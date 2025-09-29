eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyKobiety na rynku pracy IT: wojna o talenty, rewolucja AI i cyfrowy detoks

Kobiety na rynku pracy IT: wojna o talenty, rewolucja AI i cyfrowy detoks

2025-09-29 00:15

Kobiety na rynku pracy IT: wojna o talenty, rewolucja AI i cyfrowy detoks

Kobiety na rynku pracy IT © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Jak naprawdę wygląda życie menedżerek i CEO ze świata nowych technologii? Raport Strong Women in IT 2025 to 231 szczerych historii, które pokazują, co motywuje liderki IT, jak zarządzają zespołami i jak radzą sobie z dynamiką branży. Ponad połowa przebadanych kobiet przyznaje, że zmaga się ze zmęczeniem nadmiarem technologii. Nie zaskakuje zatem, że większość z nich zupełnie świadomie wdraża cyfrowy detoks. Opracowanie Strong Women in IT jednak nie tylko dane – to mapa trendów, które kształtują przyszłość IT.

Przeczytaj także: Branża IT to nie jest praca dla kobiet. Kto tak twierdzi?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:



W nowym, czwartym już raporcie Strong Women in IT mamy dostęp do obrazu codzienności, wyzwań i motywacji kobiet zarządzających działami i strategią największych technologicznych firm świata. Raport Strong Women in IT 2025 to nie tylko statystyki - to 230 autentycznych historii liderek z 30 krajów, od CEO i twórczyń startupów po dyrektorki i menedżerki w korporacjach.

Każda historia to szczegółowy portret: jak zaczynały, jakie kluczowe decyzje podejmowały, jak zarządzają zespołami i jak widzą przyszłość technologii. Wyniki nazywają rzeczy po imieniu i pokazują prawdę, którą większość z nas widzi w swoim otoczeniu.
Największa zaleta pracy w branży nowych technologii
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Największa zaleta pracy w branży nowych technologii

61% przedstawicielek w startupach wybiera technologię, bo chcą realnie wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Wniosek #1: Liderki z branży nowych technologii chcą zmieniać świat


Ponad 61% przedstawicielek w startupach mówi wprost - wybierają technologię, bo chcą realnie wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych. W korporacjach 45% liderek motywuje możliwość kształtowania przyszłości branż i społeczeństw.
61% liderek startupów wybiera tech dla realnego wpływu społecznego - to nie jest trend, to rewolucja w myśleniu o karierze. Pokolenie, które ma za sobą pandemię, kryzys klimatyczny, nie chce już tylko zarabiać pieniędzy - chce naprawiać świat - komentuje Anita Kijanka, Prezeska Strong Women in IT.

Wniosek #2: Wojna o talenty dotknęła całą branżę


58% liderek w korporacjach i 47% w startupach wskazuje niedobór talentów jako główne wyzwanie ostatnich dwóch lat. To nie jest problem tylko polskiego rynku - to globalne zjawisko.

Dodatkowo 63% liderek startupów i 55% w korporacjach ma problem z utrzymaniem motywacji zespołów w czasach niepewności rynkowej. Firmy konkurują już nie tylko produktami, ale przede wszystkim o najlepsze kadry. Kto nie nauczy się zatrzymywać talentów, może przegrać wyścig technologiczny.
Największa wada pracy w branży nowych technologii
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Największa wada pracy w branży nowych technologii

Minusem pracy w IT jest tempo zachodzących tam zmian

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Wniosek #3: Dynamiczność branży to jednocześnie największa zaleta i największa wada


63% liderek w startupach i 57% w korporacjach wskazuje ciągłe zmiany jako główny problem w pracy. Ale uwaga - te same szybkie zmiany 32% liderek w startupach i 31% w korporacjach uważa za największą zaletę.
Ten paradoks dynamiczności, gdzie 63% liderek wskazuje ciągłe zmiany jako problem, ale jednocześnie 32% widzi je jako zaletę - to klucz do zrozumienia przyszłości branży. Firmy muszą przestać myśleć o zmianach jako o problemie do rozwiązania, a zacząć je traktować jako przewagę konkurencyjną do opanowania - wyjaśnia Anita Kijanka.
Ocena poziomu wynagrodzeń w branży IT - kobiety i mężczyźni
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Ocena poziomu wynagrodzeń w branży IT - kobiety i mężczyźni

