Kobiety na rynku pracy IT: wojna o talenty, rewolucja AI i cyfrowy detoks

Jak naprawdę wygląda życie menedżerek i CEO ze świata nowych technologii? Raport Strong Women in IT 2025 to 231 szczerych historii, które pokazują, co motywuje liderki IT, jak zarządzają zespołami i jak radzą sobie z dynamiką branży. Ponad połowa przebadanych kobiet przyznaje, że zmaga się ze zmęczeniem nadmiarem technologii. Nie zaskakuje zatem, że większość z nich zupełnie świadomie wdraża cyfrowy detoks. Opracowanie Strong Women in IT jednak nie tylko dane – to mapa trendów, które kształtują przyszłość IT.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak globalny niedobór talentów wpływa na rozwój startupów i korporacji?

Czy sztuczna inteligencja jest realnym wsparciem, czy bardziej źródłem nowych wyzwań?

Jak kobiety w IT radzą sobie ze zmęczeniem i jak dbają o wellbeing?

61% przedstawicielek w startupach wybiera technologię, bo chcą realnie wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych

Wniosek #1: Liderki z branży nowych technologii chcą zmieniać świat

61% liderek startupów wybiera tech dla realnego wpływu społecznego - to nie jest trend, to rewolucja w myśleniu o karierze. Pokolenie, które ma za sobą pandemię, kryzys klimatyczny, nie chce już tylko zarabiać pieniędzy - chce naprawiać świat - komentuje Anita Kijanka, Prezeska Strong Women in IT.

Wniosek #2: Wojna o talenty dotknęła całą branżę

Wniosek #3: Dynamiczność branży to jednocześnie największa zaleta i największa wada

Ten paradoks dynamiczności, gdzie 63% liderek wskazuje ciągłe zmiany jako problem, ale jednocześnie 32% widzi je jako zaletę - to klucz do zrozumienia przyszłości branży. Firmy muszą przestać myśleć o zmianach jako o problemie do rozwiązania, a zacząć je traktować jako przewagę konkurencyjną do opanowania - wyjaśnia Anita Kijanka.

Wniosek #4: 96% liderek widzi AI jako główny trend

Automatyzacja procesów biznesowych na poziomie ponad 80% w obu środowiskach to sygnał, że AI przestała być eksperymentem - stała się narzędziem pracy. Ale to, że prawie 70% firm używa AI do tworzenia treści, pokazuje jak bardzo zmieniła się natura kreatywności w biznesie. W tym kontekście krytyczne myślenie i umiejętność weryfikacji informacji stają się absolutnie kluczowe - to będą najcenniejsze kompetencje liderek przyszłości - komentuje Małgorzata Gryz, Vice President Strong Women in IT.

Wniosek #5: Zmęczenie szybkością rozwoju technologii częściej dotyka przedstawicielki startupów, ale obie grupy proaktywnie dbają o wellbeing

Wniosek #6: Nierówności płacowe wciąż obecne w branży

Te liczby to nie są tylko statystyki - to sygnał, że mimo wszystkich rozmów o równości, prawie połowa naszych najlepszych liderek wciąż doświadcza nierówności. Branża tech, która chce być przywódcą zmian w świecie, musi zacząć od zmian u siebie - podsumowuje Małgorzata Gryz - Kobiety, których sylwetki pokazujemy biorą sprawy w swoje ręce dla równości i sprawiedliwości - dodaje.

Dlaczego ten raport jest wyjątkowy?

