), której kluczowym elementem jest globalny wyścig w zakresie rozwoju technologii sieci komórkowych 6G, oraz maszyny, aparatura, i energia elektryczna (+5,3%), przy silnym wzroście innowacji w obszarze baterii.
Wciąż zbyt mała reprezentacja kobiet wśród wynalazców w Polsce, lecz wynik powyżej średniej europejskiej
W 2025 r. 35% wszystkich wniosków patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) z Polski wymieniało co najmniej jedną kobietę jako wynalazczynię.
Był to wynik powyżej średniej europejskiej (39 państw członkowskich EPO) wynoszącej 26% i plasował Polskę na 5. miejscu (wraz ze Słowenią) wśród wszystkich krajów EPO w 2025 r., za Macedonią Północną, Hiszpanią, Portugalią i Turcją.
Ranking polskich regionów pod kątem innowacyjności
W rankingu polskich regionów Warszawa utrzymała w 2025 r. pozycję lidera pod względem liczby europejskich wniosków patentowych, osiągając 26,4% udziału we wszystkich zgłoszeniach z Polski, pomimo spadku o 20,4% w porównaniu z rokiem 2024.
Na drugim miejscu znalazła się Małopolska z udziałem 15,6% i spadkiem o 12,6% w stosunku do 2024 r. Województwo dolnośląskie awansowało na trzecie miejsce z czwartego w 2024 r., odnotowując wzrost o 8,5%.
Wiodącymi polskimi miastami pod względem liczby wniosków o patenty europejskie były, oprócz Warszawy, Kraków i Wrocław.
Uczelnie odgrywają wiodącą rolę w polskim sektorze patentowym
Uczelnie, w tym Uniwersytet Jagielloński, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski, a także kolejna publiczna instytucja badawcza – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu stanowią połowę czołowych polskich wnioskodawców w Europejskim Urzędzie Patentowym. Odzwierciedla to znaczący wkład badań naukowych prowadzonych w środowisku akademickim i finansowanych ze środków publicznych w wyniki innowacyjne kraju.
Najwięksi aplikanci do EPO z Polski w 2025 roku
Polscy innowatorzy korzystają z jednolitego patentu europejskiego. Przewyższamy średnią światową oraz unijną
Wprowadzony w 2023 r. jednolity patent europejski szybko stał się jednym z elementów ekosystemu innowacji w Polsce. Oferuje on uproszczoną i efektywną ścieżkę do uzyskania ochrony prawnej w 18 państwach UE, obejmującą rynek 350 milionów osób, co jest szczególnie atrakcyjne dla MŚP. W 2025 r. właściciele patentów z Polski złożyli wnioski o nadanie tego statusu dla 59,6% przyznanych im patentów, co znacznie przewyższa średnią unijną (40,7%) i światową (28,7%).
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Polska na 12. miejscu w UE pod względem zgłoszeń patentowych. Farmacja najbardziej innowacyjną branżą
-
Czy sklepy stacjonarne znikną? Raport pokazuje wyraźny trend
-
Młodzi Polacy nie korzystają z benefitów oferowanych przez pracodawcę - woleliby wyższe zarobki
-
Jak pogodzić pracę z wychowaniem dziecka? Rodzice wskazują jedno rozwiązanie