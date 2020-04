David Guetta na przynętę: cyberprzestępczość żeruje na popularnych DJ-ach

Wybuch pandemii spowodował, że o tak popularnych wydarzeniach muzycznych jak Coachella, Ultra, SXSW, Glastonbury, czy Time Warp możemy w tym roku zapomnieć. Gros artystów już się z tym pogodziło i przeniosło swoją twórczość do sieci. Tak zrobili m.in. tacy polscy twórcy jak Bass Astral x Igo, ale również światowej sławy DJ-e, w tym David Guetta i Calvin Harris. Poszukując ich "kwarantannowej" twórczości, należy zachować ostrożność. Po te nazwiska chętnie sięga cyberprzestępczość.

HEUR:Trojan.Script.Generic

UDS:DangerousObject.Multi.Generic

Trojan.Win32.Agentb.bqyr

not-a-virus:HEUR:AdWare.AndroidOS.Agent.f

HEUR:Trojan.Win32.Generic.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Cyberprzestępcy żerują na popularności clubbingu David Guetta przykrywką dla cyberprzestępców

Porady bezpieczeństwa

Uważnie śledź najnowsze dzieła artystów i zwracaj uwagę na tytuły utworów oraz miksów. Jeśli nazwa pliku wydaje się podejrzana lub pierwszy raz słyszysz o istnieniu danego utworu, zrezygnuj z pobierania go.

Staraj się pobierać muzykę z zaufanych źródeł, takich jak Spotify lub Audiomack.

Stosuj niezawodne rozwiązanie bezpieczeństwa, zapewniające wszechstronną ochronę przed szerokim wachlarzem cyberzagrożeń.

Ludzie zaczęli spędzać więcej czasu w domach, więc konsumują więcej treści online. O ile słuchanie muzyki za pośrednictwem serwisów streamingowych lub online nie stanowi zagrożenia, fani muzyki klubowej powinni zachować ostrożność, jeśli chcą pobrać ulubione utwory na swoje urządzenia. Jak pokazało nasze badanie, w takich plikach często kryje się szkodliwe oprogramowanie, dlatego należy stosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami – powiedział Anton Iwanow, analityk cyberbezpieczeństwa z firmy Kaspersky.

Jak czytamy w komunikacie Kaspersky, ze względu na pandemię zmianie siłą rzeczy uległ również charakter życia nocnego. DJ-e i organizatorzy wydarzeń muzycznych zmuszeni są poszukiwać zupełnie nowych pomysłów na to, aby w czasie ograniczeń swojej działalności móc, choćby w części, utrzymać aktywność zawodową.W Polsce przykładem takiej inicjatywy mogą być chociażby zorganizowane przez Żywiec internetowe mini-koncerty "Męskie Granie w domu", w ramach których internauci mogą zobaczyć i posłuchać artystów grających dla nich ze swojego zacisza domowego.Innym przykładem jest festiwal muzyczny Ultra, który powinien odbyć się 23 marca. W związku z zaistniałą sytuacją wydarzenie to odbyło się online. Ogłoszono trwający przez cały weekend cykl transmisji muzyki na żywo: bez specjalnej oprawy, jedynie muzyka na żywo prezentowana przez znanych DJ-ów i dostępna dla wszystkich miłośników współczesnego brzmienia. Tego rodzaju „imprezy” przyciągają coraz większą liczbę osób.W ostatnich tygodniach odnotowano znaczący wzrost ruchu internetowego, ponieważ wiele codziennych aktywności, takich jak spotkania ze znajomymi, odbywa się teraz online. Trend ten może wpłynąć na prędkość połączenia internetowego, a przez to obniżyć jakość przesyłania strumieniowego, powodować buforowanie lub wydłużyć czas ładowania się. Aby uniknąć tych niedogodności, można pobrać muzykę i słuchać jej offline, szczególnie gdy jakość transmisji strumieniowej nie jest najlepsza. Jednak takie rozwiązanie, jeśli nie zwraca się uwagi na źródła, z których pochodzi muzyka, może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.Analiza listy 100 najpopularniejszych DJ-ów według magazynu DJ Mag przeprowadzona przez badaczy z firmy Kaspersky skłania do ostrożności podczas pobierania muzyki klubowej z internetu. Z badania wynika, że cyberprzestępcy, którzy rozprzestrzeniają szkodliwe pliki, żerując na zainteresowaniu tą muzyką, najczęściej wykorzystują takie nazwiska jak David Guetta, Alan Walker, Dj Snake, Calvin Harris oraz Martin Garrix. Tego rodzaju pliki zawierały najróżniejsze zagrożenia, w tym oprogramowanie reklamowe (adware) i trojany, przygotowane w celu zniszczenia, zablokowania, zmodyfikowania lub skopiowania danych bądź zakłócenia działania komputerów i sieci.Produkty firmy Kaspersky wykrywają omawiane szkodliwe pliki pod następującymi nazwami: