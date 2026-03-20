Samochody bez kierowcy to już rzeczywistość. Jak zmieni się transport w Polsce i na świecie?

Pojazdy autonomiczne przestały być jedynie wizją przyszłości. Już dziś robotaksówki i bezzałogowe ciężarówki pokonują tysiące kilometrów w USA i Chinach, a Europa stara się nadrabiać zaległości. Według najnowszego raportu EFL, technologia ta może zrewolucjonizować transport, poprawiając bezpieczeństwo na drogach i przynosząc miliardowe oszczędności. Jakie są perspektywy dla Polski i jakie wyzwania stoją przed pojazdami autonomicznymi?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak rozwija się rynek pojazdów autonomicznych na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem USA i Chin.

Jakie korzyści niosą pojazdy autonomiczne, w tym poprawa bezpieczeństwa na drogach i redukcja wypadków.

Jakie są perspektywy rozwoju pojazdów autonomicznych w Europie i Polsce, w tym regulacje prawne.

Jakie wyzwania stoją przed pojazdami autonomicznymi, w tym kwestie cyberbezpieczeństwa i akceptacji społecznej.

Jakie są potencjalne zyski dla gospodarki dzięki automatyzacji transportu, w tym dla branży logistycznej.

Jakie są opinie ekspertów na temat przyszłości pojazdów autonomicznych i ich wpływu na nasze życie.



Globalny wyścig mocarstw: USA kontra Chiny

Europa nadrabia zaległości. Czy rewolucja zawita do Polski?

Bezpieczna droga i miliardy zysku

Polacy wciąż wolą trzymać kierownicę

Powszechna obecność samochodów autonomicznych na drogach to już nie kwestia „czy”, ale „kiedy” – niezależnie od tego, czy podchodzimy do nich z nieufnością, czy z entuzjazmem. Potencjał tego rynku jest duży, zarówno w aspekcie finansowym, jak i technologicznym.



Etyka w fascynujący sposób ściera się tutaj z działaniem maszyny, a prognozowane korzyści z wyzwaniami. I choć z punktu widzenia naszego biznesu auta bez kierowcy to na razie ciekawostka, będziemy się jej przyglądać z uwagą – mówi Aneta Nowak, asset product manager w Carefleet, Grupa EFL.

Światowy rynek pojazdów autonomicznych (AV) to dziś arena walki głównie między USA a Chinami. Najbardziej kompleksowo podchodzą do tematu Chiny, które inwestują w całą infrastrukturę i szkolenia dla techników. Firmy, takie jak Baidu czy WeRide mają już, które wożą pasażerów w największych miastach, m.in. w Szanghaju i Pekinie.W USA liderem pozostaje Waymo, który. Obecnie firma ta posiada ponad 2500 pojazdów w dziesięciu miastach. Amerykanie stawiają też na transport towarów. Firmy Kodiak Robotics oraz Aurora, które pokonują tysiące kilometrów. Nowa technologia szybko wchodzi również na Bliski Wschód – autonomiczne taksówki można już spotkać w Dubaju czy Rijadzie.Systemy automatycznej jazdy z sukcesem rozwijają także znane europejskie koncerny, takie jak Mercedes-Benz, BMW czy Volvo., które już w 2021 roku umożliwiły wysoko zautomatyzowanym samochodom jazdę z prędkością do 130 km/h. Autorzy raportu EFL zaznaczają jednak, że tworzenie kolejnych unijnych regulacji w tej dziedzinie może spowolnić postęp.Przełomową datą w naszym kraju był 18 grudnia 2025 roku – wtedy prezydent podpisał nowelizację, która otworzyła drogę do. Choć do pełnej autonomii jeszcze długa droga, testy tego typu pojazdów odbywały się już w bezpiecznych środowiskach. Ponadto w tematykę rozwoju AV w Polsce już od dawna zaangażowanych jest wiele podmiotów, w tym Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Instytut Transportu Samochodowego.Obecnie. Pojazdy autonomiczne mają ogromny potencjał w zakresie większego bezpieczeństwa – mogą pomóc w realizacji unijnej strategii „Wizja Zero”, która zakłada całkowity brak ofiar wypadków do 2050 roku. Już teraz dostępne są dane, które wykazują konkretne korzyści: przykładowo robotaksówki Waymo One pozwoliływ porównaniu do przejazdów z kierowcą.Technologia ta to także konkretne liczby dla gospodarki. Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego branża logistyczna w naszym kraju możedzięki automatyzacji transportu. Bezzałogowe pojazdy pomogą też rozwiązać problem– w naszym kraju brakuje ich aż 200 tysięcy.Mimo postępu technologia nadal budzi pewien strach. Według danych Sieci Badawczej Łukasiewicz w Polsce tylko. Ponad połowa obawia się utraty kontroli nad autem lub trudnych sytuacji na drodze, w których taki samochód mógłby sobie nie poradzić. Wyzwaniem pozostaje też cyberbezpieczeństwo oraz stworzenie nowych zasad odpowiedzialności za ewentualne kolizje.