DECORA SA zwiększa moce produkcyjne. Nowa hala w Środzie Wielkopolskiej
2026-01-15 00:20
Nowa hala DECORA w Środzie Wielkopolskiej © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Mondelēz wyda 620 mln zł na rozbudowę fabryki w Płońsku. Powstaną nowe miejsca pracyZa sprawą nowej inwestycji DECORA ma zwiększyć swoje zdolności produkcyjne o 5 mln m² rocznie. To odpowiedź na dynamicznie rosnący popyt, zwłaszcza w Europie Zachodniej, gdzie podłogi SPC – łączące trwałość, wodoodporność i łatwość montażu – należą do najszybciej rozwijających się kategorii wykończeniowych.
Nowa infrastruktura będzie obsługiwać zarówno produkcję paneli SPC, jak i innowacyjnych rozwiązań ściennych marki MODEE - produktów, które zdobyły uznanie międzynarodowego jury konkursów Red Dot Award, iF Design Award, German Design Award oraz polskiej nagrody Dobry Wzór. Obie kategorie doskonale wpisują się w założenia strategii „dECOra WAY”, stawiającej na zrównoważony rozwój, efektywność energetyczną oraz produkcję w obiegu zamkniętym.
fot. mat. prasowe
DECORA SA - hala
Całość inwestycji zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki oraz kredytu bankowego. Start budowy zaplanowano na pierwszy kwartał 2026 roku.
Projekt wpisuje się w długoterminową strategię wzrostu DECORA SA, której celem jest wzmacnianie pozycji firmy na kluczowych rynkach eksportowych oraz rozwój portfolio produktów w oparciu o zaawansowane technologie i design. DECORA to jedyny producent w Europie oferujący podkłady podłogowe w trzech technologiach (XPS, PEHD, PUM), a jej oferta obejmuje również listwy, profile oraz panele winylowe z innowacyjnym rdzeniem mineralnym HD Mineral Core®.
fot. mat. prasowe
DECORA SA - produkcja
W ostatnich latach spółka znacząco zwiększyła skalę działalności międzynarodowej. Jej produkty trafiają już do 55 krajów, a ponad 60% sprzedaży realizowane jest poza Polską – przede wszystkim w Europie Zachodniej. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2025 roku DECORA zanotowała wzrost obrotów o ponad 11%, umacniając swoją pozycję wśród najbardziej dynamicznych eksporterów w branży wykończenia wnętrz.
Spółka nieprzerwanie od 2005 roku jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ostatnich pięciu latach jej akcje wzrosły niemal trzykrotnie. Solidne fundamenty finansowe i rosnące zaufanie inwestorów pozwalają DECORA realizować plany rozwoju – zarówno w Europie, jak i na nowych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone czy kraje Bliskiego Wschodu.
Jak podkreśla Artur Tomikowski, Dyrektor Marketingu DECORA SA:
Rynek paneli SPC od kilku lat pozostaje jednym z najbardziej odpornych segmentów branży wnętrzarskiej. Spodziewamy się, że rok 2026 przyniesie długo oczekiwane ożywienie inwestycji budowlanych i renowacyjnych. Naszym celem jest nie tylko zwiększenie skali działania, ale również ugruntowanie pozycji DECORA jako jednego z największych producentów podłóg SPC w Europie. Jednocześnie kontynuujemy rozwój kategorii ścian mineralnych, które zdobywają coraz większe uznanie na zagranicznych rynkach i zostały już wielokrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami za wzornictwo i funkcjonalność.
oprac. : eGospodarka.pl
