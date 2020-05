Pracownicy z Ukrainy nie wracają do Polski z powodu kwarantanny

Odbycie obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny w Polsce jest jednym z głównych powodów, które utrudniają ukraińskim pracownikom przyjazd do pracy w Polsce. Tak wskazują dane z badania przeprowadzonego przez międzynarodową agencję zatrudnienia Gremi Personal wśród migrantów zarobkowych z Ukrainy. Respondentom zadano jedno pytanie: „Jakie czynniki powstrzymują Pana/ią przed podjęciem pracy w Polsce?”

„Ten problem w sposób szczególny dotyka pracowników sezonowych, którzy przyjeżdżają do Polski na 3 miesiące. 2 tygodnie kwarantanny na własny koszt to dla nich luksus, na który nie mogą sobie pozwolić. Komisja Europejska zasugerowała zrównanie pracowników sezonowych z zawodami o kluczowym znaczeniu i umożliwienie im natychmiastowego podjęcia pracy w polu. Polski rząd powinien zwrócić uwagę na modyfikację systemu kwarantanny wobec wszystkich migrantów zarobkowych, którzy chcą przyjechać do Polski. Być może warto go zastąpić systemem wielokrotnego testowania pracowników pod kątem obecności wirusa COVID-19 w ciągu 14 dni po przyjeździe do kraju i przestrzeganiem wszystkich niezbędnych środków ostrożności, za które odpowiedzialność weźmie pracodawca. Zasady bezpieczeństwa mogą zostać opracowane przez lekarzy i służby sanitarno-epidemiologiczne ”, sugeruje Evgenij Kirichenko, właściciel Gremi Personal, międzynarodowej agencji zatrudnienia.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi okazało się, że obecnie 59% ukraińskich migrantów zarobkowych powstrzymuje się od wyjazdu z powodu konieczności poddania się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie w Polsce. Ukraińcy mają wątpliwości, czy opłaca im się spędzić 2 tygodnie w Polsce na własny koszt. Wiele osób nie ma środków finansowych, aby samodzielnie utrzymać się przez okres 14-dniowej kwarantanny, a nie wszystkie agencje zatrudnienia zapewniają organizację pobytu migrantów zarobkowych w ośrodkach kwarantanny.Kolejne 41% respondentów opóźnia wyjazd z powodu trudności związanych z przekroczeniem granicy. Choć w tej chwili praca poszczególnych przejść granicznych jest wznawiana, to jednak z powodu braku regularnych usług pasażerskich i możliwości przekraczania granicy pieszo, Ukraińcy nie ryzykują podróży do Polski. Jest to spowodowane obawą przez nieuczciwymi prywatnymi przewoźnikami, którzy organizują transport przez granicę.