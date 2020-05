Koniunktura gospodarcza V 2020. W danych GUS wyraźny wpływ COVID-19

GUS opublikował właśnie majowe dane 2020 na temat koniunktury gospodarczej. Generalnie jest nieco mniej pesymistycznie niż przed miesiącem. Poprawa widoczna jest przede wszystkim w odniesieniu do prognoz, chociaż i one pozostają na historycznie niskich poziomach. W bieżących ocenach widać natomiast postępujące pogorszenie.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezpieczenia

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury według rodzaju działalności W maju br. koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki.

Jak podaje GUS, najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury gospodarczej pochodzą od prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii , natomiast najmniej niekorzystne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.Z danych GUS wynika, że w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 34,9 czyli wyższym niż w kwietniu (minus 44,2). Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy produkujące odzież oraz skóry i wyroby ze skór wyprawionych, najmniej niekorzystnie – producenci wyrobów farmaceutycznych W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 38,8 (w kwietniu minus 47,1). Najgorzej koniunkturę oceniają firmy mikro i małe (do 49 pracujących), najmniej pesymistycznie – firmy duże (250 i więcej pracujących).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 33,3 – nieco wyższym niż przed miesiącem (minus 39,8) - pisze GUS.W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 43,4. Tak jak w przypadku handlu hurtowego, jest on nieznacznie wyższy niż w kwietniu (minus 49,5). Najbardziej niekorzystne oceny w tym zakresie zgłaszają przedstawiciele branży tekstylia, odzież, obuwie.W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 39,4 (minus 48,3 w kwietniu). Najbardziej niekorzystnie oceniają koniunkturęjednostki mikro i małe (do 49 pracujących).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 60,4 wobec minus 70,0 w kwietniu. Podmioty gastronomiczne formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 66,0) niż jednostki prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania (minus 58,5).W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 12,0 – wyższym niż przed miesiącem (minus 19,4). Najbardziej pesymistyczniekoniunkturę oceniają jednostki prowadzące działalność wydawniczą (minus 32,8), natomiast zajmujący się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowychoceniają koniunkturę, jako jedyni, nieznacznie pozytywnie (plus 2,4).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w maju na poziomie minus 18,8 – zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem (minus 18,2). Zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują bardziej pesymistyczne opinie (minus 25,8) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (minus 11,9).Jak czytamy w komunikacie GUS, do badania za maj dołączono dodatkowy moduł pytań. Moduł ten ma na celu dodatkowe zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą.W majowej edycji pytanie o przewidywany poziom inwestycji w 2020 r. zostało zastąpione pytaniem o „czas przetrwania” firmy w przypadku kontynuacji bieżących ograniczeń związanych z pandemią. W przetwórstwie przemysłowym, handlu hurtowym oraz transporcie i gospodarce magazynowej dyrektorzy przedsiębiorstw najczęściej wskazywali na „czasprzetrwania” firmy powyżej 6 miesięcy, natomiast w budownictwie, handlu detalicznym oraz zakwaterowaniu i gastronomii – od 2 do 3 miesięcy. W sekcji zakwaterowanie i gastronomia aż 14,7% jednostek wskazało, że firma może przetrwać mniej niż 1 miesiąc.