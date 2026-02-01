Rewolucja w walce z drobnoustrojami. Polscy naukowcy stworzyli materiał, który sam zabija wirusy i bakterie

Wyobraź sobie szpitalne klamki, okna czy poręcze, które same dezynfekują się, eliminując bakterie, grzyby i wirusy - bez potrzeby użycia światła, ultradźwięków czy chemikaliów. To nie science fiction, lecz rzeczywistość dzięki nanokompozytowi B-STING, opracowanemu przez naukowców z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Ten rewolucyjny materiał działa jak nanofabryka reaktywnych form tlenu, aktywująca się automatycznie w obecności drobnoustrojów. Jak działa, dlaczego jest bezpieczny dla ludzi, i gdzie może znaleźć zastosowanie - od powłok antybakteryjnych po przyszłe leki?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak działa nanokompozyt B-STING i dlaczego jest skuteczny przeciwko drobnoustrojom.

Dlaczego materiał ten jest bezpieczny dla ludzi, mimo że zabija bakterie i wirusy.

Jakie zastosowania może mieć B-STING, od powłok antybakteryjnych po potencjalne leki.

Jakie są zalety ekonomiczne i praktyczne nowego materiału.

Co odróżnia B-STING od tradycyjnych nanocząstek srebra czy złota.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schemat działania nanokompozytu B-STING Nanokompozyt B-STING opiera się na krzemionkowej macierzy z uporządkowanymi mezoporami, przypominającymi strukturą plaster miodu. Wewnątrz porów umieszczone są pojedyncze atomy miedzi, pełniące rolę katalizatorów. Dzięki temu materiał samoczynnie wytwarza reaktywne formy tlenu z wody i tlenu zawartych w powietrzu, bez potrzeby zewnętrznej aktywacji. Każdy atom miedzi jest dostępny dla otoczenia, co gwarantuje wysoką efektywność biobójczą. Powłoki z B-STING działają nawet w ciemności, reagując na zmiany środowiska, takie jak spadek pH czy obecność związków siarki.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mikroskopowa struktura nanokompozytu B-STING Elektronowy obraz struktury nanokompozytu B-STING ukazuje regularnie uporządkowane mezopory o średnicy 8 nanometrów. Dzięki takiej architekturze powierzchnia materiału zwiększa się nawet 80-krotnie, co umożliwia efektywne osadzenie katalitycznych atomów miedzi. Powiększenie (20 nm) prezentuje precyzyjne ułożenie porów, które chronią grupy funkcyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi, jednocześnie zapewniając dostęp powietrza. Ta struktura gwarantuje trwałość i ciągłą gotowość do produkcji reaktywnych form tlenu, skutecznych w zwalczaniu bakterii, grzybów i wirusów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Badania mikroskopowe powłok nanokompozytowych B-STING w laboratorium IFJ PAN Naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN analizują właściwości nanokompozytu B-STING pod mikroskopem. Powłoki te, naniesione na różne materiały, takie jak szkło czy polimery, zachowują przezroczystość i odporność mechaniczną. Dzięki samoczynnej aktywacji w odpowiedzi na zmiany chemiczne w otoczeniu, mogą znaleźć zastosowanie w dezynfekcji powierzchni szpitalnych, implantach medycznych czy wypełnieniach stomatologicznych.

