Zielony wodór w Polsce: ELQ S.A. buduje instalację OZE

Zielony wodór wchodzi w fazę dużych, przemysłowych inwestycji. Potwierdzeniem tego jest projekt realizowany przez ELQ S.A. na Dolnym Śląsku. Instalacja RFNBO o mocy 21 MW, zasilana hybrydowym systemem OZE i wsparta innowacyjnym magazynem energii, ma produkować ponad 1,7 mln kg wodoru rocznie. To jeden z najbardziej kompleksowych projektów wodorowych realizowanych dziś w regionie.

Zielony wodór – przemysłowa odpowiedź na transformację energetyczną

Zielona energia pracuje dla przemysłu i dlatego nasze inwestycje energetyczne skierowaliśmy w kierunku rozwoju gospodarki wodorowej. Projekt „Budowa instalacji do produkcji wodoru RFNBO wraz z jednostkami wytwórczymi i magazynującymi OZE w Gaju Oławskim” obejmujący produkcję „zielonego wodoru” w instalacji elektrolizerów o łącznej mocy 21MW, wraz z jednostkami wytwórczymi energii OZE oraz grawitacyjnym magazynem energii, pozwoli na produkcję wodoru w ilości około 1,7mlnkg rocznie. N



Nasz cel to optymalne wykorzystanie wodoru w szeroko pojętej dekarbonizacji gospodarki, transporcie i przemyśle. Współpraca z ELQ S.A., daje gwarancję na realizację tak kompleksowej inwestycji w optymalny sposób w ramach wspólnych wizji przyszłości energetyki nie tylko w Polsce — mówi Andrzej Jeżewski, PROMET-PLAST s.c.

Energia odnawialna i magazynowanie w jednym systemie

Projekt o znaczeniu ponadregionalnym

Ten projekt potwierdza, że zielony wodór w Polsce wchodzi w fazę dojrzałych, przemysłowych inwestycji. Skala przedsięwzięcia oraz poziom integracji technologicznej pokazują, że transformacja energetyczna może być realizowana w sposób systemowy i odpowiedzialny.



Rozpoczynamy realizację jednej z pierwszych inwestycji ujętych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, obejmującym publiczne inwestycje w technologie wodorowe, w tym wytwarzanie, magazynowanie oraz transport wodoru.



Projekt realizowany jest z inwestorem prywatnym PROMET-PLAST s.c., który znajduje się w gronie przedsiębiorstw zakwalifikowanych do realizacji inwestycji wodorowych obok największych podmiotów rynku energetycznego i przemysłowego w Polsce, takich jak PKN ORLEN S.A., TAURON Inwestycje sp. z o.o., LOTOS Green H2 S.A. oraz BIOAGRA S.A. — mówi Marcin Sołtysiak, Prezes Zarządu ELQ S.A.

