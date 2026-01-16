Zielony wodór w Polsce: ELQ S.A. buduje instalację OZE
2026-01-16 00:30
Zielony wodór w Polsce: ELQ S.A. buduje instalację RFNBO © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Niemal 500 mld zł na 300 największych inwestycji energetyczno-przemysłowych w Polsce
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Czym wyróżnia się inwestycja wodorowa realizowana w Gaju Oławskim?
- Jaką rolę w projekcie odgrywa zielony wodór RFNBO?
- Dlaczego projekt ELQ S.A. i PROMET-PLAST s.c. ma znaczenie ponadregionalne?
ELQ S.A. podpisała kontrakt na realizację jednej z najbardziej ambitnych inwestycji energetycznych ostatnich lat w Polsce. W Gaju Oławskim powstanie kompleksowa instalacja do produkcji zielonego wodoru RFNBO, w pełni zintegrowana z odnawialnymi źródłami energii oraz wielkoskalowym magazynowaniem energii. Wartość projektu wynosi blisko 447 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na 2027 rok.
fot. mat. prasowe
Wizualizacja 1
To projekt, który wykracza poza standardowe inwestycje OZE. Skala, poziom integracji technologicznej oraz zastosowane rozwiązania sytuują go w gronie najbardziej zaawansowanych przedsięwzięć wodorowych realizowanych obecnie w Europie Środkowo-Wschodniej.
Zielony wodór – przemysłowa odpowiedź na transformację energetyczną
Sercem inwestycji będzie instalacja do produkcji wodoru RFNBO o mocy 21 MW, oparta na technologii elektrolizerów PEM. Zakładana roczna produkcja przekroczy 1,7 mln kilogramów wodoru o bardzo wysokiej czystości, spełniającego unijne wymogi dla paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego.
fot. mat. prasowe
Wizualizacja 2
Produkcja wodoru w tej skali oznacza realne wsparcie dla dekarbonizacji przemysłu, energetyki oraz transportu. Projekt w Gaju Oławskim wpisuje się w europejskie cele ograniczania emisji CO₂ i budowy nowych, zeroemisyjnych łańcuchów wartości.
Jak podkreśla inwestor projektu, kluczowym celem przedsięwzięcia jest praktyczne wykorzystanie zielonego wodoru w przemyśle i transporcie.
Zielona energia pracuje dla przemysłu i dlatego nasze inwestycje energetyczne skierowaliśmy w kierunku rozwoju gospodarki wodorowej. Projekt „Budowa instalacji do produkcji wodoru RFNBO wraz z jednostkami wytwórczymi i magazynującymi OZE w Gaju Oławskim” obejmujący produkcję „zielonego wodoru” w instalacji elektrolizerów o łącznej mocy 21MW, wraz z jednostkami wytwórczymi energii OZE oraz grawitacyjnym magazynem energii, pozwoli na produkcję wodoru w ilości około 1,7mlnkg rocznie. N
Nasz cel to optymalne wykorzystanie wodoru w szeroko pojętej dekarbonizacji gospodarki, transporcie i przemyśle. Współpraca z ELQ S.A., daje gwarancję na realizację tak kompleksowej inwestycji w optymalny sposób w ramach wspólnych wizji przyszłości energetyki nie tylko w Polsce — mówi Andrzej Jeżewski, PROMET-PLAST s.c.
Energia odnawialna i magazynowanie w jednym systemie
Instalacja wodorowa będzie zasilana hybrydowym systemem OZE o mocy przekraczającej 35 MW, obejmującym instalacje fotowoltaiczne, komponenty wiatrowe oraz magazyny energii. Całość zostanie spięta zaawansowanym systemem zarządzania energią, umożliwiającym optymalne wykorzystanie produkcji z OZE.
Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów projektu będzie grawitacyjny magazyn energii o pojemności 35 MWh, wyposażony dodatkowo w instalację fotowoltaiczną zintegrowaną z elewacją obiektu. To rozwiązanie, rzadko spotykane w Europie, pozwoli na długoterminowe bilansowanie energii i zwiększy stabilność całego systemu.
Projekt o znaczeniu ponadregionalnym
Inwestycja realizowana jest przez prywatnego inwestora PROMET-PLAST s.c. przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. ELQ S.A. odpowiada za całość realizacji w formule „zaprojektuj, dostarcz, wybuduj, uruchom i przekaż do użytkowania”, co oznacza pełną odpowiedzialność za projekt, integrację technologii i osiągnięcie parametrów technicznych.
Zakończenie robót budowlanych i przekazanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowano do 30 września 2027 roku. Skala kontraktu oraz jego charakter sprawiają, że projekt może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki.
Ten projekt potwierdza, że zielony wodór w Polsce wchodzi w fazę dojrzałych, przemysłowych inwestycji. Skala przedsięwzięcia oraz poziom integracji technologicznej pokazują, że transformacja energetyczna może być realizowana w sposób systemowy i odpowiedzialny.
Rozpoczynamy realizację jednej z pierwszych inwestycji ujętych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, obejmującym publiczne inwestycje w technologie wodorowe, w tym wytwarzanie, magazynowanie oraz transport wodoru.
Projekt realizowany jest z inwestorem prywatnym PROMET-PLAST s.c., który znajduje się w gronie przedsiębiorstw zakwalifikowanych do realizacji inwestycji wodorowych obok największych podmiotów rynku energetycznego i przemysłowego w Polsce, takich jak PKN ORLEN S.A., TAURON Inwestycje sp. z o.o., LOTOS Green H2 S.A. oraz BIOAGRA S.A. — mówi Marcin Sołtysiak, Prezes Zarządu ELQ S.A.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Nowa farma wiatrowa Eurowind Energy w woj. wielkopolskim. Gmina Jastrowie zyska 2,2 mln zł rocznie z podatków
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)