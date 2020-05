Trudna organizacja czasu pracy zdalnej. Gorszy jest tylko brak kontaktu z ludźmi

Brak kontaktu z innymi, ale również godzenie obowiązków zawodowych i prywatnych oraz organizacja czasu pracy zdalnej. To największe wyzwania, z jakimi wiąże się konieczność przestawienia się na home office – czytamy w komunikacie z badania Grafton Recruitment i CBRE. Eksperci podejrzewają, że „skutkiem ubocznym” pandemii będzie niewątpliwie upowszechnienie się pracy zdalnej, ale również to, że pracownicy w większym stopniu docenią swoje biura i będą do nich wracać częściej.

- Niektórzy szybko zorientowali się, że w ich domach czy mieszkaniach nie ma odpowiednich warunków do pracy, a sprzęt pozostawia trochę do życzenia. Dodatkowo, brakuje nam przestrzeni, w której można się spotkać i wymienić pomysłami. Taką możliwość daje nam biuro, a wideokonferencja nie jest w stanie tego zastąpić. W związku z tymi trudnościami, na razie trudno ocenić jak bardzo zmieni się podejście do pracy zdalnej, zwłaszcza, że ostateczną decyzję o formie wykonywania obowiązków podejmą nie tylko pracownicy, ale też przede wszystkim pracodawcy – mówi Joanna Wanatowicz, Business Director, Grafton Recruitment.

Praca zdalna: co jest największym problemem?

- Odpowiednia organizacja czasu pracy zdalnej to rzeczywiście duże wyzwanie. Jednym z powodów jest fakt, że biuro ma dla nas wymiar symboliczny. Określa ramy pracy zawodowej. Kiedy zamykamy komputer i wychodzimy z biurowca, mamy większe szanse wyjść z ról, które pełnimy. Przestajemy być menadżerami czy prawnikami, a stajemy się przyjaciółmi, rodzicami. Jeśli te dwa światy funkcjonują obok siebie, granica może się zacierać, a możliwość nabrania dystansu jest ograniczona. Przez to pracownicy, którzy mają trudności z planowaniem zadań, mogą mieć wrażenie, że są w pracy 24 godziny. I to właśnie te osoby z pewnością po powrocie do biura docenią wyraźniejsze oddzielenie życia zawodowego od prywatnego i możliwość powrotu do przestrzeni biurowych czterech ścian – mówi Edyta Mika, ekspert obszaru Strategii Środowiska Pracy i Zarządzania Zmianą w CBRE.

