Kto w pracy wybiera milczenie? Raport Well.hr na temat bezpieczeństwa psychologicznego Polaków w pracy.

Jak Polacy czują się w swoich miejscach pracy pod względem bezpieczeństwa psychologicznego? Najnowsze badanie Well.hr ujawnia, że mimo pewnych pozytywnych trendów, wielu pracowników wciąż obawia się wyrażania opinii i podejmowania niestandardowych działań. Eksperci podkreślają, że budowanie kultury otwartej komunikacji i wsparcia jest niezbędne dla rozwoju firm i dobrostanu pracowników.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest bezpieczeństwo psychologiczne i dlaczego jest ważne w pracy.

Jaki jest aktualny poziom bezpieczeństwa psychologicznego Polaków według badania Well.hr.

Jakie są największe bariery w wyrażaniu opinii i otwartej komunikacji w zespołach.

Jak różni się poczucie bezpieczeństwa psychicznego wśród różnych grup wiekowych i menedżerów.

Jakie działania podejmują firmy, takie jak PKO Bank Polski czy PwC, by zwiększyć bezpieczeństwo psychologiczne.

Bezpieczeństwo psychologiczne nie jest powszechnym zjawiskiem. Z odwagą zabierania głosu wygrywa często strach przed karą, byciem uznanym za źródło problemów lub osobę niekompetentną. Tymczasem kultura milczenia jest dla zespołu i organizacji bardzo niebezpieczna - mówi Joanna Kotzian, jedna z założycielek Well.hr.

Najmłodsi pełni obaw

Niedostatek bezpieczeństwa może hamować rozwój najmłodszych pracowników, nasilać ich niepewność i brak wiary w siebie, wpływać na wyniki oraz wzmacniać funkcjonujące na temat tej generacji stereotypy – mówi Ewa Ułamek.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bezpieczeństwo psychologiczne młodszych i starszych pracowników Najniższy poziom bezpieczeństwa psychologicznego notują najmłodsi pracownicy – częściej doświadczają podważania ich starań, trudności z proszeniem o pomoc czy obawy przed reakcją zespołu. Wskaźnik ten rośnie wraz z wiekiem, a pracownicy powyżej 55 lat czują się najpewniej. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Menedżerowie z wyższym poczuciem bezpieczeństwa

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wyzwania menedżerów w zakresie bezpieczeństwa psychologicznego Około jedna czwarta menedżerów uważa, że ich błędy są negatywnie oceniane przez współpracowników, czasem ich działania są podważane, a proszenie o pomoc bywa trudne. Takie doświadczenia pogłębiają wyzwania w kształtowaniu otwartej i wspierającej kultury organizacyjnej. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ważną kompetencją liderów, którzy chcą w swoich zespołach budować klimat bezpieczeństwa psychologicznego jest pokora. Wymaga ona m.in. przyznawania się do błędów oraz proszenia o pomoc, gdy sobie z czymś nie radzimy. Polski menedżer ma z tym problem. Boi się pokazać, że jest tylko człowiekiem i traci szansę zasygnalizowania podwładnym, że też mogą być wrażliwi i podejmować ryzyko – mówi Kotzian.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Różnice w bezpieczeństwie psychologicznym pracowników Zestawienie poziomów bezpieczeństwa psychologicznego pokazuje, jak wysoki poziom tego bezpieczeństwa wpływa na mniejszy stres, możliwość rozwoju, realizację aspiracji oraz zaufanie w pracy. Grupę z niskim poziomem wyróżnia natomiast częstsze poczucie stresu, brak poczucia sensu pracy i silniejszy dystans do zespołu, co ogranicza zaangażowanie i rekomendacje firmy. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Bezpieczeństwo psychologiczne a sytuacja zawodowa badanych

Bezpieczeństwo psychologiczne wspiera rozwój organizacji i osiąganie lepszych efektów. To biznesowo po prostu się opłaca – komentuje Aleksandra Szymczyk, Dyrektor Pionu Relacji z Pracownikami w PKO Bank Polski.

Dbając o poczucie bezpieczeństwa w zespole, firmy inwestują w kompetencje liderów

Postawiliśmy na naszych liderów i liderki. To od ich postaw i reakcji zależy, czy pracownicy będą czuli się na tyle bezpiecznie, by mówić o swoich potrzebach, pomysłach czy trudnościach. Każde słowo, gest i decyzja mogą przyczyniać się do wzmacniania zaufania i otwartości w zespołach – mówi Aleksandra Szymczyk, Dyrektor Pionu Relacji z Pracownikami w PKO Banku Polskim.

Naszym celem jest zaangażowanie pracowników i liderów w budowanie kultury, w której autentyczny feedback jest naturalnym elementem współpracy i rozwoju – tłumaczy Jolanta Chmielecka, People Experience Leader w PwC.

Akcentowanie wagi bezpieczeństwa psychologicznego i rozwój kompetencji liderskich, które pomagają budować bezpieczny klimat w zespole to konsekwencje doświadczeń ostatnich lat, kiedy z niepewnością i ciągłymi zmianami najlepiej radzili sobie empatyczni i odpowiedzialni liderzy – wyjaśnia Ewa Ułamek.

