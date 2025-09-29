Kobiety na rynku pracy IT: wojna o talenty, rewolucja AI i cyfrowy detoks
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak globalny niedobór talentów wpływa na rozwój startupów i korporacji?
- Czy sztuczna inteligencja jest realnym wsparciem, czy bardziej źródłem nowych wyzwań?
- Jak kobiety w IT radzą sobie ze zmęczeniem i jak dbają o wellbeing?
W nowym, czwartym już raporcie Strong Women in IT mamy dostęp do obrazu codzienności, wyzwań i motywacji kobiet zarządzających działami i strategią największych technologicznych firm świata. Raport Strong Women in IT 2025 to nie tylko statystyki - to 230 autentycznych historii liderek z 30 krajów, od CEO i twórczyń startupów po dyrektorki i menedżerki w korporacjach.
Każda historia to szczegółowy portret: jak zaczynały, jakie kluczowe decyzje podejmowały, jak zarządzają zespołami i jak widzą przyszłość technologii. Wyniki nazywają rzeczy po imieniu i pokazują prawdę, którą większość z nas widzi w swoim otoczeniu.
Największa zaleta pracy w branży nowych technologii
Wniosek #1: Liderki z branży nowych technologii chcą zmieniać świat
Ponad 61% przedstawicielek w startupach mówi wprost - wybierają technologię, bo chcą realnie wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych. W korporacjach 45% liderek motywuje możliwość kształtowania przyszłości branż i społeczeństw.
61% liderek startupów wybiera tech dla realnego wpływu społecznego - to nie jest trend, to rewolucja w myśleniu o karierze. Pokolenie, które ma za sobą pandemię, kryzys klimatyczny, nie chce już tylko zarabiać pieniędzy - chce naprawiać świat - komentuje Anita Kijanka, Prezeska Strong Women in IT.
Wniosek #2: Wojna o talenty dotknęła całą branżę
58% liderek w korporacjach i 47% w startupach wskazuje niedobór talentów jako główne wyzwanie ostatnich dwóch lat. To nie jest problem tylko polskiego rynku - to globalne zjawisko.
Dodatkowo 63% liderek startupów i 55% w korporacjach ma problem z utrzymaniem motywacji zespołów w czasach niepewności rynkowej. Firmy konkurują już nie tylko produktami, ale przede wszystkim o najlepsze kadry. Kto nie nauczy się zatrzymywać talentów, może przegrać wyścig technologiczny.
Największa wada pracy w branży nowych technologii
Wniosek #3: Dynamiczność branży to jednocześnie największa zaleta i największa wada
63% liderek w startupach i 57% w korporacjach wskazuje ciągłe zmiany jako główny problem w pracy. Ale uwaga - te same szybkie zmiany 32% liderek w startupach i 31% w korporacjach uważa za największą zaletę.
Ten paradoks dynamiczności, gdzie 63% liderek wskazuje ciągłe zmiany jako problem, ale jednocześnie 32% widzi je jako zaletę - to klucz do zrozumienia przyszłości branży. Firmy muszą przestać myśleć o zmianach jako o problemie do rozwiązania, a zacząć je traktować jako przewagę konkurencyjną do opanowania - wyjaśnia Anita Kijanka.
Ocena poziomu wynagrodzeń w branży IT - kobiety i mężczyźni
Wniosek z tego może też płynąć taki, że liderki, które potrafią przekształcić chaos w kontrolowaną innowację, mają ogromną przewagę nad tymi, które tylko reagują na zmiany. Firmy muszą nauczyć się zarządzania tempem zmian, zamiast tylko je przyspieszać - inaczej tracą najlepsze kadry na wypaleniu zawodowym.
Wniosek #4: 96% liderek widzi AI jako główny trend
Niemal wszystkie liderki (96% w startupach, 97% w korporacjach) wskazują sztuczną inteligencję jako kluczowy trend branży. To pokazuje, jak powszechna jest świadomość rewolucji AI.
