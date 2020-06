EUIPO: podróbki kosztują UE 63,8 mld zł rocznie

Podróbki to prawdziwe przekleństwo zarówno firm, jak i rządów. Z szacunków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wynika, że te ostatnie rokrocznie tracą na podrabianych towarach nawet 63,8 mld złotych. Tyle właśnie wynoszą straty wynikające z niezapłaconych podatków bezpośrednich i pośrednich oraz składek na ubezpieczenie, których nielegalni producenci również nie płacą. Co więcej, pieniądze pochodzące z podróbek bywają niejednokrotnie źródłem finansowania nielegalnych procederów, jak np. handel narkotykami.

W Polsce łączna utrata dochodów ze sprzedaży w 4 branżach to 4,5 mld zł.

„Podrabianie nie jest przestępstwem bez ofiar. Podróbki odbierają sprzedaż legalnym przedsiębiorstwom i pozbawiają rządy niezbędnych dochodów. Wiążą się one z wyraźnymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa osób z nich korzystających. Jednak, jak pokazuje nasza wspólna praca z Europolem, wpływy z procederu podrabiania mogą również być wykorzystywane przez poważną przestępczość zorganizowaną. Aby w pełni rozwiązać ten problem, konieczne są wspólne działania międzynarodowe na wszystkich szczeblach” - powiedział Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO.

Stratom rządów towarzyszą straty przedsiębiorców. Jak szacuje EUIPO, sektory: produktów kosmetycznych i higieny osobistej; win i wyrobów spirytusowych; farmaceutyczny oraz zabawek i gier traci na podróbkach 80,7 mld złotych łącznej wartości sprzedaży. Do tego podrabiane produkty nie są poddawane rygorystycznym testom na bezpieczeństwo, wobec czego ich użycie często bywa zagrożeniem dla konsumenta.Największy wzrost straty w wartości sprzedaży odnotował ostatnio sektor produktów kosmetycznych - od czasu opublikowania ostatniej analizy z 2019 roku. EUIPO podaje również, że rocznie w UE z powodu obecności podróbek traci się okołowartości sprzedaży w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej (40,9 mld złotych) z powodu obecności podrabianych produktów., co odpowiada 1,942 mld złotych corocznie traconej wartości sprzedaży. Stanowi to wzrost o 523 mln od czasu przeprowadzenia ostatniej analizy.Z analizy EUIPO wynika, że zarejestrowane niebezpieczne podróbki oceniono jako stwarzające poważne zagrożenie dla konsumentów. Większość z nich było przeznaczonych dla dzieci, czyli były to zabawki, wyroby do pielęgnacji dla dzieci i odzież dziecięca.W badaniach przeprowadzonych przez EUIPO oraz Europol stwierdzono również powiązania między. Od 2016 r. organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w całej UE przeprowadziły 29 poważnych operacji zwalczania podrabiania towarów i piractwa, skierowane przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, które były również zaangażowane w inne poważne przestępstwa, w tym handel narkotykami i pranie pieniędzy.