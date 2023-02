Antropologia cyfrowa, czyli nowe technologie zorientowane na człowieka

Antropologia cyfrowa to badanie relacji pomiędzy człowiekiem a technologiami cyfrowymi. Skupia się przede wszystkim na badaniu sposobu, w jaki ludzie korzystają z mediów cyfrowych i rozumieją technologię w życiu codziennym. Istotny jest jednak kontekst konkretnej grupy społecznej. Chłopiec z kraju afrykańskiego może mieć zupełnie inne doświadczenia niż kobieta z USA, jednakże istnieją pewne aspekty, które są uniwersalne.

Antropologia cyfrowa a projektowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych

Antropologia cyfrowa w biznesie

Przyjazny internet i aplikacje

Kreatywne projektowanie technologii z antropologicznego punktu widzenia

Antropologiczne badanie relacji pomiędzy człowiekiem a nowoczesnymi technologiami ma coraz większe znaczenie w zakresie programowania oraz tworzenia aplikacji. Trendy takie jak projektowanie zorientowane na bieżące potrzeby konkretnej grupy docelowej stały się niezwykle istotne i zdobyły wielką popularność.Znakomitym przykładem rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby współczesnego konsumenta mogą być mobilne aplikacje bankowe. Zapewniają one szybki dostęp do środków na koncie, a także znacząco ułatwiają wykonywanie przelewów oraz płatności za pomocą BLIK. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez używania aplikacji bankowej. Wiele osób żyjących w obrębie naszego kręgu kulturowego zdecydowanie docenia intuicyjne rozwiązania, które pomagają zaoszczędzić czas.Ogromną popularność w ostatnich latach zdobyły również aplikacje oferujące konkretne usługi. Te, które oferują płatne przejazdy zapewniły konsumentom duży komfort użytkowania oraz konkurencyjne ceny, w porównaniu do firm taksówkarskich. Teraz jadąc na ważne spotkanie biznesowe lub wracając ze spotkania z przyjaciółmi, możemy zamówić dowolny przejazd za pomocą jednego kliknięcia.Kolejny przykład to aplikacje sklepów odzieżowych lub te, które ułatwiają zamawianie jedzenia z restauracji. Coraz mniej osób ma czas, by robić zakupy stacjonarne w galeriach handlowych lub samodzielnie gotować. Wszystko, co w prosty sposób pozwala na zamówienie konkretnej usługi okazuje się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i znakomitym udogodnieniem dla zabieganego mieszkańca Europy.Wygląda na to, że im bardziej zaawansowana i wyspecjalizowana jest technologia, z którą obcujemy, tym bardziej twórcy mogą dobrze ją spersonalizować i zoptymalizować produkcję.W tym kontekście różnorodność przestaje być jakąkolwiek przeszkodą. Staje się wręcz ułatwieniem i dużą szansą rynkową. Współczesny konsument okazuje się bardzo otwarty na korzystanie z różnych aplikacji czy programów, chętnie uczy się poruszania w takich systemach i nie sprawia mu to większego problemu.Tworzenie technologii zorientowanej na człowieka to bardzo popularna koncepcja. Wdrażanie tego pomysłu w świat biznesu okazuje się wielką szansą zarówno dla twórców oprogramowania, jak i osób, które chcą usprawnić prowadzenie firmy.Istnieją jednak pewne przeszkody. Twórcy spersonalizowanych aplikacji biznesowych wciąż trzymają się jednej grupy docelowej, którą zazwyczaj są zamożni lub średnio zamożni biali mężczyźni, żyjący w zachodniej Europie lub krajach anglosaskich. Zorientowanie na inne kręgi kulturowe wydaje się trudne i niezwykle ryzykowne.Jednakże zamykanie się wyłącznie na ten rynek i brak odpowiedzi na potrzeby tysięcy innych przedsiębiorców, którzy codziennie korzystają z internetu to zamykanie sobie wielu drzwi i utrata potencjalnej szansy na wielki sukces.Wielu Europejczyków i Amerykanów ze zdziwieniem odkrywa, że ludzie żyjący w biednych, często autorytarnych krajach korzystają z internetu z podobnych powodów, co oni – dla rozrywki, spotkań towarzyskich czy z potrzeby zdobycia wiedzy i rozwoju osobistego.Jednakże, społeczeństwa zachodnie przyzwyczajone są do tego, że to one dyktują światowe trendy i projektują najlepsze rozwiązania, takie jak wspomniane wyżej aplikacje bankowe, usługowe, medyczne bądź edukacyjne. Być może odpowiednie przygotowanie i dokładne zbadanie innych grup docelowych mogłoby przynieść twórcom duży rozgłos i korzyści finansowe.Przyszłość aplikacji i internetu może wyglądać nieco inaczej, niż ludzie mogli sobie to wyobrażać dwadzieścia lat temu. W dzisiejszych czasach istnieje wiele zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa, cenzury czy manipulacji. Być może warto na nowo przemyśleć funkcjonalność tego medium i skupić się na tworzeniu cyfrowej przestrzeni, która jest inkluzywna, bezpieczna, radosna i przyjazna dla każdego.Pewne potrzeby, takie jak rozrywka, odpoczynek, edukacja lub korzystanie z usług, które poprawiają jakość życia, pozostają uniwersalne dla każdego kręgu kulturowego. Każdy z nas, niezależnie od miejsca urodzenia, dąży do wolności, samorealizacji i pogłębiania więzi z innymi ludźmi, a nasze cyfrowe zachowania odzwierciedlają te potrzeby. I to właśnie do tworzenia udogodnień, które pomagają je realizować, powinniśmy dążyć, mając na uwadze różne grupy docelowe. Podobnie wygląda to z biznesem - wiemy, że każdemu przedsiębiorcy zależy na pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów, zwiększeniu wskaźniku sprzedaży usług i produktów czy rozwoju firmy, niezależnie od jej wielkości.Zawsze warto jednak zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń, które mogą się pojawić przy tworzeniu koncepcji takich programów lub aplikacji. W każdym kraju są inne przepisy, które mogą wpłynąć na to, w jaki sposób korzystamy z internetu i do czego jest nam potrzebny.Jeśli tworzysz nowe technologie , powinieneś być dobrze zaznajomiony z kontekstem kulturowym i politycznym regionu, dla którego projektujesz. Dokładne przeanalizowanie grupy docelowej to podstawa sukcesu.Warto szukać lokalnych partnerów oraz różnych zespołów, które mogą przybliżyć Ci zachowania charakterystyczne dla danego regionu i pomogą zoptymalizować je pod kątem technologii informacyjnych.Kolejnymi kryteriami, które należy wziąć pod uwagę są prostota UI (interfejsu użytkownika), aspekt finansowy i cyberbezpieczeństwo. Tutaj liczy się nie tylko odpowiedź na konkretne potrzeby czy estetyka danej aplikacji – jeśli będzie ona niewygodna w użytkowaniu, nieopłacalna czy źle zabezpieczona, może nie przetrwać bez względu na to, jak pięknie wygląda i jak bardzo dany pomysł trafia w obecne potrzeby użytkowników.