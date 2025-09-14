eGospodarka.pl
Jakie domowe przetwory robią Polacy? Ogórek kiszony rządzi w spiżarniach

2025-09-14 01:00

Jakie domowe przetwory robią Polacy? Ogórek kiszony rządzi w spiżarniach

© wygenerowane przez AI

Trzy czwarte Polaków woli domowe przetwory od sklepowych, a blisko 80% regularnie robi zapasy na zimę - wynika z najnowszego badania Barometr Providenta z sierpnia 2025. Królem spiżarni pozostaje niezmiennie ogórek kiszony, który jest najchętniej przygotowywanym i spożywanym przetworem w polskich domach. Dla badanych najważniejsze są smak, jakość oraz tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Przeczytaj także: Czy przetwory na zimę wyszły z mody?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Trzy czwarte Polaków preferuje domowe przetwory ze względu na ich smak i jakość.
  • 80,5% badanych regularnie robi zapasy domowych przetworów na zimę.
  • Ogórek kiszony jest najpopularniejszym i najchętniej przygotowywanym przetworem w polskich domach.
  • Domowe przetwory to wyraz przywiązania do tradycji i rodzinnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Trzy czwarte Polaków woli domowe przetwory niż te kupione w sklepie – wynika z najnowszego Barometru Providenta. Prawie 60 proc. robi je regularnie, co sezon lub prawie co sezon. Domowe przetwory cieszą się popularnością głównie dzięki smakowi i jakości. Dla 43 proc. badanych są po prostu smaczniejsze niż sklepowe, a 34,5 proc. docenia ich lepszą jakość. Wyniki te wyraźnie pokazują, że dla Polaków liczą się walory takie jak autentyczność i smak domowych przetworów.
Dlaczego robimy domowe przetwory
Dlaczego robimy domowe przetwory

Najważniejszym powodem przygotowywania domowych przetworów dla Polaków jest ich unikalny smak oraz wyższa jakość niż te kupione w sklepie. Znacząca część osób odnosi się do rodzinnych tradycji, możliwości wykorzystania sprawdzonych składników, a także ekologii i oszczędności. Sporą motywacją jest również chęć wykorzystania plonów oraz relaks związany z tworzeniem zapasów na zimę.

Dla 16 proc. badanych przewagą domowych przetworów jest to, że można je zrobić ze zdrowych, dobrze znanych składników. Jednak ich siła leży w tradycji – 62,5 proc. respondentów czerpie wiedzę na temat przygotowywania przetworów z pokolenia na pokolenie, ucząc się od rodziców i dziadków. Przywiązanie do rodzinnej tradycji jest również motywacją do przygotowywania domowych słoików dla niemal 1 na 5 badanych. To podkreśla ich kulturowe znaczenie.

Można powiedzieć, że robienie domowych przetworów to sport narodowy Polaków. W tym roku na ich przygotowanie zdecydowało się 80,5 proc. ankietowanych, a 11 proc. jeszcze nie podjęło decyzji, zatem ogólny odsetek może wzrosnąć.
Zaledwie 19,5 proc. ankietowanych w naszym badaniu deklaruje, że w ich domach w ogóle nie przygotowuje się przetworów. 34,5 proc. z tych osób, jako główny powód wskazują brak czasu. Dla 27 proc. przeszkodą jest też brak miejsca na przechowywanie, a dla 21 proc. brak umiejętności – wskazuje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

– Zapytaliśmy respondentów również o to, skąd czerpią wiedzę na temat przygotowywania przetworów. Najczęściej wskazywanym źródłem są rodzinne tradycje – wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Na drugim miejscu znalazły się porady od znajomych.

Co ciekawe, mimo że żyjemy w cyfrowym świecie, portale internetowe zajęły dopiero trzecią pozycję – korzysta z nich 22 proc. badanych. Tylko 3 proc. respondentów inspiruje się przepisami od influencerów kulinarnych – dodaje.

Co króluje w spiżarniach


Tak, jak jarzynowa jest królową polskich sałatek, tak ogórek kiszony jest królem domowych przetworów. Najbardziej lubi je 79 proc. ankietowanych Barometru Providenta, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich przetworów. Na drugim miejscu są dżemy i konfitury owocowe (70 proc.), a na trzecim soki i syropy owocowe (46 proc.).
Ulubione przetwory Polaków
Ulubione przetwory Polaków

Ogórki kiszone są bezkonkurencyjnym liderem w polskich spiżarniach, przygotowywane przez 82% respondentów. Wysoko cenione są także dżemy i konfitury owocowe, marynowane grzyby i soki owocowe. Dużą popularnością cieszą się też nalewki oraz inne kiszonki, zwłaszcza kapusta i rzodkiewka.

Ogórki kiszone nie tylko najbardziej smakują Polakom, ale są też najczęściej przygotowywanym na zimę przetworem – robi je 82 proc. ankietowanych spośród tych, którzy planują przygotować w tym roku domowe słoiki.

Polacy najczęściej przygotowują przetwory z własnych plonów – z ogrodu, sadu czy pola (58 proc.). Popularnym źródłem są też zakupy w sklepie lub na targu (48 proc.). Niewiele mniej, bo 42,5 proc., wykorzystuje samodzielnie zebrane grzyby. Najrzadziej do słoików trafiają dziko rosnące owoce i zioła.

Pełna spiżarnia


Aż 40 proc. Polaków przygotowuje przetwory w ilości wystarczającej na całą zimę dla całej rodziny. 29 proc. ma zapasy na część sezonu, a 22 proc. ogranicza się do kilku słoików na bieżące potrzeby.
Polacy chętnie wracają do korzeni, wybierając domowe przetwory. Łączą tradycję z praktycznymi korzyściami – takimi jak jakość, smak i pewność co do użytych składników. Nasze badanie pokazuje, że własnoręcznie przygotowane wyroby to nie tylko sposób na pełną spiżarnię, ale także wyraz potrzeby autentyczności i pielęgnowania rodzinnych tradycji – podsumowuje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.



O badaniu:
Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1001 dorosłych Polaków, w sierpniu 2025 r.
Przeczytaj także: 1/3 Polaków planuje remont mieszkania. Co 5. wyda ponad 20 tys. zł

Więcej na ten temat: przetwory domowe, zachowania konsumentów, przetwory na zimę, badania Polaków, tradycja

Przeczytaj także

Jak inflacja topi oszczędności i zmienia nawyki Polaków?

Jak inflacja topi oszczędności i zmienia nawyki Polaków?

Czas wolny w czasach inflacji, czyli mniej pieniędzy na rozrywkę

Czas wolny w czasach inflacji, czyli mniej pieniędzy na rozrywkę

Remont mieszkania: czy rosnące ceny nas powstrzymują?

Remont mieszkania: czy rosnące ceny nas powstrzymują?

Jakie tradycje wielkanocne kultywują Polacy?

Jakie tradycje wielkanocne kultywują Polacy?

Co i jak marnujemy w Święta Wielkanocne?

Co i jak marnujemy w Święta Wielkanocne?

Streaming i VOD. Kto walczy o popularność z Netflixem?

Streaming i VOD. Kto walczy o popularność z Netflixem?

SAS przedstawia 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

SAS przedstawia 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

Czy pączki w Tłusty Czwartek to już przeżytek?

Czy pączki w Tłusty Czwartek to już przeżytek?

Decyzje zakupowe: polecamy prawników, odradzamy samochody

Decyzje zakupowe: polecamy prawników, odradzamy samochody

