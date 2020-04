GUS: dwucyfrowe spadki odpraw na wschodnich granicach Polski

GUS przedstawił najnowsze statystyki odnośnie ruchu na wschodnich granicach Polski, stanowiących jednocześnie zewnętrzną granicę UE. Z opublikowanego właśnie komunikatu wynika, że w pierwszych trzech miesiącach ilość odpraw zmniejszyła się o 13,3%, osiągając poziom 6,4 mln, w czym 0,7 mln stanowili Polacy, a 5,7 mln cudzoziemcy. Jednych i drugich było mniej niż przed rokiem - odpowiednio 22,8% i 12,1%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch graniczny według odcinków granicy zewnętrznej UE na terenie Polski Spadek liczby przekroczeń granicy zewnętrznej UE na terenie Polski w I kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2019 r. wyniósł 13,3% Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch graniczny według miesięcy na granicy zewnętrznej UE na terenie Polski w I kwartale 2020 r. W I kwartale 2020 r. najwięcej przekroczeń granicy zewnętrznej odnotowano w styczniu, zaś najmniej w marcu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W obliczu zagrożenia rozprzestrzeniającą się pandemią niższy niż zazwyczaj ruch na wschodnich granicach Polski nie jest jednak zaskoczeniem. Z komunikatu opublikowanego przez GUS wynika, że największą liczbą przekroczeń charakteryzowała się granica polsko-ukraińska, która odpowiadała za 64% całości odpraw. Na kolejnych pozycjach uplasowały się białoruskie (26%) i rosyjskie (10%) granice Polski.Z doniesień GUS wynika również, że wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki granic Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego – i tak na granicy z Ukrainą 97,2% stanowili obywatele Ukrainy, na granicy z Rosją 90,8% to obywatele Rosji, a na granicy z Białorusią 87,9% to obywatele Białorusi.W I kwartale 2020 r. najwięcej przekroczeń zewnętrznej granicy UE, zarówno przez cudzoziemców jak i Polaków, odnotowano w styczniu (po 41,4% ogółu odpraw cudzoziemców i Polaków w ciągu I kwartału), zaś najmniej w marcu (odpowiednio 20,6% i 18,7%). W I kwartale 2019 r. największe natężenie ruchu granicznego wśród cudzoziemców i Polaków odnotowano w marcu (odpowiednio 36,5% i 36,0% ogółu odpraw cudzoziemców i Polaków).Na granicy polsko-ukraińskiej odnotowano (w porównaniu do analogicznych okresów ub. roku) w styczniu wzrost odpraw cudzoziemców i Polaków odpowiednio o 12,5% i 9,0%, w lutym wzrost odpraw cudzoziemców o 7,7% i spadek liczby przekroczeń Polaków o 4,5%, a w marcu spadek odpraw zarówno cudzoziemców jak i Polaków odpowiednio o 48,6% i 61,5% - czytamy w komunikacie GUS.Na granicy polsko-białoruskiej w styczniu i lutym odnotowano, w porównaniu do analogicznych okresów ub. roku, wzrost odpraw cudzoziemców (odpowiednio o 9,3% i 7,6%), jak i Polaków (o 1,8% i 3,8%), natomiast w marcu spadek odpraw cudzoziemców o 51,3% i spadek liczby prze-kroczeń Polaków o 49,3%.Z kolei na granicy polsko-rosyjskiej odnotowano, w porównaniu do analogicznych okresów ub. roku, w styczniu i lutym wzrost odpraw cudzoziemców (odpowiednio o 14,2% i 16,8%) oraz spadek odpraw Polaków (o 9,6% i 10,2%), a w marcu spadek odpraw zarówno cudzoziemców jak i Polaków odpowiednio o 64,9% i 66,8%.