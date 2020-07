Zachowania konsumentów: zakupy lokalne efektem ubocznym pandemii

Wybuch pandemii w istotny sposób wpłynął na zachowania konsumentów. Zrezygnowaliśmy ze spontanicznego kupowania w sklepach stacjonarnych, stawiając raczej na zakupy online. Po zniesieniu największych obostrzeń nie wróciliśmy jednak masowo do centrów handlowych. Z badania zrealizowanego przez Mastercard wynika, że wielu z nas postawiło na wspieranie lokalnej działalności handlowej i usługowej. Którzy z drobnych przedsiębiorców mogą liczyć na szczególne ożywienie?

„Obecne czasy wymusiły na konsumentach zmiany nawyków zakupowych. Szukają oni nie tylko bezpiecznych form płatności elektronicznych i zbliżeniowych, ale wybierają również zaufane sklepy lokalne. Lokalni przedsiębiorcy mają ogromne znaczenie jako dostawcy towarów i usług dla najbliższej społeczności oraz jako siła napędowa ożywienia gospodarczego w skali całego kraju. Odgrywają także szerszą, integrującą rolę, wspierając mieszkańców danej okolicy i wzmacniając ducha wspólnoty. Chociaż cała Europa przeżywa trudny okres, można oczekiwać, że nastąpi wzrost poczucia lokalnej lojalności, która utrzyma się po zniesieniu lockdownu i powrocie do normalnego życia” – komentuje wyniki badania Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację, Mastercard Europe.

10 typów lokalnych placówek, które mogą spodziewać się ożywienia po zniesieniu związanych z pandemią obostrzeń

Piekarnie Sklepy warzywno-owocowe Sklepy mięsne Sklepy z narzędziami i artykułami dla majsterkowiczów Zakłady fryzjerskie Kawiarnie Niezależne sklepy odzieżowe Restauracje Bary/puby Sklepy z upominkami

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Płatność w piekarni Po zniesieniu obostrzeń piekarnie powinny odczuć ożywienie

Skala zainteresowania lokalnymi punktami handlowymi i usługowymi jest całkiem spora. Badanie Mastercard pokazało, że po zniesieniu związanych z lockdownem obostrzeń aż 71% z nas stara się kupować lokalnie, wspierając tym samym drobnych przedsiębiorców w swojej najbliższej okolicy. Co czwarty z respondentów przyznaje dodatkowo, że w dobie dystansu społecznego odkrył w swoim sąsiedztwie punkty handlowe i usługowe, o których istnieniu nie miał dotychczas pojęcia.Przedstawiciele lokalnej przedsiębiorczości powinni mieć zatem powody do zadowolenia, tym bardziej, że ponad dwie trzecie respondentów deklaruje, że będzie odwiedzać lokalne sklepy nawet po zupełnym zniesieniu obostrzeń.Pandemia zmieniła nie tylko zachowania konsumentów, ale również ich wrażliwość. Polacy stali się również bardziej wrażliwi na los potrzebujących: 66% ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatnich miesięcy poświęca im więcej uwagi, a ponad połowa przebadanych (52%) odczuwa teraz większe poczucie wspólnoty. W całej Europie, co trzeci badany czuje większą chęć kontaktu z sąsiadami, natomiast 32% twierdzi, że zna z imienia i nazwiska osoby prowadzące lokalne sklepy. W Polsce personalia lokalnych przedsiębiorców zna 26% przebadanych konsumentów.Aż 52% polskich ankietowanych przyznaje, że tęskniło za lokalnymi restauracjami i pubami, co stanowi wynik wyższy niż odnotowano dla wszystkich krajów europejskich łącznie. Kolejne 40% zamierza częściej stołować się w lokalnych obiektach gastronomicznych, aby pomagać im w powrocie do normalności. Co piąty (22%) ankietowany badania Mastercard stwierdził, że z przyjemnością wybrał się do ulubionego restauracyjnego ogródka, gdy lokalne bary i kawiarnie zostały otwarte na zasadach ograniczonego dostępu.Wśród innych lokalnych obiektów handlowo-usługowych, które odczuły znaczne ożywienie po zniesieniu obostrzeń, można wymienić salony fryzjerskie . 53% ankietowanych woli bowiem pójść do swojego fryzjera, niż ostrzyc się samodzielnie w domu lub skorzystać z pomocy rodziny czy przyjaciół. Co ciekawe, w czasie epidemii część Polaków powróciła do tradycyjnej metody dostarczania mleka do domu — 11% badanych zleciło taką usługę na czas zamknięcia w domu i nie zamierzają z niej rezygnować po zniesieniu obostrzeń.Odmrażanie gospodarki przynosi wyczekiwaną ulgę, ale wciąż wiąże się z obawą przed zarażeniem koronawirusem. Chcąc pomóc konsumentom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości i zrozumieniu panujących aktualnie zasad i zaleceń, na początku maja Mastercard uruchomił stronę internetową KiedyDoSklepu.pl. Narzędzie prezentuje średnie natężeni ruchu w różnych typach placówek handlowych, co pomaga konsumentom wybrać optymalną porę na zakupy spożywcze.Ponadto, serwis przypomina również obowiązujące zasady bezpieczeństwa korzystania z restauracji, kawiarni, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, siłowni i pływalni, kin i teatrów, a także środków transportu publicznego.Na stronie na bieżąco aktualizowane są informacje o rządowych zaleceniach dotyczących m.in. stosowania maseczek czy rękawiczek jednorazowych, bądź odległości, jakie podczas zakupów należy zachowywać od innych osób. Ponadto Mastercard, bazując na ograniczeniach obowiązujących w poszczególnych placówkach, doradza konsumentom, na co zwrócić szczególną uwagę i co zabrać ze sobą, wybierając się np. do fryzjera, czy jak wygodnie i bezpiecznie umawiać się na wizytę u kosmetyczki.