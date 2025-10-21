Młodzież skorzysta z aktualizacji materiałów o kształtowaniu demokracji w UE

eGospodarka.pl
2025-10-21 15:23

Młodzież w całej Europie może już korzystać z aktualnego zestawu materiałów dla szkół „Demokracja UE w akcji - wyraź swoją opinię dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej”, uwzględniającego ostatnie zmiany w Unii Europejskiej (m.in. w strefie Schengen) i inne aktualne wydarzenia. Będąc rozwinięciem udanego pierwowzoru, aktualizacja oferuje nowe materiały dydaktyczne, bardziej interaktywny format i nowe przykłady, które mają zachęcić uczniów szkół średnich do poznawania form aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych Unii Europejskiej.

Przeczytaj także: Członkostwo w Unii Europejskiej z rekordowym poparciem obywateli

Od 2012 roku obywatele Unii Europejskiej zarejestrowali 121 inicjatyw w różnych obszarach, takich jak ochrona środowiska, rolnictwo, dobrostan zwierząt, ochrona konsumentów czy prawa społeczne i podstawowe. Zaktualizowany zestaw materiałów odzwierciedla te doświadczenia i pomaga uczniom lepiej zrozumieć, jak współpraca ponad granicami może przynosić rzeczywiste zmiany.

Uczniowie zyskają wiedzę i kompetencje obywatelskie


Interaktywny zestaw materiałów na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO) pomaga uczniom szkół średnich zdobyć wiedzę i kompetencje, które umożliwią im aktywniej uczestniczyć w życiu obywatelskim Unii Europejskiej. W aktualnej wersji zostały zachowane cztery pierwotne moduły tematyczne, które prowadzą od ogólnych informacji o UE po szczegółowe analizy i projekty związane z europejską inicjatywą obywatelską.

Nowy zestaw EIO jest dostępny i nadal proponuje interaktywne formy pracy grupowej i projektowej, wzbogacone o nowe treści wspierające zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Nauczyciele i szkoły mogą zamówić bezpłatne egzemplarze drukowane zestawu, jak również certyfikaty ukończenia zajęć dla uczniów.

Kto może być inicjatorem?


Zestaw materiałów „Demokracja UE w akcji” pokazuje, jak współpraca obywateli Europy może pozwolić im skuteczniej zabierać głos w ważnych dla nich sprawach.

Europejską inicjatywę obywatelską może rozpocząć grupa organizatorów pochodzących z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE. Komisja Europejska najpierw ocenia dopuszczalność prawną proponowanej inicjatywy przed zezwoleniem organizatorom na rozpoczęcie zbiórki podpisów.

Po zebraniu co najmniej miliona podpisów zweryfikowanych przez właściwe organy krajowe Kolegium Komisarzy przyjmuje oficjalną odpowiedź na inicjatywę, w której wyjaśnia, jakie działania zostaną lub nie zostaną podjęte, oraz dlaczego.

EIO w Polsce


Do tej pory ponad 1000 obywateli-organizatorów – w tym co najmniej 42 z Polski – rozpoczęło 121 europejskich inicjatyw obywatelskich. Łącznie w całej UE zebrano ponad 20 mln podpisów popierających różne inicjatywy, z czego co najmniej 500 tys. w Polsce.

Więcej informacji o EIO


Więcej o EIO można dowiedzieć się z nowego odcinka podcastu (dostępnego również w serwisach Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts i Soundcloud).

Odcinek dotyczy wpływu europejskich inicjatyw obywatelskich, w szczególności trzech inicjatyw, które uzyskały ponad milion podpisów i otrzymały odpowiedź Komisji Europejskiej. W podcaście występują także urzędnicy Komisji, którzy opowiadają o działaniach podjętych w następstwie zaakceptowanych inicjatyw.
Przeczytaj także: Czy Unia Europejska wpływa na codzienne życie obywateli? Czy Unia Europejska wpływa na codzienne życie obywateli?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

