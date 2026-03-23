Młodzi Polacy nie korzystają z benefitów oferowanych przez pracodawcę - woleliby wyższe zarobki

2026-03-23 14:16

Aż 18% młodych Polaków w wieku 18–24 lat nie korzysta z benefitów oferowanych przez pracodawcę, bo po prostu o nich zapomina. Co więcej, prawie co piąty wolałby wyższą pensję zamiast dodatków pozapłacowych. Badanie Amilon pokazuje, że problemem nie jest sama idea benefitów, ale ich niewystarczająca widoczność i skomplikowane zasady.

Młodzi pracownicy najrzadziej korzystają z benefitów


Najmłodsi Polacy są grupą najmniej zainteresowaną benefitami pracowniczymi. Taki wniosek płynie z badania Amilon, dostawcy cyfrowych kart podarunkowych. Regularne korzystanie z dodatków pozapłacowych deklaruje tylko 8,8% dorosłych Polaków poniżej 25. roku życia. Dla porównania wśród osób w wieku 25–34 lata jest to już 24,1%.

Dane pokazują, że 15,7% badanych z najmłodszej grupy wiekowej korzysta z jednego lub dwóch benefitów, a 14,7% sięga po nie okazjonalnie – tylko dlatego, że są dostępne. Jednocześnie aż 18,6% deklaruje, że wolałoby otrzymać wyższe wynagrodzenie zamiast dodatków, takich jak karta sportowa, prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenie zdrowotne.

To nie niska pensja decyduje o podejściu do benefitów


Według ekspertów takiego podejścia nie da się prosto wytłumaczyć relatywnie niskimi zarobkami młodych Polaków. Paradoksalnie zainteresowanie „wymianą” benefitów na wyższą pensję najczęściej deklarują osoby zarabiające powyżej 9 tys. zł netto (aż 23,6%). Wśród zarabiających w okolicach płacy minimalnej tę odpowiedź wskazało 17,2% badanych.

Zarówno dla młodych pracowników, jak i pozostałych Polaków o niższych dochodach dobrym rozwiązaniem jest oferowanie benefitów, które mogą przeznaczyć na codzienne wydatki. Czyli nie karta sportowa, lecz na przykład karta podarunkowa lub voucher, za które kupią to, czego w danym momencie potrzebują. Dzięki temu chętniej sięgają po dodatkowe świadczenia, a jednocześnie mają poczucie kontroli nad tym, na co przeznaczają środki – podkreśla Karol Ziółkowski, Country Manager Poland & CEE firmy Amilon.

Najmłodsi zapominają o oferowanych dodatkach


Wśród osób w wieku 18–24 lata najczęstszą przyczyną niekorzystania z benefitów jest zapominanie o nich. Drugim powodem jest brak czasu lub energii na ich wykorzystanie (14,7%), a trzecim – zbyt skomplikowane zasady (12,7%).

Według ekspertów w przypadku tej grupy problemem nie jest sama idea benefitów, lecz ich niewystarczająca obecność w codziennym doświadczeniu zawodowym. Jeśli pracownik nie widzi ich regularnie, nie słyszy o nich lub ich wykorzystanie wydaje mu się skomplikowane, mogą całkowicie znikać z pola jego uwagi.
Jeśli program benefitowy nie jest intuicyjny albo wymaga od pracownika dodatkowych działań, łatwo wypadnie z jego codziennej rutyny. Firmy powinny upraszczać mechanizmy korzystania z świadczeń i wprowadzać rozwiązania, które można wykorzystać od razu, bez dodatkowych formalności – wskazuje Karol Ziółkowski z Amilon.

Tylko co dziesiąty milenials wymieniłby benefity na pieniądze


Jednocześnie, jak wynika z badania, tuż po przekroczeniu 25. roku życia Polacy stają się najaktywniejszymi użytkownikami benefitów spośród wszystkich grup wiekowych.

Niemal co czwarty badany w wieku 25–34 lat deklaruje, że regularnie korzysta ze wszystkich lub większości oferowanych przez pracodawcę dodatków, ponieważ dobrze odpowiadają one na jego potrzeby. Kolejne 23,6% sięga po jeden lub dwa takie elementy, a 15,9% korzysta z nich sporadycznie. Na zamianę dodatków pozapłacowych na wyższe wynagrodzenie zdecydowałby się jedynie co dziesiąty przedstawiciel tej grupy.

Młodzi milenialsi i starsze „zetki” są jednak wymagający, jeśli chodzi o personalizację takich dodatków. Niemal co piąta osoba z tej grupy przyznaje, że jeśli już rezygnuje z korzystania z benefitów, to dlatego, że nie odpowiadają one jej potrzebom. Drugą najczęściej wskazywaną przeszkodą są zbyt skomplikowane zasady korzystania z programów benefitowych (16,4%).


Badanie przeprowadzono w lutym 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie firmy Amilon na próbie 1008 Polaków w wieku 18–80 lat.
1 1 1

