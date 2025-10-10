Kosztowny skok w przyszłość? Chmura, SaaS i AI napędzają zmiany, ale czy są warte swojej ceny?

eGospodarka.pl
2025-10-10 09:45

Technologie na żądanie, jak chmura publiczna, SaaS czy generatywna sztuczna inteligencja, dynamicznie zyskują na popularności wśród firm - stając się motorem innowacji i przewagi konkurencyjnej. Jednak najnowszy raport Capgemini wskazuje, że wzrost kosztów, złożoność procesów i problemy z zarządzaniem mogą podważać zwrot z inwestycji. Firmy coraz częściej wybierają elastyczne modele płatności i inwestują w narzędzia FinOps, lecz wyzwaniem pozostaje zarówno kontrola wydatków, jak i efektywność wdrażanych rozwiązań.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie trendy napędzają rosnące wydatki na technologie na żądanie w 2025 roku
  • Dlaczego firmy coraz częściej wybierają chmurę publiczną, SaaS i Gen AI oraz jakie wyzwania to niesie
  • Jakie są główne problemy: wzrost kosztów, shadow IT i nieskuteczne zarządzanie budżetami IT
  • Jak wykorzystanie FinOps może pomóc w optymalizacji kosztów i wdrażaniu innowacyjnych technologii na żądanie

Firmy coraz częściej rezygnują z kapitałochłonnych projektów IT na rzecz elastycznych modeli opartych na kontroli zużycia i technologii dostępnych na żądanie. Według najnowszego raportu Capgemini Research Institute „The On-Demand Tech Paradox: Balancing Speed and Spend” wydatki na IT będą rosły, a udział rozwiązań On-Demand w budżetach IT ma w ciągu roku zwiększyć się z 29% do 41%.

Aż 77% kadry menedżerskiej wskazuje skalowalność i wydajność chmury jako klucz do rozwoju i wyróżnienia się na rynku – to one pozwalają szybciej wprowadzać innowacje, skracać czas wdrażania produktów i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Jednocześnie wiele organizacji zmaga się z wyzwaniem, jak korzystać z potencjału technologii On-Demand, nie tracąc kontroli nad kosztami.
Organizacje wyraźnie zmieniają podejście do wydatków technologicznych. W ciągu najbliższego roku udział rozwiązań On-Demand w budżetach IT ma wzrosnąć, głównie za sprawą wdrażania technologii opartych na sztucznej inteligencji oraz postępującej digitalizacji. Jednocześnie prognozuje się, że całkowite inwestycje w IT wzrosną do niemal 6% wartości przychodów.

Coraz więcej firm planuje dalszy rozwój strategii hybrid i multi-cloud, z rosnącym udziałem chmury publicznej względem środowisk prywatnych. To element świadomej polityki, która pozwala zachować równowagę między optymalizacją kosztów a zgodnością z regulacjami i bezpieczeństwem danych – komentuje Artur Kmiecik, Head of Cloud and Infrastructure Delivery z Capgemini Polska.

Technologie On-Demand napędzają wydatki na IT, ale nie bez wyzwań


Podczas gdy zaawansowani użytkownicy technologii On-Demand już korzystają z ich potencjału – obniżając koszty, przyspieszając rozwój produktów i podnosząc jakość obsługi oraz efektywność operacyjną – mniej doświadczone firmy szybko przekonują się, że przed nimi stoi wiele wyzwań. Najważniejsze z nich to:
  • Gwałtowny wzrost kosztów i złożoności procesów. 82% kadry menedżerskiej zgłasza znaczący wzrost kosztów chmury, SaaS i Gen AI. Kluczowymi przyczynami tego stanu rzeczy są: inflacja, adopcja AI i rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę cyfrową.
  • Przekroczenia budżetów. 76% organizacji przekroczyło zakładane budżety na chmurę publiczną (średnio o 10%). 68% wydało więcej niż zakładało na Gen AI, a 52% na SaaS. Głównymi przyczynami są niewykorzystane zasoby i zdecentralizowane schematy zakupu.
  • Shadow IT i zagrożenia bezpieczeństwa. Właściciele biznesowi napędzają obecnie 59% wydatków na Gen AI i 48% na SaaS, a w przypadku SaaS 12% wszystkich kosztów pozostaje poza odpowiednią kontrolą. Niemal wszyscy menedżerowie (98%) przyznają, że omijają działy IT przy zakupach technologicznych, co prowadzi do nieefektywnego wykorzystania zasobów i narzędzi oraz luk w bezpieczeństwie.
  • Ograniczony zwrot z inwestycji. Mimo wysokich nakładów tylko 29% organizacji osiągnęło oczekiwane oszczędności dzięki SaaS, 33% uzyskało pożądaną jakość usług chmurowych, a 38% przyspieszyło innowacje dzięki Gen AI.

Organizacje nie funkcjonują w oderwaniu od otoczenia. Napięcia geopolityczne, zmieniające się regulacje i obawy o kontrolę nad danymi związane z ekspansją nowych i szeroko dostępnych technologii, sprawiły, że niemal połowa firm uwzględnia suwerenność chmury w swoich strategiach rozwoju.

Choć takie podejście zwiększa koszty operacyjne, uznawane jest za kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem regulacyjnym i budowania długoterminowej odporności – dodaje Artur Kmiecik, Head of Cloud and Infrastructure Delivery z Capgemini Polska.

FinOps – klucz do sukcesu On-Demand


Analizując wyniki badania Capgemini Research Institute warto zwrócić uwagę na jeden ciekawy aspekt – 60% organizacji korzysta z narzędzi do zarządzania kosztami chmury, ale tylko 37% ocenia ich skuteczność lub podejmuje działania na podstawie uzyskanych informacji. Co więcej, chociaż trzy czwarte badanych organizacji (76%) posiada lub planuje utworzyć zespoły FinOps do zarządzania finansami i technologią, większość z nich nadal koncentruje się na wąskim zakresie zadań i ma charakter wyłącznie operacyjny.

Raport z badania pokazuje też, że tylko 2% organizacji posiadających dedykowaną funkcję FinOps, zajmuje się kompleksowo zarządzaniem chmurą, oprogramowaniem SaaS i sztuczną inteligencją, a w przypadku zaledwie 42% ich działania mają wpływ na decyzje biznesowe.

Ponad połowa organizacji (53%) przyznaje, że nieefektywne wykorzystanie technologii na żądanie prowadzi do nadmiernego zużycia energii i wzrostu emisji CO₂. Mimo to jedynie 36% firm posiada strategię łączącą działania proekologiczne z praktykami FinOps. Tymczasem wdrażanie dobrych praktyk – takich jak projektowanie energooszczędnych architektur, optymalizacja obliczeń i pamięci masowej, wyłączanie nieaktywnych zasobów czy planowanie obciążeń roboczych – pozwala ograniczyć nie tylko koszty, ale również ślad węglowy.
