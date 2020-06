GUS: zawieszona co 10. firma z rejestru REGON

Najnowsze statystyki opublikowane przez GUS dowodzą, że u schyłku maja w rejestrze REGON figurowało 4 555,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W ujęciu miesiąc do miesiąca oznacza to wzrost o 0,3%. Jednocześnie maj zaowocował wyższą niż jego poprzednik liczbą wyrejestrowań. Zawieszonych było z kolei blisko 11% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych z rejestru REGON według sekcji PKD Najwięcej wyrejestrowań i nowych zarejestrowań odnotowano w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba podmiotów z zawieszoną działalnością w rejestrze REGON Spadek podmiotów z zawieszoną działalnością o 3,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jak pisze GUS, najbardziej pokaźne wzrosty nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON podmiotów odnotowano w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (o 77,7%) oraz spółek (o 22,0%). Jeżeli chodzi o spółki handlowe, to tu wyróżniły się spółki akcyjne (o 27,3%) oraz spółki z o.o. (o 17,5%). Ilość rejestracji spółek cywilnych wzrosła względem poprzedniego miesiąca o 94,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.Jednocześnie maj przyniósł wzrost liczby wyrejestrowań, który w porównaniu z kwietniem wyniósł 0,6% więcej. Na podkreślenie zasługuje pokaźny wzrost wyrejestrowań spółek cywilnych (o 30,7%) oraz spółek handlowych (o 20,6%).Podmioty z zawieszoną działalnością wg stanu na koniec maja 2020 roku stanowiły 10,9% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON.Biorąc pod uwagę sekcje PKD największy spadek liczby podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcjach zakwaterowanie i gastronomia (6,9%), pozostała działalność usługowa (6,3%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (4,2%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (4,1%), kultura, rozrywka i rekreacja (4,0%).Pod względem terytorialnym największy spadek podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w województwie podlaskim ( 4,9%), wielkopolskim (4,7%), warmińsko-mazurskim ( 4,4%) oraz świętokrzyskim (4,2%).