Powierzchnia zdolna reagować na sygnały chemiczne generowane przez drobnoustroje i samoczynnie produkować substancje biobójcze - to nie futurystyczna wizja, lecz opis działania nanokompozytu krzemionkowego B-STING. Nowy materiał, opracowany w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, działa jak nanofabryka reaktywnych form tlenu, aktywująca się samoczynnie tylko wtedy, gdy jest to konieczne.Czy szpital może leczyć? Pytanie wydaje się trywialne, dopóki nie sprecyzujemy: chodzi o sam budynek i jego standardowe wyposażenie, nie o instytucję, lekarzy czy aparaturę medyczną. Zatem: czy szpitalne okno mogłoby zabijać bakterie? Czy klamki, poręcze, włączniki światła – mogłyby się dezynfekować same?Odpowiedź brzmi: tak, jeśli zostaną pokryte cienką warstwą starannie zaprojektowanego nanokompozytu krzemionkowego, w którego mezoporach umieszczono molekularne fabryki reaktywnych form tlenu. Właśnie taki materiał, o nazwie B-STING (Biocidal Silica-Templated Immobilized Nano-Groups), został zaprojektowany, wytworzony i scharakteryzowany przez naukowców z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie.Strukturalnym fundamentem nowego materiału jest krzemionka z cylindrycznymi mezoporami o średnicy ośmiu nanometrów, przestrzennie uporządkowanymi w warstwę o heksagonalnej regularności, wyglądem przypominającą plaster miodu. Powierzchnia płaskiej próbki pokrytej warstwą grubości 100 nanometrów rośnie niemal 80-krotnie. Na rozbudowanej w ten sposób powierzchni, we wnętrzach porów, za pomocą mostków propylowych są w odpowiednich odległościach od siebie mocowane grupy funkcyjne zawierające pojedyncze atomy metalu, którym w przypadku omawianych próbek była miedź. W tak skonstruowanym materiale grupy funkcyjne są chronione przez ścianki mezoporów, co gwarantuje wysoką trwałość. Jednocześnie każdy atom miedzi ma możliwość efektywnego działania jako jednoatomowy katalizator.Podkreślenia wymaga fakt, że w przeciwieństwie do wielu rodzajów nanocząstek, które zużywają się lub wymagają aktywacji, centra miedzi w nowym materiale katalizują cykle wytwarzania reaktywnych form tlenu bez konieczności trwałej przebudowy chemicznej. Innymi słowy: materiał nie potrzebuje regeneracji i działa tak długo, jak długo ma dostęp do tlenu i wody.Dzięki współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie udało się szerzej przebadać biobójcze działanie próbek pokrytych nowym nanokompozytem. Okazało się, że wykonane z niego powłoki zabijają szereg bakterii chorobotwórczych, grzybów, a nawet wirusów. Jednocześnie testy zrealizowane na ludzkich fibroblastach dowiodły, że jest on dla nich bezpieczny, co dla badaczy było olbrzymim zaskoczeniem.W praktyce oznacza to, że substancje biobójcze są wytwarzane przez nowy materiał tylko wtedy, kiedy istnieje taka potrzeba. Materiał nie wykrywa bakterii bezpośrednio, lecz reaguje na zmiany środowiska przez nie wywoływane – takie jak spadek pH, obecność związków siarki (tioli) czy lokalne wahania dostępności tlenu – i dostosowuje do nich skład wytwarzanych reaktywnych form tlenu.Co nie mniej istotne, produkcja substancji dezynfekujących nie jest stała i gdy w pobliżu nie ma drobnoustrojów, zmienia się jej profil. Szczegóły zarysowanego mechanizmu na razie nie mogą zostać ujawnione z uwagi na procedurę patentową.Nim pojawią się terapie pozwalające na użycie leków z udziałem nanokompozytu krzemionkowego B-STING, niezbędne będą jeszcze lata badań. Tymczasem już teraz szerokie zastosowanie mogą znaleźć wykonanie z niego biobójcze powłoki. Są one bezpieczne, trwałe (pod względem mechanicznym przypominają szkło), odporne na zabrudzenia (drobiny brudu mają większe rozmiary od porów i nie blokują przepływu powietrza do centrów katalitycznych), a ponadto utrzymują stałą gotowość do produkcji na żądanie, uruchamiającej się automatycznie w reakcji na zmiany środowiska chemicznego.Powłoki te można nanosić na różne materiały – zwłaszcza polimery, metale i szkło – oraz na obiekty o złożonych kształtach. W dalszej perspektywie brak konieczności stosowania wyzwalacza i długotrwała praca pozwalają myśleć także o zastosowaniach wewnątrzustrojowych, w formie powłok na implantach czy wypełnieniach stomatologicznych.Badacze z IFJ PAN podkreślają ponadto aspekty ekonomiczne związane z produkcją omawianych powłok. Efektywne działanie nawet bardzo cienkich warstw (po naniesieniu materiału na szybę nie widać znaczącej zmiany przezroczystości), niewielkie ilości cennych metali zużywanych przy produkcji, cena miedzi istotnie niższa od cen srebra czy złota oraz umiarkowany koszt związków niezbędnych do produkcji pozwalają przypuszczać, że wytwarzanie powłok z nowego nanokompozytu krzemionkowego będzie ekonomicznie opłacalne.