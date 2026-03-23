Młodzi Polacy nie korzystają z benefitów oferowanych przez pracodawcę - woleliby wyższe zarobki

Aż 18% młodych Polaków w wieku 18–24 lat nie korzysta z benefitów oferowanych przez pracodawcę, bo po prostu o nich zapomina. Co więcej, prawie co piąty wolałby wyższą pensję zamiast dodatków pozapłacowych. Badanie Amilon pokazuje, że problemem nie jest sama idea benefitów, ale ich niewystarczająca widoczność i skomplikowane zasady.

Młodzi pracownicy najrzadziej korzystają z benefitów

To nie niska pensja decyduje o podejściu do benefitów

Zarówno dla młodych pracowników, jak i pozostałych Polaków o niższych dochodach dobrym rozwiązaniem jest oferowanie benefitów, które mogą przeznaczyć na codzienne wydatki. Czyli nie karta sportowa, lecz na przykład karta podarunkowa lub voucher, za które kupią to, czego w danym momencie potrzebują. Dzięki temu chętniej sięgają po dodatkowe świadczenia, a jednocześnie mają poczucie kontroli nad tym, na co przeznaczają środki – podkreśla Karol Ziółkowski, Country Manager Poland & CEE firmy Amilon.

Najmłodsi zapominają o oferowanych dodatkach

Jeśli program benefitowy nie jest intuicyjny albo wymaga od pracownika dodatkowych działań, łatwo wypadnie z jego codziennej rutyny. Firmy powinny upraszczać mechanizmy korzystania z świadczeń i wprowadzać rozwiązania, które można wykorzystać od razu, bez dodatkowych formalności – wskazuje Karol Ziółkowski z Amilon.

Tylko co dziesiąty milenials wymieniłby benefity na pieniądze

Najmłodsi Polacy są grupą najmniej zainteresowaną benefitami pracowniczymi. Taki wniosek płynie z badania Amilon, dostawcy cyfrowych kart podarunkowych. Regularne korzystanie z dodatków pozapłacowych deklaruje tylko 8,8% dorosłych Polaków poniżej 25. roku życia. Dla porównania wśród osób w wieku 25–34 lata jest to już 24,1%.Dane pokazują, że 15,7% badanych z najmłodszej grupy wiekowej korzysta z jednego lub dwóch benefitów, a 14,7% sięga po nie okazjonalnie – tylko dlatego, że są dostępne. Jednocześnie aż 18,6% deklaruje, że wolałoby otrzymać wyższe wynagrodzenie zamiast dodatków, takich jak karta sportowa, prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenie zdrowotne.Według ekspertów takiego podejścia nie da się prosto wytłumaczyć relatywnie niskimi zarobkami młodych Polaków. Paradoksalnie zainteresowanie „wymianą” benefitów na wyższą pensję najczęściej deklarują osoby zarabiające powyżej 9 tys. zł netto (aż 23,6%). Wśród zarabiających w okolicach płacy minimalnej tę odpowiedź wskazało 17,2% badanych.Wśród osób w wieku 18–24 lata najczęstszą przyczyną niekorzystania z benefitów jest zapominanie o nich. Drugim powodem jest brak czasu lub energii na ich wykorzystanie (14,7%), a trzecim – zbyt skomplikowane zasady (12,7%).Według ekspertów w przypadku tej grupy problemem nie jest sama idea benefitów, lecz ich niewystarczająca obecność w codziennym doświadczeniu zawodowym. Jeśli pracownik nie widzi ich regularnie, nie słyszy o nich lub ich wykorzystanie wydaje mu się skomplikowane, mogą całkowicie znikać z pola jego uwagi.Jednocześnie, jak wynika z badania, tuż po przekroczeniu 25. roku życia Polacy stają się najaktywniejszymi użytkownikami benefitów spośród wszystkich grup wiekowych.Niemal co czwarty badany w wieku 25–34 lat deklaruje, że regularnie korzysta ze wszystkich lub większości oferowanych przez pracodawcę dodatków, ponieważ dobrze odpowiadają one na jego potrzeby. Kolejne 23,6% sięga po jeden lub dwa takie elementy, a 15,9% korzysta z nich sporadycznie. Na zamianę dodatków pozapłacowych na wyższe wynagrodzenie zdecydowałby się jedynie co dziesiąty przedstawiciel tej grupy.Młodzi milenialsi i starsze „zetki” są jednak wymagający, jeśli chodzi o personalizację takich dodatków. Niemal co piąta osoba z tej grupy przyznaje, że jeśli już rezygnuje z korzystania z benefitów, to dlatego, że nie odpowiadają one jej potrzebom. Drugą najczęściej wskazywaną przeszkodą są zbyt skomplikowane zasady korzystania z programów benefitowych (16,4%).