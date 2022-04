E-podpis a prawo: co musisz wiedzieć?

materiał informacyjny Wszyscy chyba doskonale wiemy o zaletach podpisu elektronicznego. Wiele firm przy jego pomocy usprawniło obieg dokumentów w firmie i umożliwiło swoim pracownikom załatwianie wielu spraw bez konieczności odbycia wizyty w biurze, czy oddziale firmy. Wszyscy chyba doskonale wiemy o zaletach podpisu elektronicznego. Wiele firm przy jego pomocy usprawniło obieg dokumentów w firmie i umożliwiło swoim pracownikom załatwianie wielu spraw bez konieczności odbycia wizyty w biurze, czy oddziale firmy.

Podpis elektroniczny w prawie polskim

Rodzaje podpisów elektronicznych

Podpis elektroniczny - to złożona w formie elektronicznej deklaracja autora. Jej celem jest zadeklarowanie jego tożsamości. Może to być podpis pdf online zawierający przykładowo jego imię i nazwisko.

- to złożona w formie elektronicznej deklaracja autora. Jej celem jest zadeklarowanie jego tożsamości. Może to być podpis pdf online zawierający przykładowo jego imię i nazwisko. Zaawansowany podpis elektroniczny - to najpopularniejszy typ cyfrowego podpisu. W tym przypadku dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych jest on jednoznacznie powiązany z autorem i dokumentem na jakim został złożony. Taki podpis jest również znacznie trudniejszy do sfałszowania, przez co zapewnia akceptowalny poziom bezpieczeństwa.

- to najpopularniejszy typ cyfrowego podpisu. W tym przypadku dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych jest on jednoznacznie powiązany z autorem i dokumentem na jakim został złożony. Taki podpis jest również znacznie trudniejszy do sfałszowania, przez co zapewnia akceptowalny poziom bezpieczeństwa. Kwalifikowany podpis elektroniczny - To jeszcze bardziej rozwinięta forma zaawansowanego podpisu elektronicznego. Podpis taki spełnia konkretne wymagania organizacyjne i techniczne. Korzystanie z tej formy podpisu wymaga wykorzystania prywatnego klucza przechowywanego na karcie kryptograficznej. Taki podpis posiada również certyfikat wystawiany przez kwalifikowany urząd certyfikacji.

Dyrektywa Unijna

Data podpisania

Podsumowanie

To nowoczesne rozwiązanie pozwala przyspieszyć obieg dokumentów w firmie, zaoszczędzić czas i pieniądze oraz wprowadzać systemy, których celem jest automatyzacja możliwie największej liczny procesów w firmie. Wiele osób obawia się jednak jaką moc prawną ma e-podpis. W związku z tym postanowiliśmy przygotować ten krótki artykuł. Opiszemy w nim status podpisu elektronicznego w prawie polskim i unijnym oraz opiszemy trzy podstawowe typy podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny funkcjonuje w prawodawstwie polskim od 18 września 2001 roku. Wprowadzona wtedy ustawa została jednak uchylona 7 października 2016 roku, a w jej miejsce uchwalone zostało nowe prawo. Zgodnie z nim, podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej służące do identyfikacji danej osoby.Przy spełnieniu odpowiednich warunków podpis taki jest pod względem prawnym równoważny podpisowi własnoręcznemu. Artykuł 25 wspomnianej ustawy mówi dodatkowo, że podpis elektroniczny ma skutek prawny i może być dopuszczony jako dowód w postępowaniu sądowym.Dyrektywa unijna (1999/93/EC) wyróżniła trzy typy podpisów elektronicznych. Każdy kolejny ma większy stopień wiarygodności. Są nimi:Drugim dokumentem regulującym prawnie podpis elektroniczny w Polsce jest rozporządzenie Unii Europejskiej nr 910/2014 nazywane również eIDAS. Opisuje ono wspomniany wcześniej zaawansowany podpis elektroniczny. Określa ono szczegółowe wymagania, jakie musi spełnić taki podpis.Po pierwsze podpis taki musi być. Oznacza to, że każda podpisująca się osoba musi mieć do siebie przypisany unikalny podpis, którym nie może posłużyć się ktokolwiek inny. Jest to sytuacja podobna do tradycyjnego podpisu, w którym nie ma dwóch osób, które podpisują się dokładnie tak samo.Podpis elektroniczny musi być nie tylko unikalny, ale musi również. Porównując to do tradycyjnego podpisu, musisz być w stanie przeczytać, kto pod danym dokumentem się podpisał. Widzimy więc już pierwszą przewagę elektronicznej formy podpisu. Możemy dzięki niemu bez cienia wątpliwości określić, kim jest osoba podpisana pod dokumentem. Jak wiemy w przypadku podpisu tradycyjnego, nie zawsze jest to możliwe.Kolejnym ważnym warunkiem, który musi spełniać zaawansowany podpis elektroniczny, jest to, że. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której ktoś skorzysta z twojego podpisu elektronicznego i podpisze się za ciebie.Ostatnim podstawowym warunkiem, jaki rozporządzenie Unii Europejskiej narzuca na zaawansowany podpis elektroniczny, jest to, że musi on być. Tutaj pojawia się więc prawdziwa zaleta podpisu elektronicznego. Oznacza to bowiem, że jeśli zostanie wprowadzona jakakolwiek zmiana do już podpisanego dokumentu, to będzie ona widoczna i możliwa do wyśledzenia. Dzięki temu dokument podpisany elektronicznie jest znacznie bezpieczniejszy dla podpisującego.Wspomniane wcześniej rozporządzenie unijne przewiduje również możliwość oznakowania podpisu elektronicznego datą. Pozwala to z dużą dozą pewności określić, kiedy dany dokument został podpisany. W odróżnieniu od podpisu ręcznego podpisujący nie ma wpływu na to, jaka data znajdzie się na dokumencie, przypisywana jest ona automatycznie poprzez wbudowany certyfikat. Dzięki temu znika możliwość wpisania wcześniejszej daty i tym samym oszustwa.Prawna strona podpisu elektronicznego wiąże się z wieloma wątpliwościami użytkowników. Części osób nie mieści się w głowie, że jakiś elektroniczny system może mieć taką samą moc prawną, co fizyczny podpis złożony na papierze. Rzeczywistość jest jednak inna. Zgodnie z zarówno polskim, jak i unijnym prawem elektroniczny podpis, który spełnia wymagania ustawy, ma dokładnie takie same skutki prawne, co podpis złożony długopisem. W związku z tym zachęcamy do bliższego poznania tej technologii, jesteśmy przekonani, że w pozytywny sposób wpłynie ona na działanie twojej firmy i szybko poznasz i zrozumiesz jej zalety.