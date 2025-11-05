36% firm nie wie, czy obejmuje je dyrektywa NIS2

Najnowszy raport "Cyberportret polskiego biznesu 2025" ujawnia, że aż 36% specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa nie jest pewnych, czy ich firmy podlegają unijnej dyrektywie NIS2. W kontekście zbliżającej się implementacji Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz nasilających się cyberataków, polskie przedsiębiorstwa stoją przed poważnymi wyzwaniami. Aktualizacja polityk bezpieczeństwa, szkolenia oraz zatrudnianie nowych ekspertów to kluczowe działania podjęte przez część firm, ale wciąż wiele organizacji pozostaje nieprzygotowanych na nowe wymogi prawne.

36% ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa nie wie, czy ich firma jest objęta dyrektywą NIS2

W Polsce przygotowywany jest Krajowy System Cyberbezpieczeństwa w ramach wdrożenia NIS2

53% firm, w związku z NIS2, zaktualizowało polityki cyberbezpieczeństwa

Największym wyzwaniem jest niedobór specjalistów i niska dojrzałość regulacyjna wielu firm

O co chodzi z NIS2 i KSC?

Czy firmy wiedzą o NIS2?

Firmy współpracujące z podmiotami objętymi NIS2 również będą musiały zadbać o bezpieczeństwo, jeśli chcą zachować kontrakty. Innymi słowy: nawet jeśli regulacja nas nie obejmie wprost, rynek i tak może wymagać od nas spełnienia jej zapisów – mówi Piotr Piasecki, Cybersecurity services consultant, DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Firmy wahają się i działają

Największe wyzwanie – nowe kadry

Warto spojrzeć na NIS2 szerzej niż tylko przez pryzmat regulacyjnego „muszę”. Nawet jeśli dana firma nie znajdzie się wprost na liście podmiotów objętych dyrektywą, to wymagania te świetnie nadają się jako fundament Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. To nie „zło konieczne”, ale zestaw dobrych praktyk, które realnie podnoszą poziom ochrony biznesu.



Ostatecznie warto zadać sobie pytanie: czy bardziej opłaca się zastanawiać, czy „załapiemy się” pod NIS2, czy raczej skupić się na tym, by po prostu być bezpiecznym? Bo w świecie cyberataków konsekwencje braku przygotowania mogą być dużo dotkliwsze niż sama regulacja – dodaje Piotr Piasecki.