Społeczność, która zmienia branżę

W nowym, czwartym już raporcie Strong Women in IT mamy dostęp do obrazu codzienności, wyzwań i motywacji kobiet zarządzających działami i strategią największych technologicznych firm świata. Raport Strong Women in IT 2025 to nie tylko statystyki - to 230 autentycznych historii liderek z 30 krajów, od CEO i twórczyń startupów po dyrektorki i menedżerki w korporacjach.Każda historia to szczegółowy portret: jak zaczynały, jakie kluczowe decyzje podejmowały, jak zarządzają zespołami i jak widzą przyszłość technologii. Wyniki nazywają rzeczy po imieniu i pokazują prawdę, którą większość z nas widzi w swoim otoczeniu.Ponad 61% przedstawicielek w startupach mówi wprost - wybierają technologię, bo chcą realnie wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych. W korporacjach 45% liderek motywuje możliwość kształtowania przyszłości branż i społeczeństw.58% liderek w korporacjach i 47% w startupach wskazuje niedobór talentów jako główne wyzwanie ostatnich dwóch lat. To nie jest problem tylko polskiego rynku - to globalne zjawisko.Dodatkowo 63% liderek startupów i 55% w korporacjach ma problem z utrzymaniem motywacji zespołów w czasach niepewności rynkowej. Firmy konkurują już nie tylko produktami, ale przede wszystkim o najlepsze kadry. Kto nie nauczy się zatrzymywać talentów, może przegrać wyścig technologiczny.63% liderek w startupach i 57% w korporacjach wskazuje ciągłe zmiany jako główny problem w pracy. Ale uwaga - te same szybkie zmiany 32% liderek w startupach i 31% w korporacjach uważa za największą zaletę.Wniosek z tego może też płynąć taki, że liderki, które potrafią przekształcić chaos w kontrolowaną innowację, mają ogromną przewagę nad tymi, które tylko reagują na zmiany. Firmy muszą nauczyć się zarządzania tempem zmian, zamiast tylko je przyspieszać - inaczej tracą najlepsze kadry na wypaleniu zawodowym.Niemal wszystkie liderki (96% w startupach, 97% w korporacjach) wskazują sztuczną inteligencję jako kluczowy trend branży. To pokazuje, jak powszechna jest świadomość rewolucji AI.AI już dziś jest używana w konkretnych obszarach - w startupach przede wszystkim do automatyzacji procesów biznesowych (88%) i tworzenia treści (78 %), podczas gdy korporacje stawiają na automatyzację procesów (84%) i optymalizację obsługi klienta (78%). Ciekawe, że startupy częściej wykorzystują AI w research and development (67% vs 51% w korporacjach).To alarmujące dane, aż 50% przedstawicielek startupów i 33% w korporacjach doświadcza przeciążenia tempem postępu technologicznego na co dzień. Różnica jest znacząca i pokazuje startupy jako potencjalnie bardziej stresujące środowisko.Ale jest też dobra wiadomość: liderki w obu środowiskach nie czekają biernie na pomoc z góry. 82% kobiet w startupach i 76% w korporacjach świadomie wprowadza "cyfrowy detoks" - planowo odłącza się od technologii. Powiadomienia w aplikacjach wyłącza 73% liderek ze startupów i 67% z dużych firm.To pokazuje dojrzałość całej branży. Liderki umieją też świadomie zarządzać swoją relacją z nią, niezależnie od wielkości firmy.47% liderek w startupach i 41% w korporacjach widzi realny problem w dysproporcjach płacowych między kobietami a mężczyznami w IT, zatem inna płaca za tę samą pracę. Z kolei 29,5% kobiet z korporacji uważa, że sytuacja jest sprawiedliwa i wynagrodzenia zależą od kwalifikacji, a nie płci.Na potrzebę rozwiązań systemowych wskazuje 26% respondentek w startupach i 14,5% w korporacjach. Pozostałe liderki widzą postęp w tej kwestii lub wskazują na inne aspekty problemu równości płacowej.To jedyne takie opracowanie na świecie. Nie ma drugiego źródła, które łączyłoby twarde dane z tak szczegółowymi portretami prawdziwych liderek. Każda z 231 historii to case study: od pierwszej pracy w IT po strategię zarządzania międzynarodowymi zespołami.Dla młodych kobiet w IT-Tech to skarbnica konkretnych rad i inspiracji od najlepszych w branży. Dla firm to mapa trendów, które będą kształtować przyszłość technologii - od wojny o talenty po wyzwania adaptacji AI. Dla inwestorów to analiza nowych typów przywództwa, które trzeba brać pod uwagę przy ocenie startupów.Strong Women in IT to nie tylko raport - to globalna społeczność, która od 7 lat buduje mosty między najwybitniejszymi kobietami w technologiach. Każdy profil w raporcie to nie tylko inspiracja, ale konkretna możliwość networking'u i mentoringu dla tysięcy młodszych kobiet w branży. Warto dodać, że działają z nami też mężczyźni, dla których inkluzywność jest oczywistym aspektem reguł społecznych i biznesowych.