Bezpieczeństwo psychologiczne to prawdziwy game chager w niepewnym świecie - rozwija innowacyjność, zaangażowanie i odporność zespołów. Firma Well.hr jako pierwsza sprawdziła, jak bezpiecznie czują się w pracy Polacy. Wynikami badania dzieli się w swoim najnowszym raporcie zatytułowanym „Bez lęku. O sile bezpieczeństwa psychologicznego”. Partnerami raportu są PwC i PKO Bank Polski.Bezpieczeństwo psychologiczne to poczucie, że możemy swobodnie dzielić się pomysłami, zadawać pytania, zgłaszać wątpliwości, przyznawać się do błędów bez obaw przed konsekwencjami dla naszej kariery lub relacji. Z badania Well.hr wynika, że. Wartość indeksu została określona w oparciu o analizę odpowiedzi ponad 1000 respondentów na 7 pytań diagnostycznych*.– ponad połowa z nas nie ma z tym problemów. Niewiele mniej ma też poczucie, że ich unikalne umiejętności są cenione i wykorzystywane przez zespół.– tylko 35% badanych jest przekonana, że nie stwarzają one ryzyka dla kariery czy relacji oraz– co czwarty pracownik spotkał się z taką sytuacją.– mówi Ewa Ułamek, współzałożycielka Well.hr.Poziom bezpieczeństwa psychologicznego rośnie wraz z wiekiem badanych.Wśród najmłodszych zwraca uwagę wysoki odsetek osób, które doświadczyły tego, że ktoś podważał ich starania (aż 38%), obawiają się reakcji zespołu na błąd (36%), uważają za trudne proszenie koleżanek i kolegów o pomoc (35%) oraz były świadkami odrzucenia kogoś przez zespół ze względu na jego odmienność (31%).Menedżerowie znacznie częściej są przekonani o możliwości bezpiecznego podejmowania niekonwencjonalnych działań w zespole (49% do 33%), o tym, że zespół docenia i wykorzystuje ich unikalne kompetencje (64 do 48%) oraz że nie ma problemów z omawianiem trudnych spraw (58 do 33%).W niektórych pytaniach odsetek badanych wskazujących na problemy z bezpieczeństwem psychologicznym był jednak wyższy u menedżerów niż u pozostałych pracowników. To pytania o stosunek zespołu do błędów badanych, o podważanie ich działań, proszenie o pomoc oraz odrzucanie koleżanek/kolegów ze względu na ich odmienność. W pytaniu dotyczącym proszenia o pomoc – w porównaniu z pozostałymi pracownikami – mniejszy odsetek menedżerów deklarował, że nie ma z tym problemów, a większy uznał je za trudne.Badanie Well.hr dowodzi, że(poziomem stresu i emocji w pracy),(wykorzystywaniem swoich umiejętności, uczeniem się nowych rzeczy i realizowaniem aspiracji),i wreszcie, z(ważne czynniki zaangażowania).W swoim raporcie Well.hr przedstawia działania firm, które postawiły na bezpieczeństwo psychologiczne w swoich zespołach. Wspólnym mianownikiem tych działań sąW PKO Banku Polskim bezpieczeństwo psychologiczne staje się fundamentem transformacji kulturowej, a kluczową rolę w modelowaniu pożądanego stylu zarządzania odgrywają członkowie Zarządu, którzy jako pierwsi wzięli udział w serii warsztatów na temat tego, jak budować bezpieczeństwo psychologiczne w Banku. Następnie rozpoczęto proces budowania świadomości o bezpieczeństwie psychologicznym i skalowania zmiany wśród menedżerów.PWC rozwija model zachowań, którego filarem jest Zaufane Przywództwo. W tym roku firma skupia się na rozwijaniu u liderów otwartości, empatii i transparentnej komunikacji. Trusted Leadership stał się również podstawą nowego systemu feedbackowego, co zapewnia spójność oczekiwań wobec zachowań liderskich i wzmacnia kulturę otwartej komunikacji.Także DHL Express inwestuje w rozwój menedżerów, oferując im kompleksowy program szkoleniowy, w którym kluczowe miejsce zajmuje otwarta i szczera komunikacja. W ramach programu przełożeni uczą się między innymi: jak prowadzić trudne rozmowy w atmosferze wzajemnego szacunku, jak udzielać motywującej informacji zwrotnej, jak rozpoznawać sygnały świadczące o spadku poczucia bezpieczeństwa w zespole, a także jak rozwijać umiejętności słuchania i zadawania pytań, które otwierają przestrzeń do dialogu.W podejściu LUX MED również kluczowe są dedykowane programy menedżerskie. „Operacja lider” uczy młodych menedżerów, jak budować zaufanie w zespole, udzielać konstruktywnego feedbacku i wzmacniać własną odporność psychiczną, a Program „Menadżer 360” rozwija u liderów kompetencje komunikacyjne, empatię i zarządzanie zmianą.Pełny raport jest dostępny na stronie: