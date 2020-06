Euler Hermes ocenił ryzyko społeczne. Gdzie jest najniższe?

Dania, Finlandia, Szwecja, Niemcy oraz Austria. To, jak wynika z najnowszego opracowania Allianz i Euler Hermes, kraje charakteryzujące się najniższym indeksem ryzyka społecznego (IRS). Wskaźnik ten informuje nas o tym, w jak dużym stopniu dany kraj jest podatny na niezadowolenie społeczne, demonstracje, czy protesty. Na szarym końcu grupy zaawansowanych gospodarek plasują się Włochy i Grecja (34. i 35. miejsce). W tym roku IRS obliczono dla 102 krajów.

wzrost realnego PKB per capita,

aktywność zawodową ludności w wieku produkcyjnym,

nierówności w dochodach,

wydatki publiczne na cele społeczne,

zaufanie do rządzących.

Kliknij, aby powiekszyć fot. iMAGINE - Fotolia.com Manifestacja Indeks ryzyka społecznego to cokwartalne badanie Allianz i Euler Hermes, w którym ocenie poddawana jest podatność danego kraju na systemowe ryzyka społeczne (niezadowolenie społeczne, demonstracje i protesty).

Niskie ryzyko społeczne w gospodarkach zaawansowanych

Rynki wschodzące: regionalne zróżnicowanie ryzyka społecznego

Epidemia Covid-19 dodatkowe źródło ryzyka społecznego w 2020 i 2021 r.?



„Wraz ze środkami ograniczającymi rozprzestrzenianie się epidemii (roz)ruchy społeczne zmniejszyły się, co jest logiczne, mimo że widzimy pewien ‘szum społeczny’ w wielu krajach. Jednak z drugiej strony epidemia Covid-19 zwiększyła według naszych badań nierówności społeczne. Jej skutki finansowe są t bardzo negatywne dla wielu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na całym świecie, co może doprowadzić do nowej fali niezadowolenia społecznego. Możemy zatem obawiać się w tym roku znacznego wzrostu ryzyka społecznego w wielu krajach” - analizuje Ana Boata, Dyrektor Badań Makroekonomicznych w Euler Hermes.



Indeks ryzyka społecznego (IRS) to cokwartalne badanie Allianz i Euler Hermes, w którym ocenie poddawana jest podatność danego kraju na systemowe ryzyka społeczne (niezadowolenie społeczne, demonstracje i protesty ), które wywierają wpływ zarówno na prowadzoną politykę, jak i kierunek działania przedsiębiorstw oraz zdolność do generowania i pozyskiwania inwestycji.Wskaźnik IRS na poziomie 0 oznacza najwyższe ryzyko społeczne, 100 to z kolei ryzyko najniższe. Jest on definiowany w oparciu o kilkanaście wskaźników, wśród których znajdujemy m.in.:W tym roku, aby mieć bardziej precyzyjny i kompletny obraz w obliczu pandemii Covid-19 , dodał do swoich analiz ryzyko środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem.Jak można się było spodziewać, wszystkie zaawansowane gospodarki znajdują się wśród 35 krajów o najniższym ryzyku społecznym. Pierwsze miejsce w rankingu z wynikiem IRS 82,5 zajmuje Dania, przed Finlandią (81,3) i Szwecją (78,1). Niemcy (76,5) plasują się na 5. miejscu, za nimi Austria (76,9).Jak pisze Euler Hermes, tej grupie krajów najgorzej wypadają Włochy (30. miejsce - 63,9) i Grecja (35. miejsce - 61,4). Pomimo swojego rankingu wynik Grecji odzwierciedla poprawę o +6,2% w stosunku do sytuacji obserwowanej pięć lat wcześniej, kiedy kraj znajdował się w samym środku kryzysu związanego z długiem państwowym. Podobnie Włochy odnotowały poprawę o +2%.W obu krajach poprawa wynikała w części z większego wzrostu realnego PKB per capita w ostatnich trzech latach i lepszych warunków zatrudnienia. Pomimo, iż analitycy Euler Hermes, spodziewają się pogorszenia IRS dla obu krajów w następstwie Covid-19, to nie powinien on spaść poniżej poziomów z 2015 r., również dlatego, że lokalne i unijne środki stymulacyjne powinny złagodzić niekorzystne skutki gospodarcze.USA znajduje się na 23. miejscu z IRS z wynikiem 66,4, gdyż mocno zauważalne są słabe strony w zakresie (niskiej) aktywności zawodowej, równości dochodów, wydatków publicznych i zaufania do rządu. Z drugiej strony kraj cieszy się dobrą oceną w zakresie stabilności politycznej, skuteczności rządu, postrzegania korupcji, wzrostu per capita i niskiego udziału importu towarów w PKB - podaje Euler Hermes.W gospodarkach wschodzących sytuacja jest bardziej zróżnicowana. W europejskich krajach rozwijających się ryzyko społeczne jest umiarkowane: IRS 12 spośród 18 krajów wynosi powyżej 50, a wynik 9 krajów powyżej 60. Krajem najbardziej podatnym na niepokoje społeczne w regionie jest Turcja z IRS wynoszącym zaledwie 38,8. Zdaniem ekspertów Euler Hermes, wśród czynników, które przyczyniają się do tej sytuacji, utrzymująca się deprecjacja waluty, niski udział siły roboczej, niestabilność polityczna i nierówności w dochodach.W azjatyckich krajach rozwijających się IRS 7 spośród 14 krajów wynosi poniżej 50, w tym Chin (49,3). Często kraje te mają niekorzystne warunki zatrudnienia i dochodów, oraz słabe postrzeganie instytucji publicznych. Sugeruje to na znaczącą podatność na systemowe niepokoje społeczne w przyszłości.Na Bliskim Wschodzie sytuacja nie jest jednolita. Niektóre kraje wykazują bardzo wysokie systemowe ryzyko społeczne, takie jak Iran (28,7), podczas gdy inne wydają się mniej na nie narażone, takie jak Katar (66,9).Na końcu, w Afryce i Ameryce Łacińskiej, ryzyko społeczne jest szczególnie wysokie. Prawie wszystkie kraje otrzymują zły IRS w tych regionach. Analitycy Euler Hermes, spodziewają się fali protestów publicznych w Afryce od drugiej połowy 2020 r. do 2021 r., a w Ameryce Łacińskiej mniej więcej w ciągu następnych 18 miesięcy.Już 2019 był rokiem przybrania na sile ryzyka społecznego w wielu krajach i regionach. Można oczekiwać, że w 2020 i 2021 r. tendencja ta utrzyma się, głównie ze względu na epidemię Covid-19.Według Euler Hermes w 2021 r. powinniśmy spodziewać się umiarkowanego wzrostu ryzyka społecznego w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i Belgii oraz wysokiego poziomu ryzyka społecznego w Ameryce Łacińskiej i w niektórych krajach afrykańskich i na Bliskim Wschodzie.