Jak wykorzystać terapię śmiechem na co dzień

Terapia śmiechem to różne techniki i formy wspierające procesy leczenia za pomocą zabawy. Doktorzy Clowni, specjaliści od śmiechoterapii, wykorzystują uśmiech do tego, by złagodzić napięcia spowodowane pobytem w szpitalu i odwrócić uwagę chorego dziecka od szpitalnej rzeczywistości.

1% przekaż na uśmiech

Przekaż 1% podatku Fundacji Dr Clown i spraw, by mali pacjenci znów poczuli radość! Pobyt w szpitalu to bardzo trudne doświadczenie dla dziecka. Szpital to brak poczucia bezpieczeństwa i tęsknota za bliskimi. To lęk przed bolesnymi zabiegami i samotność. Ponad 600 wolontariuszy Fundacji Dr Clown odwiedza rocznie prawie 60 000 dzieci w szpitalach i placówkach specjalnych wspierając je w powrocie do zdrowia. Doktorzy Clowni pomagają dzieciom zapomnieć o chorobie i strachu przywracając uśmiech na ich buziach. Ty również pomożesz pomóc! Wystarczy pobrać program do rozliczania PIT, który pozwoli przekazać 1% podatku chorym dzieciom lub skorzystać z rozliczenia PIT online. KRS 0000024181

Codzienność hospitalizowanych dzieci to stres, monotonia, rozłąka z najbliższymi i strach przed bolesnymi zabiegami. Nietypowi doktorzy w ramach unikalnego programu „terapii śmiechem” prowadzą zabawy, śpiewają piosenki, wykonują sztuczki, ale również wspierają rozmową i dobrym słowem. Dzięki obecności wolontariuszy Fundacji Dr Clown na oddziałach pediatrycznych, mali pacjenci mogą na chwile zapomnieć o chorobie i przenieść się w świat radości i spontanicznej zabawy.Nie tylko dzieci korzystają ze spotkań z Doktorami Clownami. Rodzice również potrzebują wsparcia i otuchy.– mówi Agata Bednarek, Prezes Zarządu Fundacji Dr Clown.Ich celem jest nie tylko poprawa samopoczucia, ale także wzmacnianie samooceny dziecka i jego pewności siebie. Przykład: Zamiana ról! Rodzic zadaje pytania, dziecko tłumaczy, staje się naszym nauczycielem np. jeżeli dziecko zna już dobrze kolory, powiedz, że banan jest koloru bananowego, patrząc się na przedmiot o kolorze czerwonym powiedz, że to zielony, trawa jest koloru niebieskiego… albo podnosząc coś bardzo lekkiego np. poduszkę, udawajmy, że jest bardzo ciężka.Takie spędzanie wspólnego czasu pobudza kreatywność i sprzyja budowaniu więzi z dzieckiem, a przy okazji wzmacnia jego poczucie humoru! Zabawy te nie wymagają również od rodzica długich przygotowań, kupowania dodatkowych akcesoriów i zabawek, czy skomplikowanej instrukcji – liczy się uważność na siebie.Odwiedziny wolontariuszy pomagają przetrwać trudny czas leczenie oraz złagodzić napięcia spowodowane trudną sytuacją pacjentów. Dzięki środkom z 1% podatku, Doktorzy Clowni mogą realizować program terapii śmiechem w szpitalach i placówkach specjalnych w całej Polsce i dotrzeć z uśmiechem wszędzie tam, gdzie go brakuje. Wpłaty przeznaczane są m.in. na rozwój działalności 20 oddziałów Fundacji Dr Clown w Polsce, na zakup materiałów plastycznych i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia animacji przez Doktorów Clownów, a także na upominki dla dzieci w szpitalach. Ponadto środki z 1% pozwolą na rozwój usługi Śmiechofon umożliwiającej spotkania online z wolontariuszami.