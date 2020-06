Rynek pracy wraca do elastycznych form zatrudnienia?

Jeszcze do niedawna o rynku pracy mówiło się głównie w kontekście historycznie niskiej stopy bezrobocia, rosnących wynagrodzeń i coraz większej oferty benefitów pozapłacowych. Dziś sytuacja wygląda zgoła inaczej. Wielu pracodawców zmuszonych jest borykać się z negatywnymi następstwami COVID-19, w tym z koniecznością odbudowy swojej pozycji na rynku. Zdaniem OTTO Work Force Polska znaleźliśmy się w momencie, w którym firmy znowu sięgać będą po elastyczne formy zatrudnienia, a więc także po pracę tymczasową.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Андрей Яланский - Fotolia.com Rynek pracy wróci do elastycznych form zatrudnienia Pracodawcy chętniej skorzystają z potencjału pracowników tymczasowych niż z zatrudnienia na etat we własnym przedsiębiorstwie. Skłoni ich do tego niepewność na rynku, obawa przed kolejną falą epidemii oraz redukcja kosztów.

“Drastycznie spadło zatrudnienie pracowników w produkcji, jednym z najważniejszych odbiorców pracy tymczasowej. Obecnie obserwujemy pierwsze efekty odmrażania gospodarki, a część firm już uruchomiła linie produkcyjne. Za chwilę ponownie pojawi się zapotrzebowanie na pracowników, tyle, że firmy, skupione na odrabianiu strat i wciąż niepewnej sytuacji rynkowej, będą dużo ostrożniej szacować koszty i sięgną po bardziej elastyczne formy współpracy” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force.

Zmiany na rynku pracy tymczasowej

“Usługa pracy tymczasowej pozwala na dostosowanie zatrudnienia do zmieniających się potrzeb w firmie Klienta. Taka forma umożliwia elastyczne zarządzanie pracownikami, gwarantując ciągłość prowadzenia biznesu i optymalizację kosztów zatrudnienia. Klient zyskuje stałe zaplecze wykwalifikowanych pracowników, ale o ilości zatrudnionych osób może decydować na bieżąco w zależności od sytuacji rynkowej czy sezonowości. Może sobie pozwolić na szybkie zatrudnienie, jak i redukcję etatów, nie ponosząc przy tym kosztów okresów wypowiedzenia czy odpraw. Agencja przejmuje też za niego obszar rekrutacji i obsługi kadrowo-płacowej” – wyjaśnia Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Polska.

W dobie pandemii o sytuacji na rynku pracy mówi się równie dużo, ale niestety tematem tych dyskusji są najczęściej pojawiające się problemy. Kryzys gospodarczy zaowocował bowiem stagnacją wielu branż, która w niektórych przypadkach zmuszała do redukcji etatów, a czasami również prowadziła wprost to bankructwa.Dla większości firm nastał dziś okres batalii o utrzymanie pozycji rynkowej i płynności finansowej. I wprawdzie pewne jest, że polska gospodarka wróci w końcu na dotychczasowe tory, ale wówczas będziemy mieć już do czynienia z innym rynkiem pracy - przekonuje OTTO Work Force Polska.Prognozy wskazują, że pracodawcy chętniej skorzystają z potencjału pracowników tymczasowych niż z zatrudnienia na etat we własnym przedsiębiorstwie. Skłoni ich do tego niepewność na rynku, obawa przed kolejną falą epidemii oraz redukcja kosztów.Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force przyznaje, że wywołany pandemią kryzys przesądził o stagnacji wielu rodzimych firm i nie ukrywa, że i jego agencja odczuła konsekwencje tego przestoju.Polski rynek pracy czeka przemodelowanie. Zniknie wiele małych agencji pracy, które świadczyły usługi jedynie dla kilku klientów, i nie miały odpowiedniego zaplecza finansowego. Na rynku utrzymają się duże podmioty, stabilne finansowo i strukturalnie, o zdywersyfikowanej ofercie. Wiele wskazuje na to, że na popularności ponownie zyska usługa pracy tymczasowej, choć eksperci, przed kryzysem gospodarczym, nie spodziewali się wzrostów w tym segmencie. W obecnej sytuacji usługi pracy tymczasowej będą w stanie zapewnić polskim firmom elastyczność organizacyjną i kosztową, a w efekcie poczucie bezpieczeństwa tak potrzebne w nowej rzeczywistości rynkowej.