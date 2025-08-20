Zakaz social mediów dla nieletnich w Australii. Co zrobi Europa?

Australia zdecydowała się na zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby nieletnie, reagując na rosnące obawy dotyczące ich negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne dzieci. Według raportu regulatora eSafetyCommissioner aż 37% najmłodszych zetknęło się z szkodliwymi treściami na YouTube, co skłoniło władze do objęcia zakazem także tą platformę, wcześniej uznawaną za edukacyjną. Ten krok wywołuje dyskusję, czy podobne rozwiązania powinny zostać wprowadzone również w Europie.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego Australia zdecydowała się na zakaz korzystania z social mediów przez osoby nieletnie

Jakie zagrożenia dla zdrowia psychicznego dzieci wynikają z obecności w mediach społecznościowych

Jakie wyniki przyniósł raport australijskiego regulatora dotyczący YouTube i szkodliwych treści

Czy zakaz social mediów dla nieletnich może zostać wprowadzony również w Europie

Zaawansowane narzędzia, coraz częściej oparte na analizie behawioralnej i sztucznej inteligencji, działają na zasadzie dyskretnego systemu wczesnego ostrzegania. Nie ingerują w treść rozmów, nie przechwytują danych — jedynie wysyłają sygnał, że coś może wymagać uwagi rodzica. To subtelna, ale skuteczna alternatywa wobec odgórnych zakazów. Co więcej, pomagają zbudować pomost między pokoleniami — wspierając rozmowę i zaufanie zamiast pełnej kontroli.



Nie sposób pominąć roli relacji rodzinnych. Technologia może być tym „cyfrowym uchem”, które zauważy zmianę rytmu dnia, niepokojące frazy czy kontakt z obcym numerem — zanim problem przybierze realną formę. Europa w tym modelu nie eliminuje obecności dzieci w sieci, ale wzmacnia kompetencje dorosłych i udostępnia im narzędzia, które pozwalają reagować z wyprzedzeniem – mówi Paweł Biadała, CEO Locon, który rozwija funkcję opartą na analizie kontekstu zachowań online w ramach aplikacji Bezpieczna Rodzina.