Respondenci wyraźnie dostrzegają nierówność w wynagrodzeniach kobieto mężczyzn

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Wniosek z tego może też płynąć taki, że liderki, które potrafią przekształcić chaos w kontrolowaną innowację, mają ogromną przewagę nad tymi, które tylko reagują na zmiany. Firmy muszą nauczyć się zarządzania tempem zmian, zamiast tylko je przyspieszać - inaczej tracą najlepsze kadry na wypaleniu zawodowym.

Wniosek #4: 96% liderek widzi AI jako główny trend


Niemal wszystkie liderki (96% w startupach, 97% w korporacjach) wskazują sztuczną inteligencję jako kluczowy trend branży. To pokazuje, jak powszechna jest świadomość rewolucji AI.

AI już dziś jest używana w konkretnych obszarach - w startupach przede wszystkim do automatyzacji procesów biznesowych (88%) i tworzenia treści (78 %), podczas gdy korporacje stawiają na automatyzację procesów (84%) i optymalizację obsługi klienta (78%). Ciekawe, że startupy częściej wykorzystują AI w research and development (67% vs 51% w korporacjach).
Wykorzystane sztucznej inteligencji w firmach
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wykorzystane sztucznej inteligencji w firmach

Sztuczna inteligencji najczęściej wykorzystywana jest w automatyzacji procesów biznesowych i tworzeniu treści

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Automatyzacja procesów biznesowych na poziomie ponad 80% w obu środowiskach to sygnał, że AI przestała być eksperymentem - stała się narzędziem pracy. Ale to, że prawie 70% firm używa AI do tworzenia treści, pokazuje jak bardzo zmieniła się natura kreatywności w biznesie. W tym kontekście krytyczne myślenie i umiejętność weryfikacji informacji stają się absolutnie kluczowe - to będą najcenniejsze kompetencje liderek przyszłości - komentuje Małgorzata Gryz, Vice President Strong Women in IT.

Wniosek #5: Zmęczenie szybkością rozwoju technologii częściej dotyka przedstawicielki startupów, ale obie grupy proaktywnie dbają o wellbeing


To alarmujące dane, aż 50% przedstawicielek startupów i 33% w korporacjach doświadcza przeciążenia tempem postępu technologicznego na co dzień. Różnica jest znacząca i pokazuje startupy jako potencjalnie bardziej stresujące środowisko.

Ale jest też dobra wiadomość: liderki w obu środowiskach nie czekają biernie na pomoc z góry. 82% kobiet w startupach i 76% w korporacjach świadomie wprowadza "cyfrowy detoks" - planowo odłącza się od technologii. Powiadomienia w aplikacjach wyłącza 73% liderek ze startupów i 67% z dużych firm.

To pokazuje dojrzałość całej branży. Liderki umieją też świadomie zarządzać swoją relacją z nią, niezależnie od wielkości firmy.

Wniosek #6: Nierówności płacowe wciąż obecne w branży


47% liderek w startupach i 41% w korporacjach widzi realny problem w dysproporcjach płacowych między kobietami a mężczyznami w IT, zatem inna płaca za tę samą pracę. Z kolei 29,5% kobiet z korporacji uważa, że sytuacja jest sprawiedliwa i wynagrodzenia zależą od kwalifikacji, a nie płci.
Na potrzebę rozwiązań systemowych wskazuje 26% respondentek w startupach i 14,5% w korporacjach. Pozostałe liderki widzą postęp w tej kwestii lub wskazują na inne aspekty problemu równości płacowej.
Te liczby to nie są tylko statystyki - to sygnał, że mimo wszystkich rozmów o równości, prawie połowa naszych najlepszych liderek wciąż doświadcza nierówności. Branża tech, która chce być przywódcą zmian w świecie, musi zacząć od zmian u siebie - podsumowuje Małgorzata Gryz - Kobiety, których sylwetki pokazujemy biorą sprawy w swoje ręce dla równości i sprawiedliwości - dodaje.