AI już dziś jest używana w konkretnych obszarach - w startupach przede wszystkim do automatyzacji procesów biznesowych (88%) i tworzenia treści (78 %), podczas gdy korporacje stawiają na automatyzację procesów (84%) i optymalizację obsługi klienta (78%). Ciekawe, że startupy częściej wykorzystują AI w research and development (67% vs 51% w korporacjach).
Wykorzystane sztucznej inteligencji w firmach
Automatyzacja procesów biznesowych na poziomie ponad 80% w obu środowiskach to sygnał, że AI przestała być eksperymentem - stała się narzędziem pracy. Ale to, że prawie 70% firm używa AI do tworzenia treści, pokazuje jak bardzo zmieniła się natura kreatywności w biznesie. W tym kontekście krytyczne myślenie i umiejętność weryfikacji informacji stają się absolutnie kluczowe - to będą najcenniejsze kompetencje liderek przyszłości - komentuje Małgorzata Gryz, Vice President Strong Women in IT.
Wniosek #5: Zmęczenie szybkością rozwoju technologii częściej dotyka przedstawicielki startupów, ale obie grupy proaktywnie dbają o wellbeing
To alarmujące dane, aż 50% przedstawicielek startupów i 33% w korporacjach doświadcza przeciążenia tempem postępu technologicznego na co dzień. Różnica jest znacząca i pokazuje startupy jako potencjalnie bardziej stresujące środowisko.
Ale jest też dobra wiadomość: liderki w obu środowiskach nie czekają biernie na pomoc z góry. 82% kobiet w startupach i 76% w korporacjach świadomie wprowadza "cyfrowy detoks" - planowo odłącza się od technologii. Powiadomienia w aplikacjach wyłącza 73% liderek ze startupów i 67% z dużych firm.
To pokazuje dojrzałość całej branży. Liderki umieją też świadomie zarządzać swoją relacją z nią, niezależnie od wielkości firmy.
Wniosek #6: Nierówności płacowe wciąż obecne w branży
47% liderek w startupach i 41% w korporacjach widzi realny problem w dysproporcjach płacowych między kobietami a mężczyznami w IT, zatem inna płaca za tę samą pracę. Z kolei 29,5% kobiet z korporacji uważa, że sytuacja jest sprawiedliwa i wynagrodzenia zależą od kwalifikacji, a nie płci.
Na potrzebę rozwiązań systemowych wskazuje 26% respondentek w startupach i 14,5% w korporacjach. Pozostałe liderki widzą postęp w tej kwestii lub wskazują na inne aspekty problemu równości płacowej.
Te liczby to nie są tylko statystyki - to sygnał, że mimo wszystkich rozmów o równości, prawie połowa naszych najlepszych liderek wciąż doświadcza nierówności. Branża tech, która chce być przywódcą zmian w świecie, musi zacząć od zmian u siebie - podsumowuje Małgorzata Gryz - Kobiety, których sylwetki pokazujemy biorą sprawy w swoje ręce dla równości i sprawiedliwości - dodaje.
Dlaczego ten raport jest wyjątkowy?
To jedyne takie opracowanie na świecie. Nie ma drugiego źródła, które łączyłoby twarde dane z tak szczegółowymi portretami prawdziwych liderek. Każda z 231 historii to case study: od pierwszej pracy w IT po strategię zarządzania międzynarodowymi zespołami.
Dla młodych kobiet w IT-Tech to skarbnica konkretnych rad i inspiracji od najlepszych w branży. Dla firm to mapa trendów, które będą kształtować przyszłość technologii - od wojny o talenty po wyzwania adaptacji AI. Dla inwestorów to analiza nowych typów przywództwa, które trzeba brać pod uwagę przy ocenie startupów.
Społeczność, która zmienia branżę
Strong Women in IT to nie tylko raport - to globalna społeczność, która od 7 lat buduje mosty między najwybitniejszymi kobietami w technologiach. Każdy profil w raporcie to nie tylko inspiracja, ale konkretna możliwość networking'u i mentoringu dla tysięcy młodszych kobiet w branży. Warto dodać, że działają z nami też mężczyźni, dla których inkluzywność jest oczywistym aspektem reguł społecznych i biznesowych.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
