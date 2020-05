Popyt na magazyny przekroczył 1 mln mkw. Pandemii nie widać

Firma CBRE podsumowuje to, co działo się ostatnio na rynku logistyczno-przemysłowym w naszym kraju. Z pełną odpowiedzialnością można mówić, że ciągle znajduje się on w szczytowej formie. Całkowite zasoby powierzchni magazynowych wynoszą już 18,9 mln mkw i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zdołają przebić poziom 20 mln mkw.

Magazyny towarem pierwszej potrzeby

Podaż urosła zgodnie z planem

Puste magazyny głównie w świętokrzyskim

- Pierwszy kwartał tego roku na rynku logistyczno-przemysłowym zakończyliśmy świetnym wynikiem. Widać rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie ze strony e-commerce, rozwijają się magazyny ostatniej mili, zlokalizowane w obszarach największych polskich miast, rośnie również sektor e-grocery, czyli zakupy spożywcze przez internet. To może w przyszłości przełożyć się na jeszcze wyższy popyt na obiekty magazynowe, a w dłuższej perspektywie intensywny rozwój rynku. Jednak obecna sytuacja nie pozostawia nas bez wyzwań. Rozwój handlu elektronicznego i sprzedaży wysyłkowej wymaga udoskonalenia łańcuchów dostaw, część firm handlowych i motoryzacyjnych może zabiegać o redukcję czynszów, a budowa nowych obiektów prawdopodobnie się przedłuży – mówi Beata Hryniewska, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE.

Dobra passa na polskim rynku magazynowym trwa już od dobrych kilku lat, czego dobitnym potwierdzeniem były w zasadzie wszystkie raporty podsumowujące poszczególne kwartały. Nie brakowało w nich również doniesień o biciu kolejnych rekordów. Najnowsze doniesienia wskazują, że tendencja ta - póki co - nie uległa zahamowaniu. To bardzo dobre wieści, tym bardziej, że mowa jest o I kwartale br., czyli okresie, w którym magazyny mogły już odczuwać negatywne skutki wybuchu pandemii.Popyt na magazyny w pierwszym kwartale 2020 r. odnotował bardzo wysoki poziom 1,1 mln mkw. Przedłużenia umów najmu odpowiadały za 18% tego zapotrzebowania, a nowe umowy, ekspansje i BTS (magazyny budowane dla konkretnego odbiorcy) to ponad 80%. Wśród największych transakcji na rynku znalazło się m.in. zawarcie umowy na 22 tys. mkw. między firmą Hultafors Group, a deweloperem 7R na budowę dedykowanego magazynu z częścią produkcyjną w 7R BTS Goleniów.W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się nieco mniejszej aktywności najemców oraz zmiany struktury popytu. Będzie więcej przedłużeń umów najmu, kosztem nowych umów. Wzrośnie też udział najmu krótkookresowego ze względu na nagłe zapotrzebowanie na powierzchnię u części najemców, związane m.in. z zamknięciem sklepów i potrzebą przechowania zaplanowanych wcześniej dostaw towarów.W pierwszych trzech miesiącach roku do użytku oddano 420 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowo-logistycznej. To o 15% mniej, niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Warto jednak pamiętać, że punkt odniesienia był wysoki, bo cały 2019 był rekordowy – oddano wtedy aż ponad 2,7 mln mkw.Najwięcej magazynów przybyło w województwie dolnośląskim (183 tys. mkw.) i mazowieckim (78 tys. mkw.). Natomiast pod względem nowej przestrzeni w budowie prym wiedzie województwo mazowieckie (539 tys. mkw., a razem z Warszawą 639 tys. mkw.) oraz śląskie (564 tys. mkw.). Łącznie w całym kraju powstaje teraz ponad 2 mln mkw., co pozwala prognozować, że w tym roku przekroczymy wynik 20 mln mkw. całkowitej powierzchni magazynowo-logistycznej w Polsce.Poziom pustych magazynów w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku nieznacznie wzrósł, o 1,4 pp. do 7%. Najwyższy jest w województwie świętokrzyskim, a najniższy w województwach lubuskim, podkarpackim, zachodniopomorskim oraz podlaskim.