Dlaczego ten raport jest wyjątkowy?


To jedyne takie opracowanie na świecie. Nie ma drugiego źródła, które łączyłoby twarde dane z tak szczegółowymi portretami prawdziwych liderek. Każda z 231 historii to case study: od pierwszej pracy w IT po strategię zarządzania międzynarodowymi zespołami.

Dla młodych kobiet w IT-Tech to skarbnica konkretnych rad i inspiracji od najlepszych w branży. Dla firm to mapa trendów, które będą kształtować przyszłość technologii - od wojny o talenty po wyzwania adaptacji AI. Dla inwestorów to analiza nowych typów przywództwa, które trzeba brać pod uwagę przy ocenie startupów.

Społeczność, która zmienia branżę


Strong Women in IT to nie tylko raport - to globalna społeczność, która od 7 lat buduje mosty między najwybitniejszymi kobietami w technologiach. Każdy profil w raporcie to nie tylko inspiracja, ale konkretna możliwość networking'u i mentoringu dla tysięcy młodszych kobiet w branży. Warto dodać, że działają z nami też mężczyźni, dla których inkluzywność jest oczywistym aspektem reguł społecznych i biznesowych.

Przeczytaj także: Prezeski w branży IT ujawniły szczegóły życia zawodowego Prezeski w branży IT ujawniły szczegóły życia zawodowego

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: kobiety w IT, kobiety, kobiety na rynku pracy, branża IT, praca w IT, sytuacja kobiet na rynku pracy, kobieta, automatyzacja procesów biznesowych, ai, wellbeing

Przeczytaj także

Kobiety w branży IT: czy łatwo o awanse, podwyżki i wysokie zarobki?

Kobiety w branży IT: czy łatwo o awanse, podwyżki i wysokie zarobki?

50% kobiet z branży IT zarabia 3,1-7 tys. zł netto. To za mało

50% kobiet z branży IT zarabia 3,1-7 tys. zł netto. To za mało

Kobiety w IT to nie tylko programistki

Kobiety w IT to nie tylko programistki

Kobiety w branży IT - jak zacząć karierę?

Kobiety w branży IT - jak zacząć karierę?

Męskie zawody w rękach kobiet: wybór czy przymus?

Męskie zawody w rękach kobiet: wybór czy przymus?

Kobiety na rynku pracy. Polska na 7. pozycji w krajach OECD

Kobiety na rynku pracy. Polska na 7. pozycji w krajach OECD

Damskie i męskie zawody: podział, który odchodzi do lamusa?

Damskie i męskie zawody: podział, który odchodzi do lamusa?

Rynek pracy: rośnie znaczenie kobiet w biznesie

Rynek pracy: rośnie znaczenie kobiet w biznesie

Kobiety na rynku pracy: stres, mikroagresja i wypalenie zawodowe

Kobiety na rynku pracy: stres, mikroagresja i wypalenie zawodowe

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking najlepszych kont osobistych

Ranking najlepszych kont osobistych

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Artykuły promowane

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Opóźnienie w odbiorze bagażu na lotnisku: co może zrobić pasażer i jakie ma prawa?

Opóźnienie w odbiorze bagażu na lotnisku: co może zrobić pasażer i jakie ma prawa?

Rozbiórki domów w Polsce - gdzie jest ich najwięcej?

Rozbiórki domów w Polsce - gdzie jest ich najwięcej?

Jaki pojazd jest najbardziej efektywny w mieście? Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025

Jaki pojazd jest najbardziej efektywny w mieście? Wielki Test Mobilności Miejskiej 2025

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Trump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

Trump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

Ile kosztują tanie mieszkania w polskich metropoliach?

Ile kosztują tanie mieszkania w polskich metropoliach?

Samochód w jednoosobowej działalności - jakie ulgi i odliczenia są dostępne, jak rozliczać koszty użytkowania

Samochód w jednoosobowej działalności - jakie ulgi i odliczenia są dostępne, jak rozliczać koszty użytkowania

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: