Accolade wybuduje park przemysłowy w Świdniku

Accolade rusza z nową inwestycją w województwie lubelskim. W Świdniku wybuduje park przemysłowy złożony z dwóch budynków o łącznej powierzchni 54 000 mkw.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najnowsza inwestycja Accolade powstanie w Świdniku Świdnicki park przemysłowy będzie się składał z dwóch budynków, oferując 54 000 mkw. nowoczesnej przestrzeni magazynowej.

Większość powierzchni magazynowej jest już wynajęta trzem firmom z branży produkcyjnej oraz logistycznej. Park będzie się znajdować zaledwie 1 km od granicy miasta Lublin, w którym Accolade posiada już inny park magazynowy. Inwestor jest obecny w regionie od 2015 roku, a dzięki nowemu projektowi wartość jego inwestycji w województwie lubelskim wzrośnie do 115 milionów euro, obejmując 130 000 mkw. powierzchni magazynowej.Lublin i okolice są kluczową lokalizacją logistyczną dla centralno-wschodniej Polski oraz terenów za wschodnią granicą. Nowa inwestycja Accolade jest zlokalizowana w specjalnej strefie ekonomicznej, 10 minut jazdy od międzynarodowego lotniska w Lublinie, z szybkim dostępem do tras S12 i S17. Drogi te zapewniają połączenia z innymi ważnymi miastami, takimi jak Piotrków Trybunalski, Dorohusk, Warszawa, Zamość czy Lwów. Mimo, że ukończenie parku jest zaplanowane na czwarty kwartał 2023 r., jego aktualny poziom komercjalizacji wynosi już 65%.Nowy park Accolade będzie nie tylko nowoczesny, ale podobnie jak pozostałe parki z portfolio firmy, będzie spełniał najwyższe standardy ekologicznej budowy i eksploatacji. Przykładowo, zgodnie z przyjętym projektem, dach zostanie przystosowany do instalacji paneli fotowoltaicznych, umożliwiając tym samym zrównoważoną produkcję energii. Planowana jest również certyfikacja BREEM na poziomie „Excellent”. Dodatkowo obiekt w istotny sposób wpłynie na rozwój regionu, tworząc nowe miejsca pracy, podobnie jak pierwszy park Accolade w Lublinie, który zapewnił 500 takich stanowisk.