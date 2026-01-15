DECORA SA zwiększa moce produkcyjne. Nowa hala w Środzie Wielkopolskiej

DECORA SA ogłasza największą inwestycję w historii spółki. Notowana na GPW firma przeznaczy 170 mln zł na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Środzie Wielkopolskiej. Projekt, którego realizacja ruszy w pierwszym kwartale 2026 roku, obejmuje budowę nowoczesnej hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 30 tys. m². Inwestycja pozwoli zwiększyć moce produkcyjne i wzmocnić pozycję spółki w kluczowych dla niej segmentach podłóg winylowych SPC oraz ścian mineralnych.

Rynek paneli SPC od kilku lat pozostaje jednym z najbardziej odpornych segmentów branży wnętrzarskiej. Spodziewamy się, że rok 2026 przyniesie długo oczekiwane ożywienie inwestycji budowlanych i renowacyjnych. Naszym celem jest nie tylko zwiększenie skali działania, ale również ugruntowanie pozycji DECORA jako jednego z największych producentów podłóg SPC w Europie. Jednocześnie kontynuujemy rozwój kategorii ścian mineralnych, które zdobywają coraz większe uznanie na zagranicznych rynkach i zostały już wielokrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami za wzornictwo i funkcjonalność.

